İşte dünyanın en güçlü telefonu: 26 çekirdekli işlemcisiyle Ouidoo

Son dönemde daha çok iPhone ve Nokia klonlarıyla gündeme gelen Çinli telefon üreticileri, bu sefer öyle bir telefon yaptılar ki teknik özelliklerine bakıpta hayrete düşmemek mümkün değil. HTC HD2, Google Nexus One veya Sony Ercisson Xperia X10 gibi 1GHz işlemcili telefonlar, performans beklentilerinizi karşılamıyorsa, Çinli QderoPateo firmasının size bir teklifi var; 26 çekirdekli işlemciye sahip akıllı telefon!

Satış rekorları kıran ve çok hızlı büyüyen akıllı telefon pazarında, üreticilerin yeni model yarışı adeta soluk kesiyor. Telefon üreticileri yeni model çalışmalarına devam ederken, çip üreticileri de daha hızlı işlemcilerle performansı arttırmanın peşinde. Intel, Atom platformunu akıllı telefon pazarına sokmak isterken, Samsung ve Qualcomm gibi firmalar ise 1GHz'in üzerinde çalışan çok çekirdekli ARM işlemcilerini hazırlıyorlar.

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QderoPateo Ouidoo; 26 çekirdekli işlemciye sahip olduğu söylenen akıllı telefon.

Kimi kaynaklar önümüzdeki yıl ile birlikte çift çekirdekli işlemciye sahip telefonların pazara sunulacağını iddia etse de, şu an için bu bilgiyi doğrulayan herhangi bir telefon üreticisi olmadı. Dünya devi isimlerin tek ve çift çekirdekli modeller üzerinde çalışmaları devamededursun, çinli QderoPateo firmasının, DaTang Digital firmasıyla iş birliğine giderek geliştirdiği Ouidoo isimli telefon donanım özellikleriyle rakip tanımıyor.

Tasarım özellikleriyle Palm Pre, kullanıcı ara birimiyle de Windows Phone 7'yi andıran telefonda, yazılım geliştirme kısmını QderoPateo, donanım adaptasyon çalışmalarını ise DaTang Digital firmasının üstlendiği bildiriliyor. Haberimizde vurgulamaya çalıştığımız üzere telefonun öne çıkan özelliği sahip olduğu işlemcisi. çok çekirdekli tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken işlemcinin hangi mimariyi temel aldığı ise henüz açıklanmadı.

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üretici firma, hem donanım hem de yazılım özellikleriyle telefon oldukça iddialı olduğunu belirtiyor.

Mikroişlemci tasarımları üzerine onlarca sayıda firmanın faaliyet gösterdiği Çin'de, alternatif işlemci tasarımları üzerine çalışmaların sürdüğü biliniyor. Ülke politikası olarak dışa bağımlılığı azaltmak için üretilen elektronik cihazlarda kendi donanımlarını kullanmak isteyen çin'in, ülkedeki bağımsız çalışmalara destek verdiği de biliniyor. Bu kapsamda bir çalışma olabileceği de düşünülen işlemci (Bir iddiaya göre Creative Zii tabanlı olabilir), hesaplama yeteneği ile göz dolduruyor.

Yapılan açıklamalara göre telefonda kullanılan 26 çekirdekli işlemci 8 GigaFLOP seviyesinde işlem gücü sunabiliyor. Ufak bir karşılaştırma yapmak açısından, işlemcinin sunduğu teorik işlem gücünü, iPad'de kullanılan kısmen yenilikçi A4 işlemcisinin dört tanesi bir araya geldiğinde ancak karşılayabildiği belirtiliyor. Sahip olduğu işlemci sayesinde en güçlü telefon unvanını kolayca ele geçiren Ouidoo, diğer özellikleriyle de iddialı.

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QderoPateo Ouidoo; Telefonun donanım ve yazılım çalışmaları iki ayrı firma tarafından gerçekleştirildi

Yerel çin basınından elde edilen bilgilere göre telefonda, 26 çekirdekli işlemciyle birlikte 512MB RAM ve 4GB ROM bellek kullanılıyor. 28GB entegre depolama kapasitesine ve 32GB'a kadar MicroSD kart desteğine sahip olan telefon, 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.5-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip. Mini HDMI üzerinden 1080p görüntü aktarımına olanak tanıyan telefon, 5MP kameraya sahip.

Diğer özellikleri arasında, Bluetooth 2.0 ve WiFi ile birlikte 3D harita tabanlı entegre GPS, Dijital Pusula,Gyro ve özel yazılım geliştirme kiti detaylara yer veriliyor. Biraz da yazılımdan bahsetmek gerekirse, Ouidoo OS işletim sistemini kullanan telefonun alt tarafta hangi çekirdeği çalıştırdığı bilinmese de (Linux olası) üst tarafta yani kullanıcı ara birimi olarak Windows Phone 7'yi ciddi şekilde anımsatan özel bir arayüze yer veriliyor.

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Telefonun kullanıcı ara birimi.

220 saate kadar bekleme süresi sunacağı belirtilen Ouidoo, ilk olarak TD-SCDMA ağ desteği ile anavatanı Çin'de satışa sunulacak. Temmuz ayında çıkması beklenen telefon için telaffuz edilen satış fiyatı ise 441$ ile 588$ arasında. Dünya piyasalarına ne zaman çıkacağı bilinmeyen telefon için Haziran ya da Temmuz aylarında test edeceğini açıklayan Engadget çin, iddiaların ne derece doğru olduğunu gözler önüne serecek.

Kaynaklar: Engadget, Cloned in China, Sina