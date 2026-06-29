GTA 6 grafik modları sızdırıldı: 60 FPS güncellemeyle gelebilir!

Tam Boyutta Gör Bir podcast yayınında Rockstar Games’in GTA 6’yı PS5 ve Xbox Series X'te hem 30 FPS kalite modu hem de 60 FPS performans modu ile piyasaya sürmeyi planlandığı iddiası dile getirildi. Yayıncının bu bilgiyi Rockstar Games'e yakın çok güvenilir bir kaynaktan aldığını belirtmesi dikkat çekici. Ayrıca bu kişilerin The Witcher 3 DLC’sini resmi duyurudan önceden dile getiren kişiler olduğunu belirtmek gerekiyor.

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Performans modunda 60FPS

Ancak, Rockstar Games, 60 FPS modunun 19 Kasım 2026'daki lansman için hazır olup olmayacağına henüz karar veremedi. Geliştirmenin büyük zaman kısıtlamaları altında ilerlediği ve Performans modunun stüdyonun standartlarını zamanında karşılamaması durumunda, sonradan bir güncelleme ile gelebileceği ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Xbox Series S 30FPS'e kilitli

Podcast’te dikkat çeken bölüm: “Rockstar’a yakın bir kaynaktan (çok güvenilir bir kaynaktan olduğuna dikkat ederim) aldığım bilgilere göre, PlayStation 5 ve Xbox Series X için iki grafik modu olacak; 30 ve 60 FPS. Şu anda Xbox Series S’in 30 FPS’e kilitlendiğini ancak 60 FPS’e çıkarmak için uğraştıklarını söylüyorlar. Öğrendiğime göre, 60 FPS’in lansmanda mevcut olup olmayacağından henüz %100 emin değiller.”

Avrupa’da çeşitli ​​perakendeciler de GTA VI’nın çeşitli grafik özelliklerine sahip olacağını iddia eden açıklamalar yayınladı. Örneğin, Amazon Brezilya ve Kabum, GTA 6'nın daha kararlı kare hızları ve daha yüksek çözünürlük sunan PS5 Pro moduna sahip olacağını iddia etti. Ancak, FPS değerini belirtmediler. Yüksek ihtimalle GTA 6, 60 FPS’e kadar çalışacak ancak güncellemeyle gelecek olması üzücü bir gelişme.

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GTA 6 grafik modları sızdırıldı: Güncellemeyle 60 FPS!

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