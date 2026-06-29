GTA 6 grafik modları sızdırıldı: 60 FPS güncellemeyle gelebilir!

Performans modunda 60FPS
Ancak, Rockstar Games, 60 FPS modunun 19 Kasım 2026'daki lansman için hazır olup olmayacağına henüz karar veremedi. Geliştirmenin büyük zaman kısıtlamaları altında ilerlediği ve Performans modunun stüdyonun standartlarını zamanında karşılamaması durumunda, sonradan bir güncelleme ile gelebileceği ihtimalinin bulunduğu belirtildi.
Xbox Series S 30FPS'e kilitli
Podcast’te dikkat çeken bölüm: “Rockstar’a yakın bir kaynaktan (çok güvenilir bir kaynaktan olduğuna dikkat ederim) aldığım bilgilere göre, PlayStation 5 ve Xbox Series X için iki grafik modu olacak; 30 ve 60 FPS. Şu anda Xbox Series S’in 30 FPS’e kilitlendiğini ancak 60 FPS’e çıkarmak için uğraştıklarını söylüyorlar. Öğrendiğime göre, 60 FPS’in lansmanda mevcut olup olmayacağından henüz %100 emin değiller.”
Avrupa’da çeşitli perakendeciler de GTA VI’nın çeşitli grafik özelliklerine sahip olacağını iddia eden açıklamalar yayınladı. Örneğin, Amazon Brezilya ve Kabum, GTA 6'nın daha kararlı kare hızları ve daha yüksek çözünürlük sunan PS5 Pro moduna sahip olacağını iddia etti. Ancak, FPS değerini belirtmediler. Yüksek ihtimalle GTA 6, 60 FPS’e kadar çalışacak ancak güncellemeyle gelecek olması üzücü bir gelişme.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş