Oyun tarihinde rekor! Son derece nadir CS:GO silahı 400 bin dolara satıldı

Oyun tarihinin en pahalı silah satışı
Minimum aşınma, silahın aslında olabilecek en iyi ikinci durumda olduğu anlamına geliyor. Bilindiği kadarıyla bu ürünün fabrika çıkışlı yeni bir versiyonu şu anda mevcut değil ancak teorik olarak bir gün saklandığı kutusundan çıkabilir. CS:GO skininde en çok istenen ve değerli skin, geçen yıl 1,5 milyon dolarlık bir teklife konu olduğu iddia edilen (sahibinin reddettiği) Blue Gem Karambit bıçağı olmaya devam ediyor. CS:GO skin tüccarı zipeL’in yaptığı bu satışta iki adet ürün bulunuyor. Birisi yukarıda bahsettiğimiz AK-47 ve diğeri oldukça yıpranmış durumda olan ve bu nedenle fabrika çıkışlı yeni versiyondan önemli ölçüde daha az değerli Blue Gem Karambit. ZipeL, takasın toplam değerinin 500.000 doların üzerinde olduğunu ve bunun 400.000 dolarının AK-47 skin'i için olduğunu söylüyor.
Yıllar boyunca şu ya da bu kostümün büyük meblağlara dolarlara satıldığına dair pek çok iddia gördüm, ancak bu kadar paranın el değiştirdiğine dair net bir kanıtı nadiren görürsünüz. Öte yandan halihazırda CS:GO skin pazarının ciddi bir spekülasyon altında olduğunu da belirtmek gerek. Fiyatlar Counter-Strike 2 güncellemesi ve skin’lerin yeni oyuna daha iyi görsellerle aktarılacak olması nedeniyle şişirilmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)