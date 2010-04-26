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İşte dünyanın en güçlü telefonu: 26 çekirdekli işlemcisiyle Ouidoo

Apple ve Nokia gibi dünya devi isimlerin telefonlarını kopyalayan Çinli üreticiler, bu defa öyle bir telefon yaptı ki... İşte detaylar.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son dönemde daha çok iPhone ve Nokia klonlarıyla gündeme gelen Çinli telefon üreticileri, bu sefer öyle bir telefon yaptılar ki teknik özelliklerine bakıpta hayrete düşmemek mümkün değil. HTC HD2, Google Nexus One veya Sony Ercisson Xperia X10 gibi 1GHz işlemcili telefonlar, performans beklentilerinizi karşılamıyorsa, Çinli QderoPateo firmasının size bir teklifi var; 26 çekirdekli işlemciye sahip akıllı telefon!

Satış rekorları kıran ve çok hızlı büyüyen akıllı telefon pazarında, üreticilerin yeni model yarışı adeta soluk kesiyor. Telefon üreticileri yeni model çalışmalarına devam ederken, çip üreticileri de daha hızlı işlemcilerle performansı arttırmanın peşinde. Intel, Atom platformunu akıllı telefon pazarına sokmak isterken, Samsung ve Qualcomm gibi firmalar ise 1GHz'in üzerinde çalışan çok çekirdekli ARM işlemcilerini hazırlıyorlar.

İşte dünyanın en güçlü telefonu: 26 çekirdekli işlemcisiyle Ouidoo
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QderoPateo Ouidoo; 26 çekirdekli işlemciye sahip olduğu söylenen akıllı telefon.

Kimi kaynaklar önümüzdeki yıl ile birlikte çift çekirdekli işlemciye sahip telefonların pazara sunulacağını iddia etse de, şu an için bu bilgiyi doğrulayan herhangi bir telefon üreticisi olmadı. Dünya devi isimlerin tek ve çift çekirdekli modeller üzerinde çalışmaları devamededursun, çinli QderoPateo firmasının, DaTang Digital firmasıyla iş birliğine giderek geliştirdiği Ouidoo isimli telefon donanım özellikleriyle rakip tanımıyor.

Tasarım özellikleriyle Palm Pre, kullanıcı ara birimiyle de Windows Phone 7'yi andıran telefonda, yazılım geliştirme kısmını QderoPateo, donanım adaptasyon çalışmalarını ise DaTang Digital firmasının üstlendiği bildiriliyor. Haberimizde vurgulamaya çalıştığımız üzere telefonun öne çıkan özelliği sahip olduğu işlemcisi. çok çekirdekli tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken işlemcinin hangi mimariyi temel aldığı ise henüz açıklanmadı.

İşte dünyanın en güçlü telefonu: 26 çekirdekli işlemcisiyle Ouidoo
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üretici firma, hem donanım hem de yazılım özellikleriyle telefon oldukça iddialı olduğunu belirtiyor.

Mikroişlemci tasarımları üzerine onlarca sayıda firmanın faaliyet gösterdiği Çin'de, alternatif işlemci tasarımları üzerine çalışmaların sürdüğü biliniyor. Ülke politikası olarak dışa bağımlılığı azaltmak için üretilen elektronik cihazlarda kendi donanımlarını kullanmak isteyen çin'in, ülkedeki bağımsız çalışmalara destek verdiği de biliniyor. Bu kapsamda bir çalışma olabileceği de düşünülen işlemci (Bir iddiaya göre Creative Zii tabanlı olabilir), hesaplama yeteneği ile göz dolduruyor.

Yapılan açıklamalara göre telefonda kullanılan 26 çekirdekli işlemci 8 GigaFLOP seviyesinde işlem gücü sunabiliyor. Ufak bir karşılaştırma yapmak açısından, işlemcinin sunduğu teorik işlem gücünü, iPad'de kullanılan kısmen yenilikçi A4 işlemcisinin dört tanesi bir araya geldiğinde ancak karşılayabildiği belirtiliyor. Sahip olduğu işlemci sayesinde en güçlü telefon unvanını kolayca ele geçiren Ouidoo, diğer özellikleriyle de iddialı.

İşte dünyanın en güçlü telefonu: 26 çekirdekli işlemcisiyle Ouidoo
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QderoPateo Ouidoo; Telefonun donanım ve yazılım çalışmaları iki ayrı firma tarafından gerçekleştirildi

Yerel çin basınından elde edilen bilgilere göre telefonda, 26 çekirdekli işlemciyle birlikte 512MB RAM ve 4GB ROM bellek kullanılıyor. 28GB entegre depolama kapasitesine ve 32GB'a kadar MicroSD kart desteğine sahip olan telefon, 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.5-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip. Mini HDMI üzerinden 1080p görüntü aktarımına olanak tanıyan telefon, 5MP kameraya sahip.

Diğer özellikleri arasında, Bluetooth 2.0 ve WiFi ile birlikte 3D harita tabanlı entegre GPS, Dijital Pusula,Gyro ve özel yazılım geliştirme kiti detaylara yer veriliyor. Biraz da yazılımdan bahsetmek gerekirse, Ouidoo OS işletim sistemini kullanan telefonun alt tarafta hangi çekirdeği çalıştırdığı bilinmese de (Linux olası) üst tarafta yani kullanıcı ara birimi olarak Windows Phone 7'yi ciddi şekilde anımsatan özel bir arayüze yer veriliyor.

İşte dünyanın en güçlü telefonu: 26 çekirdekli işlemcisiyle Ouidoo
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İşte dünyanın en güçlü telefonu: 26 çekirdekli işlemcisiyle Ouidoo
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Telefonun kullanıcı ara birimi.

220 saate kadar bekleme süresi sunacağı belirtilen Ouidoo, ilk olarak TD-SCDMA ağ desteği ile anavatanı Çin'de satışa sunulacak. Temmuz ayında çıkması beklenen telefon için telaffuz edilen satış fiyatı ise 441$ ile 588$ arasında. Dünya piyasalarına ne zaman çıkacağı bilinmeyen telefon için Haziran ya da Temmuz aylarında test edeceğini açıklayan Engadget çin, iddiaların ne derece doğru olduğunu gözler önüne serecek.

Kaynaklar: Engadget, Cloned in China, Sina


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DH Misafiri 7 yıl
micro sd kartın kapasitresine bakılırsa adresleme yeteneği diğerleriyle aynı standartta ve diğer özellekleri bu kadar yüksek kapasiteli bir bir işlemci için olağan üstü sayılmaz motorola atrix gibi bir telefon bile devrim sayılmaz kaldı ki 26 çekirdek farkı bu donaım için büyük bir fark değildir asıl devrim tablet pc dir
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mav1li 9 yıl
Çin malını şimdi bize ne düşündürüyorsa 1940larda amerikalılar da japon malı için aynı şeyi düşünüyormuş.
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yc#1 9 yıl
@ eso_da
"Kaliforniya'da tasarlanmış ve montajı Çin'de gerçekleştirilmiştir" yazıyor arkasında.
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sabe 9 yıl
dandiklik çin malında değil, ithalatçıda.300 liralık bi malı çinliye 200 liraya üret dersen adam hayır demez üretir ona göre malzeme kullanır. 500 lira ver en kralını yapar.Bir malın bir sürü üreticisi olabiliyor çinde, bizim ithalatçıda en kaliteli değil en ucuz olanı aradığı için mallar böyle dandik oluyor.
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eso_da 9 yıl
iphone da da china yazmıyormu bazı üretilen parcalarında :???
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tritone 9 yıl
güney kore gibi yaptılar
taklit ettiler ettikçe pratik yaptılar
argeye para ayırmadılar para birikti şimdi kendileri üretiyor
güney kore bunları 1960lerde askeri darbe sonrası krrlarla yaptı aynı dönemde biz de dpnin devrilmesi ve askeri hükümet kararı ile domates patlıcana dewam etmiştik
yıl 2010 sonuç?bilmek mi bilmemek mi mutluluk?
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farukalyuz 9 yıl
kadın da çakma olmasın
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johonwayni 9 yıl
Benim PC zaten 2 çekirdekli
Ama temasi cok güzel telefonun
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asaltek 9 yıl
adamlar geliyor olm, dünya ile yarış içine girme hazırlıklarıdır bunlar, bu telefon güzel olsun olmasın, çin de bişeyler olduğu kesin. Bu tür girişimlerin mevcut telefon üreticilerinin yaptıkları saçma sapan modellere bir darbe vurmasını bekliyorum, adam olacaklar sonunda, öyle ya da böyle, sahne boş değil artık...nokia, samsung, htc, vb...boş ürünler çıkartma lüksü olmayacak bundan sonra, yok birine blutooth koymazlar, diğerinden a-gps çıkarırlar, ivme ölçerini eksik koyarlar, radyoyu software den kapatırlar, kamera çözünürlüğünü kısarlar, flash koymazlar...Düştünüzmü babacığınızın(ÇİN) kucağına. Senelerdir ucuz ucuz ürettiriyordunuz, adamlar kıvırdı tabi şimdi işi.
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cengizhan72 9 yıl
Telefonun teknik özelliklerinden ziyade...içindeki kart emisyonu,alaşım malzemeleri,doku tekniği dahada önemli.Zaman aşımında neye dönüşeceğini görücez.
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tanak 9 yıl
benim su an bildiğim kontrolcü olarak zaten 80 çekirdekli işlemci var. ben kullandım :)
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umtyilmz 9 yıl
bu da "iPhone Killer" diye çıkar sonra hepsi gibi "iPhone Kurbanı" olur
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sonalp 9 yıl
nedir bu iPhone hayranlığı, sanırsın ki %100 türk malı ,emeği! tasarımını, yazılımını,üreticisini eleştiriyorsunuz ama hadi yap desen o tasarımı yapacak, o yazılımı yapacak ne finansal güçünüz, ne bilgi birikiminiz, ne yetişmiş insan gücünüz var. ne kadar tüketim odaklı bi gençlik bir topluluksunuz.Tüketmeyin üretin tükettirin.
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WanDoGa 9 yıl
çin bir müddet zaman sonra kopyalamayı bırakacak sonrasında da japonyayı geçer
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söny 9 yıl
Darbeyi ucuzlukla vurmucak yakın zamanda 3-4tane böyle en üst seviyeli teknolajik alet çıkarırsa büyük firmalar iphone,nokia vs 20-30yıla kalmaz piyasaya elveda der gibime geldi

Bir an önümde duran iphone 3310 gibi geldi vay be bunlarıdamı görcektim
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