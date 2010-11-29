İşte Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 100 internet sitesi

Dünyanın en büyük internet arama motoru Google, ülkelerin en çok ziyaret edilen 100 internet sitesini sıraladığı hizmetine Türkiye'yi de ekledi. Alexa gibi benzer istatisikleri veren çeşitli servisler olmakla birlikte, sonuçların arkasında Analytics hizmetinin de sahibi olan Google gibi bir devin bulunması sıralamayı daha da dikkat çekici bir hale getiriyor.

Sitelerin aldığı tekil ziyaretçi sayısı ve sayfa gösterim rakamlarına dayanarak hazırlanan listenin ülkemiz ayağında liderlik Facebook'a ait. İlk beşte diğer isimlere baktığımızda ise ikinci sırada live.com ve üçüncü sırada msn.com'un yer alırken, dördüncü ve beşinci sıralarda ise yerel siteler mynet.com ve izlesene.com'un yer aldığını görüyoruz.

Google'ın Ekim ayı istatistiklerine dayanan 100 internet sitesi arasında Donanimhaber.com olarak 18. sırada yer alıyoruz. 100 isim arasında, teknoloji odaklı yayın yapan tek internet sitesi olarak Donanimhaber.com yer alırken, bu sonuç ülkemizdeki internet kullanıcılarının teknoloji tutkusunu ortaya koyan önemli bir bir gösterge olarak dikkat çekiyor.

Siz değerli üye ve okuyucularımızın destek ve katkılarıyla Türkiye'nin en çok ziyaret edilen teknoloji temalı sitesi Donanimhaber.com, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için çok sayıda proje üzerindeki çalışmalarını sürdürmektedir. Donanimhaber.com ekibi olarak ailemizin en değerli kısmı olan üye ve okuyucularımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Google'ın hazırladığı Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 100 internet sitesine ulaşmak için; http://www.google.com/adplanner/static/top100countries/tr.html