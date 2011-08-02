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İşte Türk Telekom'un Cem Yılmaz'lı yeni reklam filmi

7 yıl
6,8b
1
70
Cep Telefonu Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cem Yılmaz'lı Motorola Xoom reklamı büyük beğeni toplayan Türk Telekom, ünlü komedyeni bu defa Avrupa GSM pazarına adım attığı yeni markası Türk Telekom Mobile için ekranlara getiriyor. İşte o reklam filmi;
 
Türk Telekom Mobile'ın detayları için; https://www.donanimhaber.com/ttnet/default.aspx?pid=21&vid=1949

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0RK 7 yıl en beğenilen
Asıl komik olan video açılırken de Türk Telekom reklamının çıkması
2 Yanıt Yanıtla +13
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1 Avatar
inexo 7 yıl
konya kısmından sonra ne oluyor son reklamda
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DH Misafiri 7 yıl
telekom bunların hepsine trilyonlar yağdırdı tüm zamanlar boyunca..haram ediyorum..zorunlu kullandığım 8mbit bağlantı fiyatı ise 109 TL..99 idi yılbaşından önce..düşeceğine habire arttı..haram olsun inşallah !
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Normandia_06 7 yıl
Telekom bizden haksız olarak dünyanın parasını alıyor bu Cem efendi de çıkıp o paraları alıyor... zaten hiç komik değil ! komik olan yeri ne söyleyinde bilelim.... resmen soytarılık yapıyor bunu gördükçe sinirim tepeme çıkıyor !!
Siz bu herife güldükçe o sizin paranızla garajına son model porche ları sıralıyor.... şimdi burada gülünecek bişey varsa oda kendi kerizliğinize gülün :)) adam artık telekoma atmış kapağı telekomda bize ! sinema filmi yaparken bile telekom sponsor oluyor sizin paranızla film çekiyor üstüne birde sinemaya cebinizden para vererek gidiyorsunuz işte asıl komik olan bu :)))
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DH Misafiri 7 yıl
ya bi video seyredicez iki saat sizin koydugunuz diger ttnet reklamı oynuyor kardeşim bu nedir ya bu kadarda aç olunmazki sayfa reklam fışkırıyor
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detroit21 7 yıl
Almanyadaki deniz feneriden sonra bu da olursa artik almanlar bizi garanti kovar !
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El_domingo 7 yıl
Gozunu seveyim bu akıllı telefonları internet baglantın varsa...tarife marife hikaye...
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serdarcenk 7 yıl
Dün Telekoma telefon faturalarını ödemek için gittim. Soruyorum 6. ayın faturasu neden 12.5 (ben GAP tarifesindeydim, aylk 10 TL idi daha ancak 1-2 ay oldu aboneliğim ancak) "efendim GAP tarifesini kaldırdık artık" bu konuda insan en azından bir bilgilendirme maili yollar değil mi!!! Sonra 7. ayın faturası neden 14,39 diyorum, yine " efendim muhtemelen cep telefonu falan aranmıştır" diyor, diyorum ki evde telefon cihazı yok ki, ayrıntıyı göreyim " diyor ki "onu ancak şuradaki odadan öğrenebilirsiniz. Oraya gidip te bilgisayardan bakmaya çalıştığımızda "efendim detay olarak 6. ayaı görerbiliyoruz ama 7. aya bakamıyoruz. Tamamen yorumsuz takdiri donanım haber okuyucularına bırakıyorum. Ayrıca fatura ödemedeki adam 1-2 TL'lik fark yüzünden kızınca birşey olmaz. Nasılsa bu paralar altyapı çalışması olarak sizlere dönüyor demez mi :(( Ben bu şirketin....yorumsuz...
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Scott. 7 yıl
96
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Ekvador 7 yıl
İnternet çok hızlı, videoyu izleyemedim.
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Er1905 7 yıl
forum script upload
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CloserTR 7 yıl
bu adama vereceğniz paraları altyapıya verseydiniz şimdi herkez fiber kullanıyodu !
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The Catalyst 7 yıl
güzel güzel
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hunkar159 7 yıl
Bide avusturyaya adim atsalar bunlarda turkcell gibi almanyaya cakilir kalirlar bence. Gerci artik ne yapsalar nafile skype cikti cepten cebi ve pc yi aramak belesssssken hangi sebeb beni 2 yillik sözlesmeye iter?
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GR33K 7 yıl
tişikkirlir sipirmin
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Janissary- 7 yıl
Güzel reklam olmuş.



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korsanzeki168 7 yıl
para bol olunca reklamda güzel oluyu fakat bir de bu paraları fiber alt yapıya akıtsanız da süratlen sek olmaz mı?
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