İşte Uzay İstasyonu'nun yeni mürettebatı (VİDEO)

Tim Kopra, Tim Peake ve Yuri Malenchenko'nun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevlerini tamamlayıp geçtiğimiz ay Yeryüzü'ne geri dönüş yapmalarının ardından dün gece ISS'in yeni mürettebatı da fırlatıldı. 3 farklı milletten uzay insanının yer aldığı ekip Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Rusya'nın Soyuz roketiyle birlikte fırlatıldı.

Rubins, Onishi ve Ivanishin'in ISS'e olan yolculuğu aslında henüz tamamlanmadı. Üçlü ekip dün gece itibariyle Yeryüzü'nden kalkış yapmış olsalar da şu anda Soyuz kapsülünün içerisinde bazı testler gerçekleştiriyorlar. Uzay İstasyonu'na yerleşmeden önce Dünya'nın etrafında 34 kez tur atacak olan ekip bu süre içerisinde uzay aracındaki yeni geliştirmeleri gerçekleştirecekler ve Cumartesi sabahı TSİ 07.12 itibariyle de ISS'deki yerlerini alacaklar.

http://www.space.com/33360-astronauts-launch-toward-space-station.html

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Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yeni mürettebatında NASA'yı temsilen kadın astronot Kate Rubins yer aldı. Uzaya çıkan 60.kadın astronot olarak tarihe geçen 38 yaşındaki Rubins, doktorasını kanser biyolojisinde yapmış önemli bir mikrobiyolog. Önümüzdeki dört ay boyunca ISS'de kendi alanındaki bilimsel görevini gerçekleştirecek olan Rubins 1978'de doğduğunda Yeryüzü'nde henüz yalnızca tek bir kadın astronot vardı.Yeni mürettabın içerisinde Rubins'le beraber bir Rus kozmonot ve bir de Japon astronot yer aldı. 40 yaşındaki uzay mühendisi Takuya Onishi JAXA'yı temsilen uzay aracındaki yerini alırken; ekipteki tek tecrübeli isim olan Anatoli Ivanishin de Roscosmos'u temsil edecek. Rus kozmonot Ivanishin, ABD'li Kate Rubins ve uzaya çıkan 11. Japon astronot Onishi'yle beraber önümüzdeki Ekim ayında Yeryüzü'ne dönüş yapacak.