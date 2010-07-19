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İşte iPhone 4'teki sinyal sorunu için en ucuz çözüm yöntemi: Anten-bandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
42,2b
1
100
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPhone 4'teki sinyal sorununa karşı tüm kullanıcılara ücretsiz bumper kılıf vereceğini açıklayan Apple, hali hazırdaki bumper kılıf kullanıcılarına ise paralarına geri iade edeceğini açıklamıştı. 30 Eylül'e kadar geçerli olan bu uygulama yerine farklı ve daha basit bir çözümle sinyal sorununu çözümek isteyenlerdenseniz, işte sinyal sorununa en ucuz çözüm.

Yeni satışa sunulan anten bantları, iPhone 4'teki sinyal sorunu için en ucuz çözüm olarak gösteriliyorlar. Sadece 0.99 cent karşılığında iki tanesi, 4.99$ karşılığında ise 6 tanesi birlikte alınabilen bu bantlar, iPhone 4'ün anten bağlantı noktalarını kapatarak sinyal sorununa çözüm getiriyorlar. Bakalım farklı renk seçeneklerine sahip olan bantlar Apple'ın ilgisini çekecek mi, bekleyip göreceğiz.


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explorerAA 9 yıl
Harbi yarabandi gibi olmus
bir apple tutkunu olarak soyluyorum Iphone 4 un hatali serileri tam bir rezalet ya yok kilif yok band daha once bole bir sey gorulmus mu teknoloji camiasinda. Apple nin telleri geri toplamasi lazim :D
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Zuko 9 yıl
Bunları nereden alabiliriz?



Ciddiyim ama.
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onrcskn 9 yıl
Yara bandina benziyo boyle bisi varsa yara bandi yapitirayim tanesi 10 kurus zuhahah
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DH Misafiri 9 yıl
bir iphone 4 kullanisi olarak bu telefonun hatali oldugunu vurgulamak isitoyorum. esimde 1 adet 3G bende ise 1 adet 3G ve bir adette iphone 4 var.
oturmakta oldugum evde zaten sinyal cok kotuydu ve bende bu nedenden dolayi sinyal guclendirici taktim bugun eve, 3G de sinyal tavan yaparken 4 te halen tek cizgi var, kisaca bu cihaz oyuncak olarak cok sahane ama telefon olarak tam rezalet.
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***CoNDoR*** 9 yıl

DH Misafiri

bir iphone 4 kullanisi olarak bu telefonun hatali oldugunu vurgulamak isitoyorum. esimde 1 adet 3G bende ise 1 adet 3G ve bir adette iphone 4 var.



oturmakta oldugum evde zaten sinyal cok kotuydu ve bende bu nedenden dolayi sinyal guclendirici taktim bugun eve, 3G de sinyal tavan yaparken 4 te halen tek cizgi var, kisaca bu cihaz oyuncak olarak cok sahane ama telefon olarak tam rezalet.


Sizin cihazda başka bi sıkıntı olmasın? Bence garantiye verin o kadar vahim değil durumu.
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Mr. Jingles 9 yıl

DH Misafiri
bir iphone 4 kullanisi olarak bu telefonun hatali oldugunu vurgulamak isitoyorum. esimde 1 adet 3G bende ise 1 adet 3G ve bir adette iphone 4 var.
oturmakta oldugum evde zaten sinyal cok kotuydu ve bende bu nedenden dolayi sinyal guclendirici taktim bugun eve, 3G de sinyal tavan yaparken 4 te halen tek cizgi var, kisaca bu cihaz oyuncak olarak cok sahane ama telefon olarak tam rezalet.

Bu yorum bence her şeyi açıklıyor.

Sinyal güçlendirici taktırmanıza rağmen iPhone 4 çekmeyip iPhone 3G'nin ikisi de full çekiyorsa cihazınızda bariz bir sinyal sorunu olduğu apaçık ortada. Anlaşılan sorunlu olan bir cihaza denk gelmişsiniz.
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pspfreak 9 yıl
Fanboylar saldiriiin toz konmasin iphone4'e apple kabul etti siz edemiyosunuz :D
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Carnadormania 9 yıl
Fanlar daha neyini savunuyorsun? Bazıları öyle konusuyorki sanki telefonu bedavaya verdi apple. Bizde kullaniyoruz seviyorz ama kalkipta milleti dislamaya asalamaya hakkin olamaz. Isteyen slit isteyen Almaz ve musteri her zaman haklidir istedigimiz gibi elestiririz sen Kim oluyorsunda bana hesap sorarsin? Telefon hatali bu kadar laf zirvalayacaklarina duzeltsinler kalkipta devrim yaptik demeyi biliyorlar marketreki kar marjini ovunerek solerler simdi kendo hatalarini telafisi etme vakti geldi onuda yapamiyosa ayip.
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JohnHancock 9 yıl

Carnadormania

Fanlar daha neyini savunuyorsun? Bazıları öyle konusuyorki sanki telefonu bedavaya verdi apple. Bizde kullaniyoruz seviyorz ama kalkipta milleti dislamaya asalamaya hakkin olamaz. Isteyen slit isteyen Almaz ve musteri her zaman haklidir istedigimiz gibi elestiririz sen Kim oluyorsunda bana hesap sorarsin? Telefon hatali bu kadar laf zirvalayacaklarina duzeltsinler kalkipta devrim yaptik demeyi biliyorlar marketreki kar marjini ovunerek solerler simdi kendo hatalarini telafisi etme vakti geldi onuda yapamiyosa ayip.



fan olmayanların bu hakkı nerden geliyosa fan olanlarında hakkı oradan geliyor. apple antisi insanlar halen bu kadar olaya rağmen apple i alanlara (3m+ kullanıcı) enayi deme hakkını nerden buluyolar? sen kimsin diye soruyosunda, sen kimsin ya?!?! kim kimi dışlamış? adamlar yapmıs hatayı tanrı değiller sonuçta, bu hatayı telefonları imal etmeden önce farkedip lanet olsun bi değişiklik olsun deyip hatalı olarakta piyasaya sürmemişler. bumperini bedava dağıtıyor. üstüne üstlük türkiyedeki DH ip4 kullanıcılarının hepsi kesinlikle bir sorun yasamıyoruz tavsiye ediyoruz diyolar, daha hala cekmeme konusunda eleştirme hakkın varda, biz burda eleştirenleri eleştirincemi bizim hakkımızın nerden geldiğini soruyosun ?
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cancanax 9 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: freshmind
Tamda bu sene bir iPhone edinmeyi düşünüyordum, olaya bak... Milyarlık telefonu telefon olmaktan çıkaran rezil kusuru birde üstüne ondan daha rezil Steve Jobs açıklamaları, savunmaları..
Gerçekten içler acısı bir durum..
Her ne kadar bu yara bandını apple çıkarmamış olsada bu tarz ürünler ve çözüm önerileri seviyeyi dahada aşşağılara çekiyor..
Beyler şu sıralar parasını hak eden bir akıllı telefon almayı düşünüyorum.. Var mıdır öneriniz ?
HTC DESIRE şu an içinde en öte cihazdır...ötesini arama...bu arada samsung wave de ideal...başka cihazlara kesinlikle bakma..
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JohnHancock 9 yıl
şurda türkiyedeki iphone4 kullanıcılarının yorumlarını görüpte hala apple'i kötüleyenler için bence söylenmiş ne güzel söz ; " kedi ulaşamadığı ete mındar dermiş.."





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freshmind 9 yıl
Tamda bu sene bir iPhone edinmeyi düşünüyordum, olaya bak... Milyarlık telefonu telefon olmaktan çıkaran rezil kusuru birde üstüne ondan daha rezil Steve Jobs açıklamaları, savunmaları..
Gerçekten içler acısı bir durum..
Her ne kadar bu yara bandını apple çıkarmamış olsada bu tarz ürünler ve çözüm önerileri seviyeyi dahada aşşağılara çekiyor..
Beyler şu sıralar parasını hak eden bir akıllı telefon almayı düşünüyorum.. Var mıdır öneriniz ?
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deagle100 9 yıl

freshmind
Tamda bu sene bir iPhone edinmeyi düşünüyordum, olaya bak... Milyarlık telefonu telefon olmaktan çıkaran rezil kusuru birde üstüne ondan daha rezil Steve Jobs açıklamaları, savunmaları..
Gerçekten içler acısı bir durum..
Her ne kadar bu yara bandını apple çıkarmamış olsada bu tarz ürünler ve çözüm önerileri seviyeyi dahada aşşağılara çekiyor..
Beyler şu sıralar parasını hak eden bir akıllı telefon almayı düşünüyorum.. Var mıdır öneriniz ?

iPhone 3GS.
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KayhanKaan 9 yıl

freshmind

Tamda bu sene bir iPhone edinmeyi düşünüyordum, olaya bak... Milyarlık telefonu telefon olmaktan çıkaran rezil kusuru birde üstüne ondan daha rezil Steve Jobs açıklamaları, savunmaları..

Gerçekten içler acısı bir durum..
Her ne kadar bu yara bandını apple çıkarmamış olsada bu tarz ürünler ve çözüm önerileri seviyeyi dahada aşşağılara çekiyor..

Beyler şu sıralar parasını hak eden bir akıllı telefon almayı düşünüyorum.. Var mıdır öneriniz ?

İphone 4 kullanıyorum ve tavsiye ediyorum.
İstanbulda oturuyorum ve sinyal sorununu 1 kere bile yaşamadım.
Telefonu bir kere eline alsan bir daha vaz geçemezsin desem yalan olmaz
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HexfeT 9 yıl
freshmind

Tamda bu sene bir iPhone edinmeyi düşünüyordum, olaya bak... Milyarlık telefonu telefon olmaktan çıkaran rezil kusuru birde üstüne ondan daha rezil Steve Jobs açıklamaları, savunmaları..

Gerçekten içler acısı bir durum..
Her ne kadar bu yara bandını apple çıkarmamış olsada bu tarz ürünler ve çözüm önerileri seviyeyi dahada aşşağılara çekiyor..

Beyler şu sıralar parasını hak eden bir akıllı telefon almayı düşünüyorum.. Var mıdır öneriniz ?


Önerim yukarıdaki sözlerinizden sonra öncelikle şunu izlemeniz. Steve çok üzülecek sizler gibi klas müşterilerini kaybettiği için tühh. Özellikle Apple aleyhinde olduğunu sanıp paylaşan, anlamış gibi bide çok güldüm diyen sazanlara ithaf olunur.


youtube.com/...

Biri şuna altyazı falan yapıp koysa süper olacak.
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cancanax 9 yıl
"Sanki düşmanınız rezil(!) oldu! Ürünü almak isteyenlerin aklını karıştırmayın bari. Sol el ile tutulduğunda mutlaka sinyal kesiliyormuş gibi bir görüntü çıkarıldı ortaya."
Bu bant muhabbetlerinin ortaya çıkıp bu tip ürünlerin üretilmesini geçtim adamın tutmayı bilmiyorsunuz demesi başlı başına rezilliktir!!
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ama=neden 9 yıl
Sanki düşmanınız rezil(!) oldu! Ürünü almak isteyenlerin aklını karıştırmayın bari. Sol el ile tutulduğunda mutlaka sinyal kesiliyormuş gibi bir görüntü çıkarıldı ortaya.
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HyperioИ 9 yıl
Abi yapıştırın bunu alete üstüne de şu Apple'ın bedava veridği kılıflardan takın tamamdır.
Yani tabiki böyle bişey olmamalıydı ama olucaksada en ucuz ve en güzel görünen şekilde kullanmak lazım.
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LexisOrAlv 9 yıl
ingilteredeyim tanıdığım bi kişinin iPhone 4'ü var cidden sinyal düşüyomu dedim aldı iPhone'u tuttu ordan çatır çatır indi almayı düşünüyodum 3GS satıp hala gerçi düşünüyorum tutmam öyle konuşurken olur biter
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GoldPunch 9 yıl
Neleri görüyoruz yahu.

Günümüz teknolojisinde bunları konuşmak bile gülünç.
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The Force 9 yıl
Jailbreak yapmaktan farksız :)
"iPhoneu, iPhone gibi kullanmak için jailbreak yapıyorum"
"iPhone 4ü, telefon gibi kullanmak için bant takıyorum"
aynı mantık, tutar...
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