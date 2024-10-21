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    200MP kameralı Galaxy Z Fold Special Edition tanıtıldı: İşte özellikleri

    Samsung, 200 megapiksel ilk katlanır telefonu Galaxy Z Fold Special Edition'ı resmen tanıttı. Galaxy Z Fold 6 SE, normal modelden daha ince, daha güçlü ve şık tasarımla geliyor.
    Galaxy Z Fold Special Edition katlanır telefon tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, beklenen katlanan telefon modeli Galaxy Z Fold SE’yi tanıttı. İnce yapısıyla dikkat çeken Galaxy Z Fold 6 Special Edition, markanın katlanır telefonları arasında en iyi kamera kurulumuna sahip modeli.

    Galaxy Z Fold Special Edition özellikleri ile neler sunuyor?

    Galaxy Z Fold 6 SE kamera özellikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy Z Fold SE, katlanabilir Galaxy telefonda şimdiye kadar gördüğümüz en büyük ekranlı model. Ayrıca Samsung’un bugüne kadarki en hafif, en geniş ve en ince katlanan ekranlı telefonu. Cihaz, katlandığında 10.6 mm, açıldığında 4.9 mm inceliğinde oluyor. Daha büyük ekran ve daha iyi kameralara sahip olmasına rağmen Galaxy Z Fold 6’dan 3 gr daha hafif.

    Galaxy Z Fold Special Edition, 8 inç Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex ekrana sahip. Bu ekran, QXGA+ çözünürlük, 20:18 en boy oranı sunuyor ve HDR10+’ı destekliyor. Öndeki ekran 6.5 inç. Kapak ekranının 21:9 en boy oranı olması sayesinde kapalıyken normal bir akıllı telefon gibi hissettiriyor.

    Cihazın ana kamerası 200 MP. 12MP ultra geniş kamera, 10MP telefoto kamera (3x optic zoom), 10MP (dış) ve 4MP (iç) selfie kamera, kamera kurulumunu tamamlıyor. Birincil, ultra geniş ve telefoto kameralar, Samsung’un mevcut nesil amiral gemisi telefonu Galaxy S24 Ultra’ya benziyor. İçteki selfie kamera hariç, tüm kameralar 4K 60 fps video, ana kamera 8K 30 fps video kaydı yapabiliyor.

    Galaxy Z Fold 6 SE, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alıyor. 16GB RAM 512GB depolama alanıyla gelen telefon, kutusundan Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 ile çıkıyor ve 7 büyük Android işletim sistemi güncellemesi alacak. Daha büyük ekranlara rağmen, Galaxy Z Fold 6 ile aynı kapasitede 4400 mAh batarya ile geliyor.

    Samsung Galaxy Z Fold SE fiyatı ne kadar?

    Samsung, Galaxy Z Fold Special Edition’ı 2038 dolar fiyat etiketiyle yalnızca Güney Kore’de satışa sunacak.

    Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition teknik özellikleri

    Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ana ekran: 8 inç, QXGA+, 20:18, Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex
    • Kapak ekranı: 6.5 inç, 21:9, Dynamic AMOLED 2x
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3 “For Galaxy”
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Depolama: 512 GB
    • Kamera: 200MP (birincil) + 12MP (ultra geniş) + 10MP telefoto (3x optik zoom)
    • Ön kamera: 4MP (iç), 10MP (dış)
    • Batarya: 4.400 mAh, 25W hızlı kablolu şarj, 15W hızlı kablosuz şarj, 4.5W ters kablosuz şarj
    • Bağlantı: Bluetooth 5.3, WiFi 7, NFC, 5G, GPS, USB 3.2 Type-C
    • İşletim sistemi: Android 14, One UI 6.1.1
    • Renk: Siyah (Black Shadow)
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 2 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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