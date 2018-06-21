İşte karşınızda Xiaomi Redmi 6 Pro

25 Haziran günü resmiyet kazanacak Redmi 6 Pro'nun resmi basın görselleri sızdırıldı. Daha önce birçok kez sızdırılan Redmi 6 Pro'nun özelliklerine Çin Sertifikasyon Kurumu TENAA'daki listelerden tanık olmuştuk.

Redmi 6 Pro özellikleri nasıl olacak?

Çentik tasarımının kendine yer bulduğu Redmi 6 Pro, 19: 9 ekran/görüntü oranına sahip 2280x1080 (FHD+) çözünürlüğünde 5.84 inç boyutundaki bir ekranla gelecek. Snapdragon 625 yonga seti ve 4GB kapasiteli RAM'den beslenecek Redmi 6 Pro'ya 4000mAh kapasiteli bir batarya eşlik edecek. 13+5 MP çözünürlüğünde AI özellikli bir kamera paketiyle geleceği söylenen Redmi 6 Pro'nun ön kamerasıyla ilgili bir bilgi ise paylaşılmadı.

Altın, pembe, kırmızı, siyah ve mavi renk seçenekleriyle ortaya çıkan Redmi 6 Pro'ya yakından bakmak isterseniz, sizleri galerimize davet ediyoruz.

https://weibo.com/3021514657/GmmhAaIfR?type=comment#_rnd1529563641849