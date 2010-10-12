İşte ATi Radeon HD 5770 X2

Grafik endüstrisinin Radeon HD 6000 serisine yoğunlaştığı şu günlerde, AMD cephesinde sürpriz bir model ortaya çıktı. Çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modeliyle dünyanın en hızlı ekran kartına sahip olan AMD, çift grafik işlemcili bir başka bir model pazara sunmamıştı. Ancak firmanın iş ortaklarından Çin merkezli Yeston firması, HD 6000 serisi öncesinde adeta son dakika golü atmaya hazırlanıyor. Elimize ulaşan bilgilere ve ortaya çıkan görsellere göre Yeston, Radeon HD 5770 X2 modelini kullanıma sunmayı planlıyor.

Kompakt boyutlarıyla dikkat çeken Radeon HD5770 X2 modeline, Juniper XT GPU'sunun çifti güç veriyor. Toplamda 1600 paralel işlem birimine, 80 doku ünitesine ve 32 ROP'a sahip olan ekran kartında, grafik yongalarının haberleşmesi için Lucid Hydra yongasına yer verilmiş. Daha önce MSI ve Asus'un anakartlarında gördüğümüz bu yonga, farklı GPU'ların bir arada çalışmasını sağladığı gibi aynı GPU'ların, Crossfire veya SLI teknolojilerine kıyasla daha iyi ölçeklendirilmesini ve daha yüksek verimlilik elde edilmesini de sağlayabiliyor.

Yeston tarafından hazırlanan Radeon HD 5770 X2, 4+1 fazlı güç tasarımına sahip. Üzerinde bir adet 6pin PCIe güç konnektörü bulunan bu özel kart, aynı zamanda üzerinde yer alan köprü ile Crossfire kurulumuna da olanak tanıyor. 2 x 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartı, Hynix tarafından üretilen GDDR5 yongalarını kullanıyor ve 1GB bellek kapasitesiyle geliyor. Grafik işlem birimleri 850MHz, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan ekran kartı çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle Eyefinity teknolojisini de destekliyor.

Fiyatı ve çıkış tarihi henüz netleşmeyen Yeston Radeon HD 5770 X2'nin, Radeon HD 6800 serisi için geri sayımın başladığı şu günlerde ne derece başarılı olacağınını ise zaman gösterecek.