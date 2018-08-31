İşte katlanabilir ekranlı 'rulo' tablet (VİDEO)

Queen's Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı katlanabilir ekranlı rulo bir tablet üretti. MagicScroll ismi verilen tablet 7.5 inçlik 2K çözünürlüğünde bir ekrana sahip. Eski parşömen tomarlarından esinlenilerek tasarlanan cihazın ekranı silindirik bir gövdenin etrafına sarılabiliyor.
Araştırmacıların ifadelerine göre tabletin gövde kısmı 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak üretilmiş. Cihazın tüm donanımları bu kısımda yer alıyor. Yan taraflarda ise tablet rulo halindeyken ekranı döndürmenizi sağlayan çarklar bulunuyor. İçeriğin tamamını görmek istediğinizde ise kıvrılmış haldeki ekranı kolayca açabiliyor ve normal bir tablet gibi kullanabiliyorsunuz.
Silindirik gövdenin oldukça hafif olduğunu belirten araştırmacılar, tabletin katlanmış haldeyken bir cebe sığabilecek boyutlara ulaştığını söylüyor. Ayrıca cihazın bir telefon olarak da kullanılabileceği belirtilmiş.
Cihazın henüz çok yeni bir tasarım olduğunu belirten Queen's Üniversitesi'nden Human Media Lab araştırmacısı Dr Roel Verteegan,"MagicScroll projesiyle birlikte aklınıza gelebilecek her şeyin bir ekrana dönüşebileceğini göstermek istiyoruz. Zamanla MagicScroll'u bir kalem boyutuna kadar indirebilmeyi umuyoruz." sözlerini kullanıyor.
http://www.eurekamagazine.co.uk/design-engineering-news/flexible-tablet-screen-rolls-up-like-ancient-scroll/182488/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Araştırmacıların ifadelerine göre tabletin gövde kısmı 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak üretilmiş. Cihazın tüm donanımları bu kısımda yer alıyor. Yan taraflarda ise tablet rulo halindeyken ekranı döndürmenizi sağlayan çarklar bulunuyor. İçeriğin tamamını görmek istediğinizde ise kıvrılmış haldeki ekranı kolayca açabiliyor ve normal bir tablet gibi kullanabiliyorsunuz.
Silindirik gövdenin oldukça hafif olduğunu belirten araştırmacılar, tabletin katlanmış haldeyken bir cebe sığabilecek boyutlara ulaştığını söylüyor. Ayrıca cihazın bir telefon olarak da kullanılabileceği belirtilmiş.
Cihazın henüz çok yeni bir tasarım olduğunu belirten Queen's Üniversitesi'nden Human Media Lab araştırmacısı Dr Roel Verteegan,"MagicScroll projesiyle birlikte aklınıza gelebilecek her şeyin bir ekrana dönüşebileceğini göstermek istiyoruz. Zamanla MagicScroll'u bir kalem boyutuna kadar indirebilmeyi umuyoruz." sözlerini kullanıyor.
http://www.eurekamagazine.co.uk/design-engineering-news/flexible-tablet-screen-rolls-up-like-ancient-scroll/182488/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
üst ve alt taraflarda tapa gibi gözüken yerlere hoparlör, mikrofon ve kamera eklenir, şeffaf bölümü dokunmatik özellikli yaparsan açtığında multimedya cihazı kapattığında taşınabilirliği yüksek bir cihaz. ekranı büyüteceğiz diye hem telefonlar telefonluktan çıktı, taşınabilirlikleri kayboldu, dayanıklılık desen düşene kadar (bazen cepte bile şekli kayıyor).
Piyasaya falan sürmesinler böyle ucube birşeyi.
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