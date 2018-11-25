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İsveç 2025 yılında nakit parayı kaldırmayı planlıyor

Ülkedeki nakit kullanımı ile ilgili istatistikler yapan İsveç hükümeti, nakit kullanımının neredeyse yok denecek kadar az olması sebebiyle 2025'te nakit parayı kaldırmayı planlıyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Tüm dünyada gittikçe çoğalmaya başlayan dijital ödeme seçenekleri, uzun vadede nakit paraya olan gereksinimi de ortadan kaldıracağa benziyor. Bunun ilk örneğini İsveç'te görebiliriz. İsveç hükümeti nakit para kullanım oranının düşmesi ile birlikte 2025'te tamamen dijital ödeme sistemine geçmeye hazırlanıyor.

Hükümet karar aşamasında

New York Times'ın haberine göre İsveç'teki perakendecilerin yarısı 2025 yılından sonra nakit ödemeleri kabul etmeyeceklerini belirtiyorlar. Bu kararı da müşterilerinin ortalama %1'inin nakit para kullandığını fark ettikten sonra verdiklerini ifade ediyorlar. Hatta öyle ki ülkedeki bazı IKEA mağazaları şimdiden nakit ödeme seçeneğini kaldırmış durumdalar.
Ancak bu karar bazı İsveç vatandaşlarını rahatsız etmiş durumda ve nakit kullanımının kaldırılmasını istemeyen bir kesim de mevcut. Hükümetin bu şikayetleri yakından dinlediği belirtilirken İsveç Parlamentosu heyetinin başkanı olan Mats Dillén konuyla ilgili olarak: "Bunun iyi ya da kötü olup olmadığına dair karar verebilmek için durmak ve düşünmek zorundayız, sadece arkamıza yaslanıp izin vermemeliyiz. Nakit para kaybolursa bunun toplum içinde büyük etkileri olabilir." ifadelerini kullandı.

https://www.nytimes.com/2018/11/21/business/sweden-cashless-society.html Yorum Yaz
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Gr8Kebabini 5 ay en beğenilen
Vergi kaçırmayı engellemek için çok iyi olur. Gerçi benim ülkemde millet kaçak elektrik kullanıyor.
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fhrstw 5 ay Gr8Kebabini
Vallaha benim ülkemde de her şey aynı yolsuzluk raporu yayınlamıyor. Yolsuzluğu ortaya çıkarmak için devlet tarafından görevlendirilmiş insanlar görevden alınıyor. Krizin faturası halka kesiliyor mesela. Hayvan gibi ciro yapan şirketler oransal olarak asgari ücretlinin yarısı kadar vergi ödemiyor buna karşın yasalar karşısında herkesten daha eşit yaşıyorlar. Mesela değnekçiye haraç vermeyen vatandaş bıçaklanıyor, görüntüler basına yansıyor ama hakim serbest bırakıyor. Gazeteci Belediye Başkanına soruyor kardeşim niçin yakınlarını işe alıyorsun hep diyorda aldığı cevap yahu Cumhurbaşkanı da yapıyor ne var bunda deniliyor. Soran olursa da patlatıyoruz bizde yargı bağımsız fıkrasını iyi mi ?
Vallaha benim ülkemde de her şey aynı yolsuzluk raporu yayınlamıyor. Yolsuzluğu ortaya çıkarmak için devlet tarafından görevlendirilmiş insanlar görevden alınıy...
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RevengeRain 5 ay
Yönetenler her harcamandan haberdar olacak.
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engineer037 5 ay
yorumlari okudumda bazi arkadaslar sanal ortamda paranin calinabileceginden bahsetmis. bu muhabbet ucaktaki kaza oranlari ile arabadaki kaza oranlari karsilastirmak gibi. ucaktan kazadan korkup ucaga binmeyen mantiksiz insanlar var. bu durum icinde sanal ortamda hackerlikla calinan paranin miktari ile evlerden kasalardan hirsizlar tarafindan calinan nakit paralarin miktarina bakmalarini oneririm, tum ulke nakit parayi kaldirip sanal ortama gectiginde burada guvenlik onlemleri de daha da gelisip ust seviyeye ulasacaktir. nakit paranin ayni zamanda gereksiz kagit masrafi var, ayrica sahte para dolandiriciliklari da bircok kisiye maddi zarar vermektedir. bu sebeplerden dolayi ben de nakit paranin kalkmasi taraftariyim.
ayrica kucuk bir detay ama nakit para alisverisinde olusan para sayimi, bozukluk olarak para ustu verilmesi gibi zaman kaybi islemler var, gunluk toplamda 3-5 dakika olan bu islem yil bazina vuruldugunda 1 gun gibi buyuk zaman kayiplarine neden oluyor.
ek olarak marketlerde 1-2-3-4 kurus para ustleri verilmemektedir, sanal alisveriste bu miktarlar cebinizde kalmakta ve yillik 10-50 tl kar saglamaktadir.
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umit d 5 ay
aslında mantıklı
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esmerbuyucu 5 ay
Nakit gerekmedikçe taşımam ve kullanmam.
Ne yani takip edilme meselesi var diye %100 nakit mi kullanılacaktı. Takipten kaçış yok.
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DH Misafiri 5 ay
Isveç gıbı ulkeler ıcın ıyı olabılır ama turkıye ıran cın rusya gıbı devletın kısıtlamacı oldugu ulkeler ıcın nakıt para demek anonımlık demektır
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RaptorFX 5 ay
Vergi sistemini düzenlemenin ve yolsuzluğu önlemenin en kolay yolu.
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Tommy Shelby 5 ay
Kalksın çok gerekli değil
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pspoor 5 ay
Kimileri begenmis ama bu cok tehlikeli bir yola iter insanligi. Nakit para onemlidir, her harcamanizi devletin takip etmesi, herseyinizi bir hackerin calabilmesi, guvenlik sorunlari, big brotherin gozetimi vs. Hep insanlarin ozgurluklerinin kisitlanmasina dogru gidiyor...
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dracula502 5 ay pspoor
Watch dogs der susarım reis
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Xeqona 5 ay
Altına talep artar
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Y-ZiyA 5 ay
İlginç bir yere doğru gidiyoruz
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ClassımDeğilsin 5 ay
tek tuşla bir anda tüm malvarlığımın kaybolmasını, elimde tutabildiğim değerli kağıda değişmem. ama gidişat o yönde yapacak birşey yok gibi
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