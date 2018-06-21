Huawei Mate 20 Pro çalışırken görüntülendi

Üç arka kameraya sahip P20 Pro ide adından sıkça söz ettiren Huawei, yeni amiral gemisi Mate 20 serisi için çalışmalarını sürdürürken, Mate 20 Pro'ya ait olduğu iddia edilen prototip ve kroki çizimleri ortaya çıktı.

Daha önce Samsung üretimi 6.9 inçlik OLED panel ile geleceği söylenen Huawei Mate 20 Pro'nun çalışırken görüntülenen prototipi kavisli ekranıyla dikkat çekiyor. Yuvarlatılmış köşelere sahip Mate 20 Pro'da herhangi bir çentik bulunmazken, üst tarafta kamera, sensörler ve ahize için küçük bir kısım ayrılmış. Alt taraftaki Huawei logosu ise dikkatli gözlerden kaçmıyor.

Telefonun kroki çizimlerine gelecek olursak, Mate 20 Pro'da ikili veya üçlü kamera paketinin yer alacağı söylenebilir. Kamera konusunda kesin bir şey söyleyemiyoruz zira, arka paneldeki son yuvarlak halkanın parmak izi tarayıcısı mı yoksa kamera lensi mi olduğu konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Ancak Mate 20 Pro'nun, P20 Pro modelinin devamı niteliğinde bir telefon olacağını varsayarsak Mate 20 Pro'da da üçlü kamera setini görebiliriz.

Mate 20 Pro'ya dair herhangi bir teknik detay kendini göstermese de telefonun 6 GB RAM, Kirin 980 çipseti ve 4000 mAh veya üzeri bir batarya ile geleceği tahmin ediliyor.

Mate 20 ne zaman çıkacak?

Ekim ayında tanıtılması beklenen Mate 20 ailesinin üç üyeye sahip olması bekleniyor. Bunlar: Mate 20 Lite, Mate 20 ve Mate 20 Pro olacaktır.

https://www.androidheadlines.com/2018/06/alleged-huawei-mate-20-leaks-in-real-life-image-sketch.html