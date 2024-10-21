200MP kameralı Galaxy Z Fold Special Edition tanıtıldı: İşte özellikleri

- Galaxy Z Fold Special Edition özellikleri ile neler sunuyor?
- Samsung Galaxy Z Fold SE fiyatı ne kadar?
- Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition teknik özellikleri
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Galaxy Z Fold Special Edition özellikleri ile neler sunuyor?
Galaxy Z Fold Special Edition, 8 inç Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex ekrana sahip. Bu ekran, QXGA+ çözünürlük, 20:18 en boy oranı sunuyor ve HDR10+’ı destekliyor. Öndeki ekran 6.5 inç. Kapak ekranının 21:9 en boy oranı olması sayesinde kapalıyken normal bir akıllı telefon gibi hissettiriyor.
Cihazın ana kamerası 200 MP. 12MP ultra geniş kamera, 10MP telefoto kamera (3x optic zoom), 10MP (dış) ve 4MP (iç) selfie kamera, kamera kurulumunu tamamlıyor. Birincil, ultra geniş ve telefoto kameralar, Samsung’un mevcut nesil amiral gemisi telefonu Galaxy S24 Ultra’ya benziyor. İçteki selfie kamera hariç, tüm kameralar 4K 60 fps video, ana kamera 8K 30 fps video kaydı yapabiliyor.
Galaxy Z Fold 6 SE, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alıyor. 16GB RAM 512GB depolama alanıyla gelen telefon, kutusundan Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 ile çıkıyor ve 7 büyük Android işletim sistemi güncellemesi alacak. Daha büyük ekranlara rağmen, Galaxy Z Fold 6 ile aynı kapasitede 4400 mAh batarya ile geliyor.
Samsung Galaxy Z Fold SE fiyatı ne kadar?
Samsung, Galaxy Z Fold Special Edition’ı 2038 dolar fiyat etiketiyle yalnızca Güney Kore’de satışa sunacak.
Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition teknik özellikleri
- Ana ekran: 8 inç, QXGA+, 20:18, Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex
- Kapak ekranı: 6.5 inç, 21:9, Dynamic AMOLED 2x
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3 “For Galaxy”
- Bellek: 16 GB RAM
- Depolama: 512 GB
- Kamera: 200MP (birincil) + 12MP (ultra geniş) + 10MP telefoto (3x optik zoom)
- Ön kamera: 4MP (iç), 10MP (dış)
- Batarya: 4.400 mAh, 25W hızlı kablolu şarj, 15W hızlı kablosuz şarj, 4.5W ters kablosuz şarj
- Bağlantı: Bluetooth 5.3, WiFi 7, NFC, 5G, GPS, USB 3.2 Type-C
- İşletim sistemi: Android 14, One UI 6.1.1
- Renk: Siyah (Black Shadow)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)