İsveç 2025 yılında nakit parayı kaldırmayı planlıyor

Tüm dünyada gittikçe çoğalmaya başlayan dijital ödeme seçenekleri, uzun vadede nakit paraya olan gereksinimi de ortadan kaldıracağa benziyor. Bunun ilk örneğini İsveç'te görebiliriz. İsveç hükümeti nakit para kullanım oranının düşmesi ile birlikte 2025'te tamamen dijital ödeme sistemine geçmeye hazırlanıyor.

Hükümet karar aşamasında

New York Times'ın haberine göre İsveç'teki perakendecilerin yarısı 2025 yılından sonra nakit ödemeleri kabul etmeyeceklerini belirtiyorlar. Bu kararı da müşterilerinin ortalama %1'inin nakit para kullandığını fark ettikten sonra verdiklerini ifade ediyorlar. Hatta öyle ki ülkedeki bazı IKEA mağazaları şimdiden nakit ödeme seçeneğini kaldırmış durumdalar.

https://www.nytimes.com/2018/11/21/business/sweden-cashless-society.html

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Ancak bu karar bazı İsveç vatandaşlarınıdurumda ve nakit kullanımının kaldırılmasınıbir kesim de mevcut. Hükümetin bu şikayetleri yakından dinlediği belirtilirken İsveç Parlamentosu heyetinin başkanı olankonuyla ilgili olarak: "Bunun iyi ya da kötü olup olmadığına dair karar verebilmek için durmak ve düşünmek zorundayız, sadece arkamıza yaslanıp izin vermemeliyiz. Nakit para kaybolursa bunun toplum içinde büyük etkileri olabilir." ifadelerini kullandı.