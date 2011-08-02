İşte Türk Telekom'un Cem Yılmaz'lı yeni reklam filmi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Cem Yılmaz'lı Motorola Xoom reklamı büyük beğeni toplayan Türk Telekom, ünlü komedyeni bu defa Avrupa GSM pazarına adım attığı yeni markası Türk Telekom Mobile için ekranlara getiriyor. İşte o reklam filmi;
Türk Telekom Mobile'ın detayları için; https://www.donanimhaber.com/ttnet/default.aspx?pid=21&vid=1949
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Siz bu herife güldükçe o sizin paranızla garajına son model porche ları sıralıyor.... şimdi burada gülünecek bişey varsa oda kendi kerizliğinize gülün :)) adam artık telekoma atmış kapağı telekomda bize ! sinema filmi yaparken bile telekom sponsor oluyor sizin paranızla film çekiyor üstüne birde sinemaya cebinizden para vererek gidiyorsunuz işte asıl komik olan bu :)))
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