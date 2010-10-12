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İşte ATi Radeon HD 5770 X2

AMD Radeon HD 6800 serisinin yaklaşan lansmanı öncesinde Radeon HD 5770'in çift GPU'lu özel bir versiyonu hazırlandı.
8 yıl
9,5b
1
35
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Grafik endüstrisinin Radeon HD 6000 serisine yoğunlaştığı şu günlerde, AMD cephesinde sürpriz bir model ortaya çıktı. Çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modeliyle dünyanın en hızlı ekran kartına sahip olan AMD, çift grafik işlemcili bir başka bir model pazara sunmamıştı. Ancak firmanın iş ortaklarından Çin merkezli Yeston firması, HD 6000 serisi öncesinde adeta son dakika golü atmaya hazırlanıyor. Elimize ulaşan bilgilere ve ortaya çıkan görsellere göre Yeston, Radeon HD 5770 X2 modelini kullanıma sunmayı planlıyor.

İşte ATi Radeon HD 5770 X2
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Kompakt boyutlarıyla dikkat çeken Radeon HD5770 X2 modeline, Juniper XT GPU'sunun çifti güç veriyor. Toplamda 1600 paralel işlem birimine, 80 doku ünitesine ve 32 ROP'a sahip olan ekran kartında, grafik yongalarının haberleşmesi için Lucid Hydra yongasına yer verilmiş. Daha önce MSI ve Asus'un anakartlarında gördüğümüz bu yonga, farklı GPU'ların bir arada çalışmasını sağladığı gibi aynı GPU'ların, Crossfire veya SLI teknolojilerine kıyasla daha iyi ölçeklendirilmesini ve daha yüksek verimlilik elde edilmesini de sağlayabiliyor.

İşte ATi Radeon HD 5770 X2
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Yeston tarafından hazırlanan Radeon HD 5770 X2, 4+1 fazlı güç tasarımına sahip. Üzerinde bir adet 6pin PCIe güç konnektörü bulunan bu özel kart, aynı zamanda üzerinde yer alan köprü ile Crossfire kurulumuna da olanak tanıyor. 2 x 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartı, Hynix tarafından üretilen GDDR5 yongalarını kullanıyor ve 1GB bellek kapasitesiyle geliyor. Grafik işlem birimleri 850MHz, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan ekran kartı çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle Eyefinity teknolojisini de destekliyor.

İşte ATi Radeon HD 5770 X2
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Fiyatı ve çıkış tarihi henüz netleşmeyen Yeston Radeon HD 5770 X2'nin, Radeon HD 6800 serisi için geri sayımın başladığı şu günlerde ne derece başarılı olacağınını ise zaman gösterecek.


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hakan0725 1 yıl
Amd kartlar neden dökülüyo bozuluyo cok garip.
Eski gtx 670ler falan taş gibi halen kullanılıyor sorunsuz.
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mamad 1 yıl
Bu kart da saçmalıkta son noktaymış cidden.
Çift gpu diye diye eridi gitti koca firma. Hd5000'ler nerde, şimdi 1,5 yıl geç gelen vegalar nerde...
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Ryzen 1 yıl
Vay be ne güzel günlerdi

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Fiasco 1 yıl
eyyy amd kendine gel!
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canguler917 1 yıl
o eski halinden,eser yok şimdi AMD
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erolsipar 8 yıl
Daha ucuz olmasi icin uretiliyor arti o guc tuketim demekki 150w kadar veya daha azdir. PCI-E kendisi 75W kadar alabiliyor 6 pin ilede 75W toplam 150W. HD 4870 TDP si 160W di. HD 4870X2 ise 286W di. HD 4870X2 yarisi 143W eder. HD 4870 160W iken 160-143=17. 17x2=34 ise 188-34=154w. (128x2 Bit oldugu icin ramlerle birlikte tam 150w civarinda olur.) Bunlar olcerek cikartmislardir TDP sini.
Yukaridaki verilen esas gecmisi ile bilgileri elde alip tahminler surdurulmustur.
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vidoko 8 yıl
anakartta crossfire desteği olmayanlar içn iyi bir fırsat bence
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DH Misafiri 8 yıl
Kesinlikle gereksiz değil, ancak biraz geç kalmış bir ürün.
Senenin başlarına doğru (ve daha tanınmış firmalar tarafından) piyasaya sürülseydi eminim iyi satış yapardı.
İddia edilen özelliklerinden biri de tasarımı nedeniyle crossfire veya önceki çift GPU kartların aksine "microstutter" yapmamasıymış. Doğruysa gerçekten ilginç bir ürün olacak demektir.
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Man From Atlantis 8 yıl
sıradanlıktan uzak yeni şeyler deneyen her firmaya saygım var.. bugün bunları yapar yarın aynı karta x-fi koyar..
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berkaylive 8 yıl
acaba benim 5770 i satsam bunu ne kadar ekleyerek alırım :D bekleyip görücez
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=lachesis= 8 yıl
büyük olasılıkla 300 usd seviyesinden girer pazara
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MxFxOx 8 yıl
Fiyatı çok önemli ati zaten en az güç tükenen kartlara sahip cift gpu kartları bile nvidia'nın bazı tek gpularından daha az enerji ile çalışıyor.Ama bence artık 5000 serisi yerine 6000 serisine odaklansalar iyi olur.6000 çıkmasına yakın 5000 serisi kart satmak istiyorlarsa ciddi bir fiyat performanslı kart olması gerekir
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