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İşte Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 100 internet sitesi

8 yıl
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136
Web Siteleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük internet arama motoru Google, ülkelerin en çok ziyaret edilen 100 internet sitesini sıraladığı hizmetine Türkiye'yi de ekledi. Alexa gibi benzer istatisikleri veren çeşitli servisler olmakla birlikte, sonuçların arkasında Analytics hizmetinin de sahibi olan Google gibi bir devin bulunması sıralamayı daha da dikkat çekici bir hale getiriyor.

Sitelerin aldığı tekil ziyaretçi sayısı ve sayfa gösterim rakamlarına dayanarak hazırlanan listenin ülkemiz ayağında liderlik Facebook'a ait. İlk beşte diğer isimlere baktığımızda ise ikinci sırada live.com ve üçüncü sırada msn.com'un yer alırken, dördüncü ve beşinci sıralarda ise yerel siteler mynet.com ve izlesene.com'un yer aldığını görüyoruz.

Google'ın Ekim ayı istatistiklerine dayanan 100 internet sitesi arasında Donanimhaber.com olarak 18. sırada yer alıyoruz. 100 isim arasında, teknoloji odaklı yayın yapan tek internet sitesi olarak Donanimhaber.com yer alırken, bu sonuç ülkemizdeki internet kullanıcılarının teknoloji tutkusunu ortaya koyan önemli bir bir gösterge olarak dikkat çekiyor.

Siz değerli üye ve okuyucularımızın destek ve katkılarıyla Türkiye'nin en çok ziyaret edilen teknoloji temalı sitesi Donanimhaber.com, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için çok sayıda proje üzerindeki çalışmalarını sürdürmektedir. Donanimhaber.com ekibi olarak ailemizin en değerli kısmı olan üye ve okuyucularımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Google'ın hazırladığı Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 100 internet sitesine ulaşmak için; http://www.google.com/adplanner/static/top100countries/tr.html


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Batuist 8 yıl en beğenilen
ben o kadar çok kullanıcı biliyorum ki tarayıcılarındaki varsayılan internet adresini hiç değiştirmeyen.. adam interneti açtığı gibi hooop msn.com'a gidiyor.. ben zannetmiyorum bilinçli bir şekilde o siteye girenlerin oluşturduğu bir rakam olsun o...
ben o kadar çok kullanıcı biliyorum ki tarayıcılarındaki varsayılan internet adresini hiç değiştirmeyen.. adam interneti açtığı gibi hooop msn.com'a gidiyor.. b...
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2 Yanıt Yanıtla +38
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Jakoßen 8 yıl
Yanlışım varsa düzeltin ama geçen sene daha üst sıralardaydık diye hatırlıyorum. Dh kendi hataları yüzünden popularitesini kaybediyor.
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KiLLeR© 8 yıl
Daha fazla ürün inceleme videosu istiyoruz.
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Güven* 6 yıl
Dh
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Opium Mar 6 yıl
opendns nedir ya en çok ziyaret edilne 97.ci siteymiş.Virüs gibi tarayıcıyı açmadan daha o sayfa açılıyor bu kadar saçma olay olmaz.DH ilk 10 a bir sonraki yıl kesin girer.
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multiTYRT 6 yıl
Şu tabloya bakılarak bile milletin ne halde olduğu anlaşılıyor.
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bkaakco 6 yıl
2013 oldu.
4. yorumdaki saptamaya da istemsizce güldüm.
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HAAltuntas 6 yıl
Google ve Youtube yok mu?
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plusnettr 6 yıl
Xhamster ilk 5e girerde proxy ile kullandığımız için girişler Türkiye olarak gözükmüyor.
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alia54 6 yıl
helal olsun ileride ilk 15 e girer dh
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lazseyfo 6 yıl
herkes daha fazla vidyo istiyor ve haklılar
bu forumu takip edenlerin çoğu telden bağlanıyor ama dh inatla vidyoları mobilden izlenecek şekilde ayarlamıyor kaldıki bicok vidyoyu bilgisayardan izlemek bile işkence oluyor
yapcak bişey yok her eve sh lazım
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bluebest 6 yıl
Tebrikler donanimhaber'i çok seviyoruz video incelemelerini çok seviyoruz ama çok fazla çökme ve yavaşlama oluyor tapatalk desteği de yok, bu konularda çözüm bekliyorum.
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mdxceed 6 yıl
Tebrikler ama oyunlar1.com geçememişsiniz.
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El Valiente 6 yıl
Google nerede?
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