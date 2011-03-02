İşte Apple iPad 2'nin fiyatları

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Apple devam etmekte olan iPad 2 lansmanında resmi fiyatları da açıkladı. Artan işlemci hızı, kamera ve HDMI çıkışı özellikleriyle dikkat çeken iPad 2, geçtiğimiz sene pazara sunulan iPad ile aynı fiyat seviyesinden pazara giriş yapacak. Apple iPad'nin giriş modeli olan 16GB kapasiteli ve sadece WiFi destekli model 499$ seviyesinden, WiFi ve 3G desteği sunan 64GB kapasiteli model ise 829$ olarak belirlenen yurt dışı fiyatıyla pazara giriş yapacak.
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birisi bana bu tabletlerin notebooklardan veya netbooklardan daha büyük farkını söyleyebilir mi ?
fiyat bakımından yaklaşmayalım lütfen olaya. özellik , kullanılabilirlik bakımından.
yani bu tableti aldığımda net üzerindeki tüm flashları sorunsuz oynatabilecek miyim ? e-kitap okuyabilecek miyim ? önemli olan ekran parlaklığı göz yorup yormaması.
netbook'a göre avantajı nedir bunların ?
toshiba notebook 4.5 saat
acer netbook 8.5 saat . nasıl yani 2 saat ?
atom işlemcide win7 demişsin. freedos netbook , winxp üzerinden çalışırım ?
bu söylediklerin ipad alma fikri oluşturmaz bende. hele ki batarya sarfiyatları konusunda.çünki bu konuda gerçekçi değilsin.
uygulama desteğinden bahseder misin kullanıyorsan bu cihazı ? internetteki tüm flashları oynatabilecek miyim ? sahile indiğimde ekran güneşten parlıyordu.ekran görünmüyor :) Türkiyede kış mevsimi sanıyorum bu aralar.