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İşte Apple iPad 2'nin fiyatları

8 yıl
156,3b
1
43
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte Apple iPad 2'nin fiyatları
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Apple devam etmekte olan iPad 2 lansmanında resmi fiyatları da açıkladı. Artan işlemci hızı, kamera ve HDMI çıkışı özellikleriyle dikkat çeken iPad 2, geçtiğimiz sene pazara sunulan iPad ile aynı fiyat seviyesinden pazara giriş yapacak. Apple iPad'nin giriş modeli olan 16GB kapasiteli ve sadece WiFi destekli model 499$ seviyesinden, WiFi ve 3G desteği sunan 64GB kapasiteli model ise 829$ olarak belirlenen yurt dışı fiyatıyla pazara giriş yapacak.

İşte Apple iPad 2'nin fiyatları
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s0ft 8 yıl en beğenilen
Özellikleri gıdım gıdım arttıran, bu kadar fahiş fiyat isteyen Apple' a böyle rağbet edilirse, her zaman teknolojinin gerisinde kalınır. Apple bence tasarımcıların işine yarayan ürünler yapıyor sadece. Bir de iphone. Gerisi boş.
Özellikleri gıdım gıdım arttıran, bu kadar fahiş fiyat isteyen Apple' a böyle rağbet edilirse, her zaman teknolojinin gerisinde kalınır. Apple bence tasarımcıl...
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3 Yanıt Yanıtla +10
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elektronikmühendisi 8 yıl
tablete gerçekten ihtiyacımız var mı ?
birisi bana bu tabletlerin notebooklardan veya netbooklardan daha büyük farkını söyleyebilir mi ?
fiyat bakımından yaklaşmayalım lütfen olaya. özellik , kullanılabilirlik bakımından.

yani bu tableti aldığımda net üzerindeki tüm flashları sorunsuz oynatabilecek miyim ? e-kitap okuyabilecek miyim ? önemli olan ekran parlaklığı göz yorup yormaması.
netbook'a göre avantajı nedir bunların ?
tablete gerçekten ihtiyacımız var mı ?birisi bana bu tabletlerin notebooklardan veya netbooklardan daha büyük farkını söyleyebilir mi ?fiyat bakımın...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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elektronikmühendisi 8 yıl

Megaslaughter
Netbook'u 2 saat kullanırsın iPad'i 10 saat. Netbook'un sana sunacağı en fazla dandirik bir atom işlemcidir. Ve windows7 gibi bir sistemle bu işlemcinin performansı ne kadar iyi olabilir sen düşün. iPad'in işlemcisi de herşeyi de işletim sistemiyle tam bir uyum içerisinde. Hız ve performans bakımından netbook'u ikiye katlar. Uygulama kalitesi ve var olan uygulamaların performansı bakımından da katlar. Ve kullanım sürelerindeki "SEKİZ" saat fark, yadsınamayacak kadar büyük bir fark. Bir notebook'la karşılaştırmak zaten yersiz. Notebook'un kullanım amacı daha farklı. Zaten notebook'tan daha geniş bir kullanım alanı sunacak olsa macbook satmazdı sanırım apple. İkisi de birbirinin yerini tutmaz ama netbook gibi oyuncağa benzeyen bir cihaza o kadar para vermektense hem fiyatı hem performansı bakımından iPad almak çok daha mantıklı görünüyor. Ama yine de kullanım amacına göre değişebilir durum tabii. Dersiniz ki benim amacım internete hızla ulaşıp uzun süre işlem yapıp bilgisayarım kitap gibi taşımak değil de USB'den fotoğraf atıp onlara bakmak 2 saatte olsa, o zaman tabii ki netbook almak daha mantıklı olacaktır. Ben böyle düşünüyorum.

elektronikmühendisi

tablete gerçekten ihtiyacımız var mı ?
birisi bana bu tabletlerin notebooklardan veya netbooklardan daha büyük farkını söyleyebilir mi ?
fiyat bakımından yaklaşmayalım lütfen olaya. özellik , kullanılabilirlik bakımından.

yani bu tableti aldığımda net üzerindeki tüm flashları sorunsuz oynatabilecek miyim ? e-kitap okuyabilecek miyim ? önemli olan ekran parlaklığı göz yorup yormaması.
netbook'a göre avantajı nedir bunların ?



toshiba notebook 4.5 saat
acer netbook 8.5 saat . nasıl yani 2 saat ?
atom işlemcide win7 demişsin. freedos netbook , winxp üzerinden çalışırım ?

bu söylediklerin ipad alma fikri oluşturmaz bende. hele ki batarya sarfiyatları konusunda.çünki bu konuda gerçekçi değilsin.
uygulama desteğinden bahseder misin kullanıyorsan bu cihazı ? internetteki tüm flashları oynatabilecek miyim ? sahile indiğimde ekran güneşten parlıyordu.ekran görünmüyor :) Türkiyede kış mevsimi sanıyorum bu aralar.
MegaslaughterNetbook'u 2 saat kullanırsın iPad'i 10 saat. Netbook'un sana sunacağı en fazla dandirik bir atom işlemcidir. Ve windows7 gibi...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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erenesen 7 yıl
bn almayı düşünüyorum
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ürüng ayıg toyon 7 yıl
İlk mesaj yazan üyeyi seri eksileyin beyler!!!
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SiNaPSiS 7 yıl erenesen
erenesen

bn almayı düşünüyorum

Tam zamanıdır, kaçırmayın
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DH Misafiri 8 yıl
valla şuan archos 7 160 gb tabletim var 7" büyüklüğünde ekranı var hd 720p filmleri oynatabilme özelliği var tv özelliği radyo özelliği internet özelliği ile bana fazlasıyla yetiyor ipad 2 nin 64 gb tına 830 dolar vereceğime gider archosun yeni çıkardığı archos 70 250 gb lık modelini alırım 590 liraya alıcak olsam 0
arkadaşım sen bu archos 7 nerden aldın acaba ben hiç duymamıştım ama sitesine baktım gerçekten de güzele benziyor bi yardımcı olabilirmisin teşekkürler..
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ulwi 8 yıl
499 dolarlik ipad vergilerle vs. toplam ne kadara mal oluyor, yani amerikadakilerin cebinden toplam ne kadar cikiyor ? avrupada ipad 2 fiyatlari 499 eurodan basliyacak. bunun icinde vergiler dahil. Keske 16 , 32, 64 arasi bu kadar fiyat farki olmasaydi. 50 euro ya birsey demezdim , hele 3g icin 130 euro fark tamamen insani ikileme sokuyor. onun icinde 50 euro fark isteselerdi süper olurdu.
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MxFxOx 8 yıl
notebookdan çok farklı alakası olmayan urunler o yüzden kıyaslamak yanlış olur.
örn///
ipad
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A_R_D_A 8 yıl
Çok gzl olmuş arka camerayı 5mp yapsalarmış çok iyi olucakmış :))
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eneshatipoglu 8 yıl
valla şuan archos 7 160 gb tabletim var 7" büyüklüğünde ekranı var hd 720p filmleri oynatabilme özelliği var tv özelliği radyo özelliği internet özelliği ile bana fazlasıyla yetiyor ipad 2 nin 64 gb tına 830 dolar vereceğime gider archosun yeni çıkardığı archos 70 250 gb lık modelini alırım 590 liraya alıcak olsam
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yusuf_MV 8 yıl
Usb hala yok sanirim.
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electrostatic 8 yıl
millet niye bu kadar heyecan yaptınız anlamıyorum vallaha.mükemmel müthiş hemen alacam vs vs.eski nesilden tek önemli farkı birkaç milimetre ince olması ve çocukluğunu yaşayamamış yetişkinlere yönelik uygulamalar.dual işlemci ve kamera işin oyuncağı.görüntülü konuşma yapmak isteyen telefondanda yapar zaten.insanoğlundaki bu maymun iştah varya başa bela
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shaq t 8 yıl
"hdmi çıkışı" yok adaptörü var, düzeltelim bilgiyi
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dozdoz 8 yıl

shaq t

"hdmi çıkışı" yok adaptörü var, düzeltelim bilgiyi


HDMI çıkış var ve 1080p (1920×1080) çıkışı destekliyor.

Beraberinde gelen adaptör, hem şarj etmek için hem de HDMI çıkış almak için kullanılıyor.

Tüm uygulamalarda HDMI çıkışı desteği olacak.

Ekran çevirme özelliği de HDMI çıkışında aynen yansıtılacak.

pclabs.com.tr/...
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iKRHTH 8 yıl
elektronikmühendisi

tablete gerçekten ihtiyacımız var mı ?
birisi bana bu tabletlerin notebooklardan veya netbooklardan daha büyük farkını söyleyebilir mi ?
fiyat bakımından yaklaşmayalım lütfen olaya. özellik , kullanılabilirlik bakımından.

yani bu tableti aldığımda net üzerindeki tüm flashları sorunsuz oynatabilecek miyim ? e-kitap okuyabilecek miyim ? önemli olan ekran parlaklığı göz yorup yormaması.
netbook'a göre avantajı nedir bunların ?

bende çok merak ediyorum
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s0ft 8 yıl
Özellikleri gıdım gıdım arttıran, bu kadar fahiş fiyat isteyen Apple' a böyle rağbet edilirse, her zaman teknolojinin gerisinde kalınır. Apple bence tasarımcıların işine yarayan ürünler yapıyor sadece. Bir de iphone. Gerisi boş.
Yanıtla +10
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elektronikmühendisi 8 yıl
tablete gerçekten ihtiyacımız var mı ?
birisi bana bu tabletlerin notebooklardan veya netbooklardan daha büyük farkını söyleyebilir mi ?
fiyat bakımından yaklaşmayalım lütfen olaya. özellik , kullanılabilirlik bakımından.

yani bu tableti aldığımda net üzerindeki tüm flashları sorunsuz oynatabilecek miyim ? e-kitap okuyabilecek miyim ? önemli olan ekran parlaklığı göz yorup yormaması.
netbook'a göre avantajı nedir bunların ?
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Megaslaughter 8 yıl
Netbook'u 2 saat kullanırsın iPad'i 10 saat. Netbook'un sana sunacağı en fazla dandirik bir atom işlemcidir. Ve windows7 gibi bir sistemle bu işlemcinin performansı ne kadar iyi olabilir sen düşün. iPad'in işlemcisi de herşeyi de işletim sistemiyle tam bir uyum içerisinde. Hız ve performans bakımından netbook'u ikiye katlar. Uygulama kalitesi ve var olan uygulamaların performansı bakımından da katlar. Ve kullanım sürelerindeki "SEKİZ" saat fark, yadsınamayacak kadar büyük bir fark. Bir notebook'la karşılaştırmak zaten yersiz. Notebook'un kullanım amacı daha farklı. Zaten notebook'tan daha geniş bir kullanım alanı sunacak olsa macbook satmazdı sanırım apple. İkisi de birbirinin yerini tutmaz ama netbook gibi oyuncağa benzeyen bir cihaza o kadar para vermektense hem fiyatı hem performansı bakımından iPad almak çok daha mantıklı görünüyor. Ama yine de kullanım amacına göre değişebilir durum tabii. Dersiniz ki benim amacım internete hızla ulaşıp uzun süre işlem yapıp bilgisayarım kitap gibi taşımak değil de USB'den fotoğraf atıp onlara bakmak 2 saatte olsa, o zaman tabii ki netbook almak daha mantıklı olacaktır. Ben böyle düşünüyorum.

elektronikmühendisi

tablete gerçekten ihtiyacımız var mı ?
birisi bana bu tabletlerin notebooklardan veya netbooklardan daha büyük farkını söyleyebilir mi ?
fiyat bakımından yaklaşmayalım lütfen olaya. özellik , kullanılabilirlik bakımından.

yani bu tableti aldığımda net üzerindeki tüm flashları sorunsuz oynatabilecek miyim ? e-kitap okuyabilecek miyim ? önemli olan ekran parlaklığı göz yorup yormaması.
netbook'a göre avantajı nedir bunların ?

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MegaWolt38 8 yıl
bu saatten sonra dizüstü alınmaz zaten. alacak olsam ipad alırım aynı paraya daha kalitelisi..
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Cherkez26 8 yıl
27 inç olması biraz düşündürüyor ya
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