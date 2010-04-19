İşte Samsung'un, ARM işlemciler için yol haritası: Çift ve dört çekirdekli Cortex-A9'lar yolda

Dünya telefon pazarının tamamına yakınını kontrol eden ARM cephesinde, yarıiletken üreticilerinin geliştirme çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bilindiği üzere ARM'ın kendisi bir işlemci üreticisi değil. Geliştirdiği mikroişlemci tasarımlarını firmalara lisanslayan ARM'ın iş ortakları arasında Samsung, Qualcomm, Nvidia, Freescale ve Apple gibi dünya devi isimler yer alıyor. Günümüzde yaygın olarak kullanılan en güçlü akıllı telefon platformu olduğu belirtilen Qualcomm Snapdragon'a, SP5C100 adını verdiği yeni nesil yongada sistem çözümüyle yanıt vermeye hazırlanan Samsung'un, ARM tabanlı işlemciler için planladığı yol haritasının detayları ortaya çıktı.

Smartbook konseptiyle mini-bilgisayarlarda da kullanılmaya başlanan ARM tabanlı işlemciler için üreticiler arasındaki rekabet kızışıyor. çift çekirdekli Cortex A9 mimarisini GeForce teknolojisiyle buluşturduğu Tegra 2 platformunun, grafik performansı en yüksek ARM çözümü olduğunu belirten Nvidia, rekabete görece yeni giren ancak hızlı bir şekilde yükselmek isteyen isimler arasında yer alıyor. Snapdragon platformuyla yüksek performanslı platformu pazardaki en yaygın isim olan Qualcomm'un, Nokia ile iş birliğine giderek pazar payını arttırması da gündemde. İşte tüm bu gelişmelerin arasına Samsung'un, agresif bir geliştirme sürecine işaret eden yol haritası bomba gibi düştü.

Samsung'un yol haritasından elde edilen bilgilere göre firma, uzun soluklu bir geliştirme programı kapsamında mini-bilgisayarlarındaki önceliği Intel ve Microsoft ikilisinden kendi tasarladığı işlemciler ile, Chrome-Ubuntu ikilisine vermeyi planlıyor olabilir. ARM tabanlı çok sayıda yeni işlemci / yongada sistem platformu üzerinde çalışan Samsung'un özellikle yüksek performans segmenti için çok çekirdekli çözümlere yoğunlaştığını görmekteyiz. Peki Samsung hangi modeller üzerinde çalışıyor ? Firmanın yeni modelleri arasında başlangıç noktamız, Taurus kod adıyla anılan S5PV210 modeli oluyor. 1GHz'de çalışan Cortex A8 temelli yeni işlemcinin üçüncü çeyrekte üretime girmesi bekleniyor.

İşte Samsung'un ARM tabanlı yeni nesil işlemciler için takip etmesi beklenen yol haritası;

- Orion: Cortex-A9 mimarisini temel alan ve 800MHz'de çalışan çift çekirdekli işlemci. 3. çeyrekte örneklendirilmesi beklenen Orion kod adlı yeni işlemcinin hacimli üretim önümü;zdeki yılın ilk çeyreğinde olacak ve muhtemelen ikinci çeyrekte Orion tabanlı cihazlar pazara giriş yapacak.



- Pegasus: Cortex-A9 mimarisini temel alan ve 1GHz'de çalışan tek çekirdekli işlemci. önümü;zdeki yılın ikinci çeyreğinde örneklendirilmesi beklenen işlemcinin hacimli üretime 2011'de girmesi beklenirken, kullanılacağı cihaz/telefonların 2012'de pazarda olması beklenebilir.

- Hercules: Cortex-A9 mimarisini temel alan çift çekirdekli işlemci, 1GHz'de görev yapacak. Hacimli üretime önümzdeki yılın yaz aylarında girmesi beklenen Hercules'in hacimli üüretimi ise 2012'nin ilk çeyreğinde başlayacak, kullanılacağı cihazlar da yine muhtemelen 2012'de çıkacak.

- Mercury: Yukarda verdiğimiz diğer üç modelden farklı olarak Mercury, Cortex-A5 mimarisini (Kod adı Sparrow) temel alacak ve daha ekonomik bir çözüm olacak. 600MHz'de görev yapacak tek çekirdekli işlemcinin 2010/2011 için planlanıyor.

- Venus: Mercury ile benzer şekilde Cortex-A5 mimarisini temel alan Venus işlemcisi, çift çekirdekli olacak. 2012/2013 yılları için planlanan işlemcinin hangi tarihte örneklendirilmeye başlanacağı hakkındaysa şu an için net bir bilgi bulunmuyor.

- Draco: Samsung'un çift çekirdekli Cortex-A9 tasarımını baz alan en hızlı işlemcisi olacak. 1.2GHz'de çalışacak Draco'nun 2012/2013 yılları için planlandığı belirtilirken, aynı kategoride yer alacak Qualcomm Snapdragon çözümüyle (1.3GHz?) rekabet etmesi bekleniyor.

- Aquila: Yol haritasında yer alan en güçlü ARM çözümü. Cortex-A9 mimarisini temel alan işlemci, dört çekirdekli yapısıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. 1.2GHz'de çalışacağı belirtilen yeni işlemcinin 2012/2013 yılları için planlandığı belirtiliyor.

Samsung'un yol haritasındaki en dikkat çekici çözüm hiç şüphe yok ki dört çekirdekli Aquila. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Ocak ayında, Marvell da dört çekirdekli ARM işlemcisini duyurmuş ancak üretim ve çıkış tarihi hakkında net bir bilgi vermemişti. Tüm bu gelişmelerin yanında Samsung'un yol haritasında hakkında bilgi bulunmayan detay ise işlemcilerde kullanılacak grafik ünitesi.

Bilindiği üzere yeni nesil ARM çözümleri, SoC yani yongada sistem platformu şeklinde hazırlanıyor dolayısıyla grafik birimini de aynı yapı altında sunuyorlar. Bu noktada Samsung'un, yeni nesil işlemcilerinde Imagination firmasının PowerVR grafik çekirdeklerini kullanması bekleniyor. Ancak geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapan Samsung'un, ARM'ın Mali kod adlı grafik mimarisine adapte olması da bekleniyor.