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İşte karşınızda Xiaomi Redmi 6 Pro

Xiaomi Redmi 6 Pro, resmi basın görselleriyle karşınızda. 25 Haziran'da tanıtımı gerçekleştirilecek Redmi 6 Pro'nun özelliklerine ve görsellerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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25 Haziran günü resmiyet kazanacak Redmi 6 Pro'nun resmi basın görselleri sızdırıldı. Daha önce birçok kez sızdırılan Redmi 6 Pro'nun özelliklerine Çin Sertifikasyon Kurumu TENAA'daki listelerden tanık olmuştuk.    

Redmi 6 Pro özellikleri nasıl olacak? 

Çentik tasarımının kendine yer bulduğu Redmi 6 Pro, 19: 9 ekran/görüntü oranına sahip 2280x1080 (FHD+) çözünürlüğünde 5.84 inç boyutundaki bir ekranla gelecek. Snapdragon 625 yonga seti ve 4GB kapasiteli RAM'den beslenecek Redmi 6 Pro'ya 4000mAh kapasiteli bir batarya eşlik edecek. 13+5 MP çözünürlüğünde AI özellikli bir kamera paketiyle geleceği söylenen Redmi 6 Pro'nun ön kamerasıyla ilgili bir bilgi ise paylaşılmadı. 
Altın, pembe, kırmızı, siyah ve mavi renk seçenekleriyle ortaya çıkan Redmi 6 Pro'ya yakından bakmak isterseniz, sizleri galerimize davet ediyoruz.  

https://weibo.com/3021514657/GmmhAaIfR?type=comment#_rnd1529563641849 Yorum Yaz
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Guest-FAA9DFD80 11 ay en beğenilen
Snapdragon 625 den daha iyi bir işlemci koyulabilirdi. Yeni bir cihaz ve düşük seviye işlemci kullanıyorsun
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emre1393 11 ay
Lan yeter be, 2 haftada bir telefon mu çıkartılır arkadaş. Zibilyon tane model çıkardılar.
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oliwertr 11 ay
Hiç kusura bakmayın, karsımızda filan değil. Bu marka her gün yeni bir ürün çıkartıyor ama memlekette yok. Buda bizim memleketin değil firmanın ayıbı. Ürünü beğensek bile almak için aylarca beklemek lazım ki ürün memlekete girsin. Bu firma pahalı/mahalı Bi şekilde memlekete girmesi Lazım yine fiyatı beğenmeyen kaçak yolla ucuz alacaksa alsın. Ama firma orijinal ürünü memlekete getirsin. 80 milyonluk memlekete gelmemesi xaomi nin kendi ayıbı ve kendi kaybı. En azından ben böyle düşünüyorum.
Hiç kusura bakmayın, karsımızda filan değil. Bu marka her gün yeni bir ürün çıkartıyor ama memlekette yok. Buda bizim memleketin değil firmanın ayıbı. Ürünü be...
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boyka06 11 ay
Şayomi de şaşırdı redmi 5 plustan farkı nedir bunun
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Johan Elmander 11 ay
Neyse ki sızan görüntülerdeki gibi ön panel beyaz değil.
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Bloodin 11 ay
İşlemci SD 625 olarak değil "8 çekirdekli 2 Ghz işlemci" olarak tanımlanmış, bu tanıma SD625 uyduğu gibi Helio P60 da uyuyor, Redmi 6'da Helio P22 olduğunu düşünürsek bence bu Redmi 6 Pro'da Helio P60 olacaktır görürsünüz.
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colombo53 11 ay
Redmi 5 pro da 636 var. Eğer haber doğruysa anlamsız bir seçim olmuş.
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huseyincarnege 11 ay
bunlarda başka işlemci kulanırsalar ölürlermiş :S
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muratai 11 ay
Tasarım birebir iphone x çakması. Sadece alttaki siyah bar var o da çok saçma. Herhalde iphone x çakması değiliz diyebilmek için onu koydular :)
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eXteras 11 ay
SD 625 leri kiloyla mı aldınız arkadaş her telefonda 625
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PHI 11 ay eXteras
Yüklü sipariş vermişler işlemciler elde çakmış, ne yapsınlar hepsine 625
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lebendefrans 11 ay
mi 6x alın daha iyi. çentik gibi gereksiz bi garabet yok hem de sd 660 ev çift kamera.
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Moving On 11 ay
Güzele benziyor, hayırlısı bakalım.
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.Eray. 11 ay
gene mi sd 625
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