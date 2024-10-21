200MP kameralı Galaxy Z Fold Special Edition tanıtıldı: İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör Samsung, beklenen katlanan telefon modeli Galaxy Z Fold SE’yi tanıttı. İnce yapısıyla dikkat çeken Galaxy Z Fold 6 Special Edition, markanın katlanır telefonları arasında en iyi kamera kurulumuna sahip modeli.

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Galaxy Z Fold Special Edition özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Galaxy Z Fold SE, katlanabilir Galaxy telefonda şimdiye kadar gördüğümüz en büyük ekranlı model. Ayrıca Samsung’un bugüne kadarki en hafif, en geniş ve en ince katlanan ekranlı telefonu. Cihaz, katlandığında 10.6 mm, açıldığında 4.9 mm inceliğinde oluyor. Daha büyük ekran ve daha iyi kameralara sahip olmasına rağmen Galaxy Z Fold 6’dan 3 gr daha hafif.

Galaxy Z Fold Special Edition, 8 inç Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex ekrana sahip. Bu ekran, QXGA+ çözünürlük, 20:18 en boy oranı sunuyor ve HDR10+’ı destekliyor. Öndeki ekran 6.5 inç. Kapak ekranının 21:9 en boy oranı olması sayesinde kapalıyken normal bir akıllı telefon gibi hissettiriyor.

Cihazın ana kamerası 200 MP. 12MP ultra geniş kamera, 10MP telefoto kamera (3x optic zoom), 10MP (dış) ve 4MP (iç) selfie kamera, kamera kurulumunu tamamlıyor. Birincil, ultra geniş ve telefoto kameralar, Samsung’un mevcut nesil amiral gemisi telefonu Galaxy S24 Ultra’ya benziyor. İçteki selfie kamera hariç, tüm kameralar 4K 60 fps video, ana kamera 8K 30 fps video kaydı yapabiliyor.

Galaxy Z Fold 6 SE, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alıyor. 16GB RAM 512GB depolama alanıyla gelen telefon, kutusundan Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 ile çıkıyor ve 7 büyük Android işletim sistemi güncellemesi alacak. Daha büyük ekranlara rağmen, Galaxy Z Fold 6 ile aynı kapasitede 4400 mAh batarya ile geliyor.

Samsung Galaxy Z Fold SE fiyatı ne kadar?

Samsung, Galaxy Z Fold Special Edition’ı 2038 dolar fiyat etiketiyle yalnızca Güney Kore’de satışa sunacak.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition teknik özellikleri

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Ana ekran : 8 inç, QXGA+, 20:18, Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex

: 8 inç, QXGA+, 20:18, Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex Kapak ekranı : 6.5 inç, 21:9, Dynamic AMOLED 2x

: 6.5 inç, 21:9, Dynamic AMOLED 2x İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3 “For Galaxy”

: Snapdragon 8 Gen 3 “For Galaxy” Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Depolama : 512 GB

: 512 GB Kamera : 200MP (birincil) + 12MP (ultra geniş) + 10MP telefoto (3x optik zoom)

: 200MP (birincil) + 12MP (ultra geniş) + 10MP telefoto (3x optik zoom) Ön kamera : 4MP (iç), 10MP (dış)

: 4MP (iç), 10MP (dış) Batarya : 4.400 mAh, 25W hızlı kablolu şarj, 15W hızlı kablosuz şarj, 4.5W ters kablosuz şarj

: 4.400 mAh, 25W hızlı kablolu şarj, 15W hızlı kablosuz şarj, 4.5W ters kablosuz şarj Bağlantı : Bluetooth 5.3, WiFi 7, NFC, 5G, GPS, USB 3.2 Type-C

: Bluetooth 5.3, WiFi 7, NFC, 5G, GPS, USB 3.2 Type-C İşletim sistemi : Android 14, One UI 6.1.1

: Android 14, One UI 6.1.1 Renk: Siyah (Black Shadow)

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Samsung Galaxy Z Fold 6 SE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı