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    Oyun tarihinde rekor! Son derece nadir CS:GO silahı 400 bin dolara satıldı

    Counter-Strike: Global Offensive, özellikle Valve’in Counter-Strike 2’yi duyurmasından sonra iyice popülerliğini artırdı. Bu anlamda silah görünümleri de patlama yaşadı ve yeni bir rekor kırıldı.
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    Son derece nadir CS:GO silahı 400 bin dolara satıldı Tam Boyutta Gör
    Büyük bir CS:GO skin tüccarı, tek bir silahın 400.000 doların üzerinde rekor bir fiyatla sattığını bildirdi. Valve’in Counter-Strike 2’yi duyurmasından ve mevcut tüm silah görünümlerinin yeni versiyonla tamamen uyumlu olacağını açıklamasından sonra CS:GO’da bulunan neredeyse tüm görünümlerin fiyatında spekülatif artışlar yaşandı. Dört yüz bin dolara satılan silah görünümünün ise son derece nadir olduğu biliniyor.

    Oyun tarihinin en pahalı silah satışı

    Son derece nadir CS:GO silahı 400 bin dolara satıldı Tam Boyutta Gör
    CS:GO'nun skin pazarı her zaman oyunun başarısının büyüleyici bir yan unsuru olmuştur ve nadir skinler uzun zamandır çok yüksek paralara alıcı bulabiliyor. Şimdi, bir AK-47 skin'i CS:GO ve muhtemelen video oyunu tarihindeki en pahalı silah haline geldi. Elbette ki bu skin, Blue Gem desenine sahip minimal aşınmalı StatTrak Tier 1 Case Hardened AK-47'den başkası değil. Buna ek olarak, silahın üzerinde her biri yaklaşık 60.000 dolar değerinde olan dört adet Katowice 2014 Titan Holo çıkartması bulunmakta. Aktarılanlara göre bu silah skin’inden sadece 121 adet, Titan Holo çıkartmasından ise sadece 38 adet bulunuyor.

    Minimum aşınma, silahın aslında olabilecek en iyi ikinci durumda olduğu anlamına geliyor. Bilindiği kadarıyla bu ürünün fabrika çıkışlı yeni bir versiyonu şu anda mevcut değil ancak teorik olarak bir gün saklandığı kutusundan çıkabilir. CS:GO skininde en çok istenen ve değerli skin, geçen yıl 1,5 milyon dolarlık bir teklife konu olduğu iddia edilen (sahibinin reddettiği) Blue Gem Karambit bıçağı olmaya devam ediyor. CS:GO skin tüccarı zipeL’in yaptığı bu satışta iki adet ürün bulunuyor. Birisi yukarıda bahsettiğimiz AK-47 ve diğeri oldukça yıpranmış durumda olan ve bu nedenle fabrika çıkışlı yeni versiyondan önemli ölçüde daha az değerli Blue Gem Karambit. ZipeL, takasın toplam değerinin 500.000 doların üzerinde olduğunu ve bunun 400.000 dolarının AK-47 skin'i için olduğunu söylüyor.

    Yıllar boyunca şu ya da bu kostümün büyük meblağlara dolarlara satıldığına dair pek çok iddia gördüm, ancak bu kadar paranın el değiştirdiğine dair net bir kanıtı nadiren görürsünüz. Öte yandan halihazırda CS:GO skin pazarının ciddi bir spekülasyon altında olduğunu da belirtmek gerek. Fiyatlar Counter-Strike 2 güncellemesi ve skin’lerin yeni oyuna daha iyi görsellerle aktarılacak olması nedeniyle şişirilmiş durumda.

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    KiLLeR© 16 saat önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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