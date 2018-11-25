İsveç 2025 yılında nakit parayı kaldırmayı planlıyor

Teknoloji Editörü
Tüm dünyada gittikçe çoğalmaya başlayan dijital ödeme seçenekleri, uzun vadede nakit paraya olan gereksinimi de ortadan kaldıracağa benziyor. Bunun ilk örneğini İsveç'te görebiliriz. İsveç hükümeti nakit para kullanım oranının düşmesi ile birlikte 2025'te tamamen dijital ödeme sistemine geçmeye hazırlanıyor.
Hükümet karar aşamasında
New York Times'ın haberine göre İsveç'teki perakendecilerin yarısı 2025 yılından sonra nakit ödemeleri kabul etmeyeceklerini belirtiyorlar. Bu kararı da müşterilerinin ortalama %1'inin nakit para kullandığını fark ettikten sonra verdiklerini ifade ediyorlar. Hatta öyle ki ülkedeki bazı IKEA mağazaları şimdiden nakit ödeme seçeneğini kaldırmış durumdalar.Ancak bu karar bazı İsveç vatandaşlarını rahatsız etmiş durumda ve nakit kullanımının kaldırılmasını istemeyen bir kesim de mevcut. Hükümetin bu şikayetleri yakından dinlediği belirtilirken İsveç Parlamentosu heyetinin başkanı olan Mats Dillén konuyla ilgili olarak: "Bunun iyi ya da kötü olup olmadığına dair karar verebilmek için durmak ve düşünmek zorundayız, sadece arkamıza yaslanıp izin vermemeliyiz. Nakit para kaybolursa bunun toplum içinde büyük etkileri olabilir." ifadelerini kullandı.
https://www.nytimes.com/2018/11/21/business/sweden-cashless-society.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ayrica kucuk bir detay ama nakit para alisverisinde olusan para sayimi, bozukluk olarak para ustu verilmesi gibi zaman kaybi islemler var, gunluk toplamda 3-5 dakika olan bu islem yil bazina vuruldugunda 1 gun gibi buyuk zaman kayiplarine neden oluyor.
ek olarak marketlerde 1-2-3-4 kurus para ustleri verilmemektedir, sanal alisveriste bu miktarlar cebinizde kalmakta ve yillik 10-50 tl kar saglamaktadir.
Ne yani takip edilme meselesi var diye %100 nakit mi kullanılacaktı. Takipten kaçış yok.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5593 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
isveç, para ve