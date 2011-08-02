İşte Türk Telekom'un Cem Yılmaz'lı yeni reklam filmi

Cem Yılmaz'lı Motorola Xoom reklamı büyük beğeni toplayan Türk Telekom, ünlü komedyeni bu defa Avrupa GSM pazarına adım attığı yeni markası Türk Telekom Mobile için ekranlara getiriyor. İşte o reklam filmi;

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