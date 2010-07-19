İşte iPhone 4'teki sinyal sorunu için en ucuz çözüm yöntemi: Anten-bandı

iPhone 4'teki sinyal sorununa karşı tüm kullanıcılara ücretsiz bumper kılıf vereceğini açıklayan Apple, hali hazırdaki bumper kılıf kullanıcılarına ise paralarına geri iade edeceğini açıklamıştı. 30 Eylül'e kadar geçerli olan bu uygulama yerine farklı ve daha basit bir çözümle sinyal sorununu çözümek isteyenlerdenseniz, işte sinyal sorununa en ucuz çözüm.

Yeni satışa sunulan anten bantları, iPhone 4'teki sinyal sorunu için en ucuz çözüm olarak gösteriliyorlar. Sadece 0.99 cent karşılığında iki tanesi, 4.99$ karşılığında ise 6 tanesi birlikte alınabilen bu bantlar, iPhone 4'ün anten bağlantı noktalarını kapatarak sinyal sorununa çözüm getiriyorlar. Bakalım farklı renk seçeneklerine sahip olan bantlar Apple'ın ilgisini çekecek mi, bekleyip göreceğiz.