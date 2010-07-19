İşte iPhone 4'teki sinyal sorunu için en ucuz çözüm yöntemi: Anten-bandı

iPhone 4'teki sinyal sorununa karşı tüm kullanıcılara ücretsiz bumper kılıf vereceğini açıklayan Apple, hali hazırdaki bumper kılıf kullanıcılarına ise paralarına geri iade edeceğini açıklamıştı. 30 Eylül'e kadar geçerli olan bu uygulama yerine farklı ve daha basit bir çözümle sinyal sorununu çözümek isteyenlerdenseniz, işte sinyal sorununa en ucuz çözüm.
Yeni satışa sunulan anten bantları, iPhone 4'teki sinyal sorunu için en ucuz çözüm olarak gösteriliyorlar. Sadece 0.99 cent karşılığında iki tanesi, 4.99$ karşılığında ise 6 tanesi birlikte alınabilen bu bantlar, iPhone 4'ün anten bağlantı noktalarını kapatarak sinyal sorununa çözüm getiriyorlar. Bakalım farklı renk seçeneklerine sahip olan bantlar Apple'ın ilgisini çekecek mi, bekleyip göreceğiz.
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Ciddiyim ama.
oturmakta oldugum evde zaten sinyal cok kotuydu ve bende bu nedenden dolayi sinyal guclendirici taktim bugun eve, 3G de sinyal tavan yaparken 4 te halen tek cizgi var, kisaca bu cihaz oyuncak olarak cok sahane ama telefon olarak tam rezalet.
Sizin cihazda başka bi sıkıntı olmasın? Bence garantiye verin o kadar vahim değil durumu.
Bu yorum bence her şeyi açıklıyor.
Sinyal güçlendirici taktırmanıza rağmen iPhone 4 çekmeyip iPhone 3G'nin ikisi de full çekiyorsa cihazınızda bariz bir sinyal sorunu olduğu apaçık ortada. Anlaşılan sorunlu olan bir cihaza denk gelmişsiniz.
fan olmayanların bu hakkı nerden geliyosa fan olanlarında hakkı oradan geliyor. apple antisi insanlar halen bu kadar olaya rağmen apple i alanlara (3m+ kullanıcı) enayi deme hakkını nerden buluyolar? sen kimsin diye soruyosunda, sen kimsin ya?!?! kim kimi dışlamış? adamlar yapmıs hatayı tanrı değiller sonuçta, bu hatayı telefonları imal etmeden önce farkedip lanet olsun bi değişiklik olsun deyip hatalı olarakta piyasaya sürmemişler. bumperini bedava dağıtıyor. üstüne üstlük türkiyedeki DH ip4 kullanıcılarının hepsi kesinlikle bir sorun yasamıyoruz tavsiye ediyoruz diyolar, daha hala cekmeme konusunda eleştirme hakkın varda, biz burda eleştirenleri eleştirincemi bizim hakkımızın nerden geldiğini soruyosun ?
Orijinalden alıntı: freshmind
Tamda bu sene bir iPhone edinmeyi düşünüyordum, olaya bak... Milyarlık telefonu telefon olmaktan çıkaran rezil kusuru birde üstüne ondan daha rezil Steve Jobs açıklamaları, savunmaları..
Gerçekten içler acısı bir durum..
Her ne kadar bu yara bandını apple çıkarmamış olsada bu tarz ürünler ve çözüm önerileri seviyeyi dahada aşşağılara çekiyor..
Beyler şu sıralar parasını hak eden bir akıllı telefon almayı düşünüyorum.. Var mıdır öneriniz ?
HTC DESIRE şu an içinde en öte cihazdır...ötesini arama...bu arada samsung wave de ideal...başka cihazlara kesinlikle bakma..
Gerçekten içler acısı bir durum..
Her ne kadar bu yara bandını apple çıkarmamış olsada bu tarz ürünler ve çözüm önerileri seviyeyi dahada aşşağılara çekiyor..
Beyler şu sıralar parasını hak eden bir akıllı telefon almayı düşünüyorum.. Var mıdır öneriniz ?
iPhone 3GS.
İphone 4 kullanıyorum ve tavsiye ediyorum.
İstanbulda oturuyorum ve sinyal sorununu 1 kere bile yaşamadım.
Telefonu bir kere eline alsan bir daha vaz geçemezsin desem yalan olmaz
Önerim yukarıdaki sözlerinizden sonra öncelikle şunu izlemeniz. Steve çok üzülecek sizler gibi klas müşterilerini kaybettiği için tühh. Özellikle Apple aleyhinde olduğunu sanıp paylaşan, anlamış gibi bide çok güldüm diyen sazanlara ithaf olunur.
youtube.com/...
Biri şuna altyazı falan yapıp koysa süper olacak.
Bu bant muhabbetlerinin ortaya çıkıp bu tip ürünlerin üretilmesini geçtim adamın tutmayı bilmiyorsunuz demesi başlı başına rezilliktir!!
Yani tabiki böyle bişey olmamalıydı ama olucaksada en ucuz ve en güzel görünen şekilde kullanmak lazım.
Günümüz teknolojisinde bunları konuşmak bile gülünç.
"iPhoneu, iPhone gibi kullanmak için jailbreak yapıyorum"
"iPhone 4ü, telefon gibi kullanmak için bant takıyorum"
aynı mantık, tutar...