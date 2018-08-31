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İşte katlanabilir ekranlı 'rulo' tablet (VİDEO)

Queen's Üniversitesi'nden Human Media Lab araştırmacıları, eski parşömen tomarlarından esinlenerek ilginç bir tablet geliştirdi. Tabletin ekranı silindirik bir gövdeye sarılabiliyor.
8 ay
3,5b
1
13
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Queen's Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı katlanabilir ekranlı rulo bir tablet üretti. MagicScroll ismi verilen tablet 7.5 inçlik 2K çözünürlüğünde bir ekrana sahip. Eski parşömen tomarlarından esinlenilerek tasarlanan cihazın ekranı silindirik bir gövdenin etrafına sarılabiliyor.

Araştırmacıların ifadelerine göre tabletin gövde kısmı 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak üretilmiş. Cihazın tüm donanımları bu kısımda yer alıyor. Yan taraflarda ise tablet rulo halindeyken ekranı döndürmenizi sağlayan çarklar bulunuyor. İçeriğin tamamını görmek istediğinizde ise kıvrılmış haldeki ekranı kolayca açabiliyor ve normal bir tablet gibi kullanabiliyorsunuz.

Silindirik gövdenin oldukça hafif olduğunu belirten araştırmacılar, tabletin katlanmış haldeyken bir cebe sığabilecek boyutlara ulaştığını söylüyor. Ayrıca cihazın bir telefon olarak da kullanılabileceği belirtilmiş.

Cihazın henüz çok yeni bir tasarım olduğunu belirten Queen's Üniversitesi'nden Human Media Lab araştırmacısı Dr Roel Verteegan,"MagicScroll projesiyle birlikte aklınıza gelebilecek her şeyin bir ekrana dönüşebileceğini göstermek istiyoruz. Zamanla MagicScroll'u bir kalem boyutuna kadar indirebilmeyi umuyoruz." sözlerini kullanıyor.

http://www.eurekamagazine.co.uk/design-engineering-news/flexible-tablet-screen-rolls-up-like-ancient-scroll/182488/ Yorum Yaz
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asaltek 8 ay en beğenilen
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Marquis-de-Sade` 8 ay
Dikkat çekmek için tasarlanmış, kullanışsız bir ürün.
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maxmania 8 ay
uzun zamandır aklımda olan şeyi pratiğe dökmüşler. rulo gibi bir kısmı şeffaf ve dokunmatik olan tüpe geri sarılabilse, o şekildeyken de akıllı telefon gibi şeffaf olan bölüme denk gelen ekrandan mesajlaşma/ telefon görüşmesi/ internette gezinme gibi özellikleri barındırsa da şu çay tepsisi boyutuna ulaşan telefon(!)lardan kurtulsak.
üst ve alt taraflarda tapa gibi gözüken yerlere hoparlör, mikrofon ve kamera eklenir, şeffaf bölümü dokunmatik özellikli yaparsan açtığında multimedya cihazı kapattığında taşınabilirliği yüksek bir cihaz. ekranı büyüteceğiz diye hem telefonlar telefonluktan çıktı, taşınabilirlikleri kayboldu, dayanıklılık desen düşene kadar (bazen cepte bile şekli kayıyor).
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DH Misafiri 8 ay
iğrenç bir tasarım
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Tommy Shelby 8 ay
Tasarım rezalet
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kayamtky 8 ay
Bu ürünün dergi genişliğinde olanı üretilirse, evde uzandığın yerde elektronik dergi, gazete, çizgi roman okumak için mükemmel olur. İşin bitince geriye sar. Tasarım kötü olabilir, ama bence çok kullanışlı. En önemli artısı hafifliği olabilir.
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Sharparrow 8 ay
B.k gibi
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asaltek 8 ay en beğenilen
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Yeşilbarış 8 ay asaltek
nerde benim ekmek tahtası
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RichesMen 8 ay
Katlanır ekran muhabbeti çıktığından beri bir gıdım ilerleme göremedim :) ama fantastik şeyleri insanlarımız sever mesela iki adet esnek ekranı yan yana koyarsın işte katlanabilir ekran dersin millette vay canına :D
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AskN0More 8 ay
Neye benzediğini söylerdim ama kaba gözükmek istemiyorum. Hele birde titreşim özelliği varsa tam olur.
Piyasaya falan sürmesinler böyle ucube birşeyi.
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Tugrul_512bit 8 ay
Yine de 1080p çözünürlüklü ekranı cepten çıkarıp servera takmak güzel olabilir. Mesela fuarda ürün serginiz var, belgeseli için ekranı ofisten oraya kadar taşımakla terleyeceğinize atın cebe rahat rahat gezin istediğiniz yeri.
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