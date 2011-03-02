İşte Apple iPad 2'nin fiyatları

Apple devam etmekte olan iPad 2 lansmanında resmi fiyatları da açıkladı. Artan işlemci hızı, kamera ve HDMI çıkışı özellikleriyle dikkat çeken iPad 2, geçtiğimiz sene pazara sunulan iPad ile aynı fiyat seviyesinden pazara giriş yapacak. Apple iPad'nin giriş modeli olan 16GB kapasiteli ve sadece WiFi destekli model 499$ seviyesinden, WiFi ve 3G desteği sunan 64GB kapasiteli model ise 829$ olarak belirlenen yurt dışı fiyatıyla pazara giriş yapacak.

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