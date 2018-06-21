Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei Mate 20 Pro çalışırken görüntülendi

Huawei Mate 20 Pro nihayet kendini gösterdi. Çalışırken görüntülenen Mate 20 Pro, kavisli ekranıyla dikkat çekerken, ortaya çıkan kroki çizimleri de Mate 20 Pro'ya dair ipuçları verdi.
11 ay
10,3b
1
13
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei Mate 20 Pro çalışırken görüntülendi
Üç arka kameraya sahip P20 Pro ide adından sıkça söz ettiren Huawei, yeni amiral gemisi Mate 20 serisi için çalışmalarını sürdürürken, Mate 20 Pro'ya ait olduğu iddia edilen prototip ve kroki çizimleri ortaya çıktı. 
Daha önce Samsung üretimi 6.9 inçlik OLED panel ile geleceği söylenen Huawei Mate 20 Pro'nun çalışırken görüntülenen prototipi kavisli ekranıyla dikkat çekiyor. Yuvarlatılmış köşelere sahip Mate 20 Pro'da herhangi bir çentik bulunmazken, üst tarafta kamera, sensörler ve ahize için küçük bir kısım ayrılmış. Alt taraftaki Huawei logosu ise dikkatli gözlerden kaçmıyor.
Telefonun kroki çizimlerine gelecek olursak, Mate 20 Pro'da ikili veya üçlü kamera paketinin yer alacağı söylenebilir. Kamera konusunda kesin bir şey söyleyemiyoruz zira, arka paneldeki son yuvarlak halkanın parmak izi tarayıcısı mı yoksa kamera lensi mi olduğu konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Ancak Mate 20 Pro'nun, P20 Pro modelinin devamı niteliğinde bir telefon olacağını varsayarsak Mate 20 Pro'da da üçlü kamera setini görebiliriz. 
Mate 20 Pro'ya dair herhangi bir teknik detay kendini göstermese de telefonun 6 GB RAM, Kirin 980 çipseti ve 4000 mAh veya üzeri bir batarya ile geleceği tahmin ediliyor.  

Mate 20 ne zaman çıkacak?

Ekim ayında tanıtılması beklenen Mate 20 ailesinin üç üyeye sahip olması bekleniyor. Bunlar: Mate 20 Lite, Mate 20 ve Mate 20 Pro olacaktır. 

https://www.androidheadlines.com/2018/06/alleged-huawei-mate-20-leaks-in-real-life-image-sketch.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MonitörKertenkelesi 11 ay en beğenilen
Piyasadaki her 10 telefondan 9 una benzeyen bildiğin dört köşeli ortasında kamera olan adına akıllı telefon denilen zımbırtılardan biri.
Gören de uzay mekiği çalışırken görüldü sanır.
Acaba hiç çalışan telefon yapmadılar da çalışırken görülmesi mi olay oldu acaba?
Piyasadaki her 10 telefondan 9 una benzeyen bildiğin dört köşeli ortasında kamera olan adına akıllı telefon denilen zımbırtılardan biri.Gören de uzay meki...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
M.C.B 11 ay
Off Clio ya verdiğimiz para ile millet neler alıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1Teknik 11 ay
Demek bir telefon "çalışırken görüntülendi". Hmmmm. Çok enteresan. Demek çalışan telefon üretmişler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 11 ay
Artik elektronik marketlerde de kolaylikla bulunabilen markalarda da 8gb ram gorucez sanirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Moving On 11 ay
Fotoğraf net değil, doğru düzgün bir şey anlaşılmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 11 ay
Kanlı canlı yazmayı unutmuşsunuz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astegon 11 ay
Hepsi birbirine benzedi iyice...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 11 ay
Paint terk.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Esteban C 11 ay
Buna da 7000 ve üzeri fiyat çekerler
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozansirin89 11 ay
Net değil ama görseli güzele benziyor Huawei iyi çıkışlar yapıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Johan Elmander 11 ay
Çentik yok
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10261 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
huawei, mate 20 ve
7 etiket daha huawei mate 20 görüntüleri mate 20 pro ekran Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Popüler Android klavyesi TouchPal, dijital asistanla güçlendirildi 11 ay IGTV: instagram'dan Youtube'a rakip olur mu? 11 ay Yasak aşkı ortaya çıkan Intel CEO'su istifa etti 11 ay Tesla, eski çalışanına veri hırsızlığı davası açtı 11 ay İşte karşınızda Xiaomi Redmi 6 Pro 11 ay Canlı Yayın: Türkiye ilk F35'ini teslim alıyor 11 ay Güvenlik için Apk dosyalarına Google Play verisi eklenecek 11 ay Parasının hakkını veriyor mu? "GM 8 Go incelemesi" 11 ay Fortnite, App Store'da 90 günde 100 milyon dolar kazandı 11 ay Akıllı telefonların araba anahtarı olarak kullanılabilmesi için çalışmalar başladı 11 ay Yeni Mazda MX-5, daha güçlü motorlarıyla Ağustos 2018'de satışa sunulacak 11 ay Bip'ten gençlere haftalık 2GB internet kazanma fırsatı 11 ay Larrabee projesinin mimarı da Khoduri’nin ekibine katılıyor 11 ay Liseli kız öğrenciler için kodlama maratonu başlıyor 11 ay Motorola'nın çentikli telefonuna ait yeni fotoğrafları ortaya çıktı 11 ay YouTube'a dişli bir rakip geldi: Instagram IGTV duyuruldu! 11 ay ISI 24 Sıcaklık ve Nem Takip Sistemi 11 ay Alman hükümetinden uçan taksilere yeşil ışık 11 ay Ninja Kaplumbağalar beyaz perdeye geri dönüyor 11 ay 2019 Volvo S60 tanıtıldı; işte özellikleri ve fiyatı 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Huawei Mate 20 Pro çalışırken görüntülendi Sonraki Shadowgun Legends şimdi de Nintendo Switch konsoluna geliyor 11 ay Avrupa Birliği'nden internete ''telif hakkı'' darbesi 11 ay Beyin sinyalleri ve el hareketleri ile robotları kontrol eden sistem 11 ay Solo felaketinden sonra Star Wars antoloji filmleri rafa kaldırıldı 11 ay Araştırmacılar mikro drone'ları yönlendirecek çip tasarladı 11 ay John McAfee artık kripto para reklamı yapmayacak 11 ay Porsche'den kritik hamle; Rimac'ın yüzde 10'unu satın aldı 11 ay Xiaomi, Mi Pad 4'ün tanıtılacağı tarihi açıkladı 11 ay Volkswagen ve Ford gelecek için güçlerini birleştirdi 11 ay Şık ve parlak "Casper VIA M4" incelemesi 11 ay Bing arama motoruna yapay zekâ desteği 11 ay Westworld mobil oyunu indirmeye sunuldu 11 ay Yeni Apple Watch, yüzde 15 daha büyük ekranla gelecek 11 ay iOS 12, watchOS 5, TVOS 12 ve macOS 10.14 için beta 2 yayınlandı: İşte tüm yenilikler 11 ay Asus sürpriz yaptı: İşte ROG güç kaynağı 11 ay ABD Patent ve Marka Ofisi ''10 milyonuncu'' patenti verdi 11 ay Bakan açıkladı: Yerli otomobilin ilk hangi modeli üretilecek? 11 ay Elon Musk'tan Evrensel Temel Gelir açıklaması 11 ay Uber, elektrikli araç kullanan sürücülere ekstra ödeme yapacak 11 ay Acer'dan çılgın dizüstü: Ryzen 7 ve Vega 56'nın gücü adına Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim