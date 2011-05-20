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İşte dünyanın ilk Android 2.3 işletim sistemli ve 16.1MP kameralı akıllı telefonu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
38,5b
1
58
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon telefon üreticilerinin gövde gösterisi devam ediyor. Fujitsu tarafından geçtiğimiz günlerde lanse edilen Windows 7/Symbian işletim sistemli ve Atom işlemcili hibrit telefon tasarımından sonra bambaşka bir platformda yer alan ancak sansasyonel bazı özelliklerle donatılan yeni bir telefon duyurusu da Sharp'tan geldi. AQUOS serisi altında sunulan Hybrid 007SH model isimli akıllı telefon, dünyanın ilk Android 2.3 işletim sistemli kapaklı telefonu olarak lanse edilirken, onu farklı kılan daha iddialı özelliklere sahip olduğunu görüyoruz.

Renkli bir tasarıma sahip olan ve her kesimden kullanıcıyı hedef alan yeni telefonda, 3.4-inç büyüklüğünde ve WVGA çözünürlüğünde 3D ASV dokunmatik ekrana yer veriliyor. 16.10 Megapiksel çözünürlüğünde CCD sensörlü kamerası ile Android dünyasında bir ilke imza atan telefon, 720p çözünürlüğünde video kaydı gerçekleştirebiliyor. 3D video ve fotoğraf gösterim özelliğine sahip olan telefonda AQUOS TV konnektörü de bulunuyor ve bu sayede Sharp'ın aynı seri altındaki HDTV modelleriyle hızlı bağlantı sağlanabiliyor.

Android 2.3 işletim sistemini kullanan ve kablosuz bağlantı için WiFi/Bluetooth gibi özellikleri bünyesinde barındıran telefon, IPX5/IPX7 standartlarını karşılayan su geçirmez özelliklte kasaya sahip. Kullanıcıların dokunmatik ekran veya klavye üzerindeki fiziksel butonlarla kontrol edebildiği telefonun Japonya akıllı telefon pazarındaki orta segment çözümlerden biri olacağı belirtilirken, Japon kullanıcıların kapaklı telefonlara ilgisi sayesinde kendi segmentinde hatırı sayılır satış başarısı elde edeceği tahmin ediliyor.

Sharp'ın Android 2.3 işletim sistemine, 3D ekrana ve 16.1MP kameraya sahip Hybrid 007SH modelinin çıkış tarihi ve satış fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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ScreamAiMFire 8 yıl
Fotoda herşeyi MP zanneden kişiler için ideal.
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Ryso 8 yıl en beğenilen

sportifsan

kütük gibi tip yok :) Zaman özgürlük zamanı parmaklarımla dokunarak özgürce hissedebilmeliyim. tuşlar beni sınırlandırmamalı

oha o nasıl cümle
sportifsankütük gibi tip yok :) Zaman özgürlük zamanı parmaklarımla dokunarak özgürce hissedebilmeliyim. tuşlar beni sınırlandırmam...
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Mr. Pink 8 yıl
MP sadece büyük fotolarda çözünürlük kaybetmemeye yarar.
1 Yanıt Yanıtla +15
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arel.gr 8 yıl
susak devrinde cephone'larda tatminkar cameralar boy gosterdiginde 2004'te vodafone Sharp GX30'u sunmustu. gsmarena.com/...
1 Milyon piksel CCD kamerasiyla yüksek kaliteli görüntü alma olasılığı vardır türünün ilk örneklerindendi aynı zamanda QVGA (240x320)çözünürlüğünde 2.4 inç ekrana sahipti ama CCD ozellikli kamerasi her gun sarz gerektiriyordu!
bugunun yaygin CMOS'lari gayet iyiler,bakalim bu cihazda pil sarfiyati noolacak!
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torinspec 8 yıl
arkadaşım fotoğraf olayından anlamıyorsun
ondan sonra da anlayanları bakırköye göndermeye kalkıyorsun
her lafın ayrı bir gaf

bu arada tasarım gerçekten berbat
bir tarafta apple, htc ve samsung'un tasarımları
bir tarafta bu...
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tahir40 8 yıl
Arkadaşlar Çözünürlük fotoğraf kalitesini ekileyen etmenlerden sadece biri. Gerçi Aboo 3Ghz işlemci aldım, 1GB ekran kartım var! diyenlerin bol bulunduğu ülkemizde satış yapabilir ama fotoğrafta kalite daha çok kullanılan lens mercek kalitelerine bağlıdır... Sonuçta bu bir telefon, Fotoğraf Makinası da değil...
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muratsss 8 yıl
10 metrekarelik fotoğraflar basmak ise hayaliniz zaten profesyonel bir fotoğraf makinası alırsınız gereksiz bir girişim olmuş bence.
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genc34 8 yıl
isterse 100 m.piksel olsun bu ne böyle sirt telsizi gibi.
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SEO-Uzmanı 8 yıl
tek eksiği sürgülü kılavyesi
neyse ileride o'da olur :D
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TRangulity 8 yıl
Yerde görsem almam.Şuna bak ya
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TearsForFears 8 yıl
"Japonya akıllı telefon pazarındaki orta segment çözümlerden biri olacağı belirtilirken, Japon kullanıcıların kapaklı telefonlara ilgisi sayesinde kendi segmentinde hatırı sayılır satış başarısı elde edeceği tahmin ediliyor."
Japonya'da satışa sunulacağı ve yukarıda yazan cümleler doğru ise iyi bir satış rakamı gerçekleştirebilir.Orta seviye fiyatla çıkarsa ve çekik gözlü arkadaşlarımızın kapaklı telefonlara ilgisi göz önünde bulundurulursa iyi satış rakamı yakalabilir.
Onun haricinde telefonu dokunmatik olarak kullanabiliyoruz.Kapağı bir koruma kılıfı olarak düşünebilirsiniz :)
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Krauser DMC 8 yıl
3D ekranı varmış kimse ondan bahsetmiyor...
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mavizaman 8 yıl
sharpın aquos serisi tvleri 1.sınıf ama telefonu ne kadar kaliteli incelemedn söylemk zor, tasarımı günümüzdeki dokunmatiklere göre tercih edilmecek cinsten.
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Batuist 8 yıl
adam gibi olsun 5MP olsun..
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akakivanc 8 yıl
Bodom After Midnight
su gecirmez demiş bir aletin 100% su gecirmemesi demek dısarıya ses cıkısının olmaması demektir.

senin motorola defyden haberin yok galiba donanım haberde video incelemesi var azcık izle istersen :D
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