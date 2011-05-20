İşte dünyanın ilk Android 2.3 işletim sistemli ve 16.1MP kameralı akıllı telefonu

Japon telefon üreticilerinin gövde gösterisi devam ediyor. Fujitsu tarafından geçtiğimiz günlerde lanse edilen Windows 7/Symbian işletim sistemli ve Atom işlemcili hibrit telefon tasarımından sonra bambaşka bir platformda yer alan ancak sansasyonel bazı özelliklerle donatılan yeni bir telefon duyurusu da Sharp'tan geldi. AQUOS serisi altında sunulan Hybrid 007SH model isimli akıllı telefon, dünyanın ilk Android 2.3 işletim sistemli kapaklı telefonu olarak lanse edilirken, onu farklı kılan daha iddialı özelliklere sahip olduğunu görüyoruz.

Renkli bir tasarıma sahip olan ve her kesimden kullanıcıyı hedef alan yeni telefonda, 3.4-inç büyüklüğünde ve WVGA çözünürlüğünde 3D ASV dokunmatik ekrana yer veriliyor. 16.10 Megapiksel çözünürlüğünde CCD sensörlü kamerası ile Android dünyasında bir ilke imza atan telefon, 720p çözünürlüğünde video kaydı gerçekleştirebiliyor. 3D video ve fotoğraf gösterim özelliğine sahip olan telefonda AQUOS TV konnektörü de bulunuyor ve bu sayede Sharp'ın aynı seri altındaki HDTV modelleriyle hızlı bağlantı sağlanabiliyor.

Android 2.3 işletim sistemini kullanan ve kablosuz bağlantı için WiFi/Bluetooth gibi özellikleri bünyesinde barındıran telefon, IPX5/IPX7 standartlarını karşılayan su geçirmez özelliklte kasaya sahip. Kullanıcıların dokunmatik ekran veya klavye üzerindeki fiziksel butonlarla kontrol edebildiği telefonun Japonya akıllı telefon pazarındaki orta segment çözümlerden biri olacağı belirtilirken, Japon kullanıcıların kapaklı telefonlara ilgisi sayesinde kendi segmentinde hatırı sayılır satış başarısı elde edeceği tahmin ediliyor.

Sharp'ın Android 2.3 işletim sistemine, 3D ekrana ve 16.1MP kameraya sahip Hybrid 007SH modelinin çıkış tarihi ve satış fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.