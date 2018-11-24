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Samsung kar beyazı Galaxy Note 9 modelini tanıttı

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, geçtiğimiz Ağustos ayında piyasaya sürdüğü Galaxy Note 9 modelini kar beyazı renkle piyasaya sürdü. İşte cihazın detayları.
5 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devlerinden Samsung, geçtiğimiz Ağustos ayında tanıttığı Galaxy Note 9 amiral gemisi modelini yeni bir renkle daha piyasaya sürdü. First Snow White (İlk kar beyazı) olarak adlandırılan model Tayvan'da tanıtıldı.

Şimdilik sadece Tayvan'da satışa sunuldu

Beyaz bir S Pen ile gelen bu yeni Galaxy Note 9 modelinin şu an sadece Tayvan'da satışa sunulacağı açıklandı. 128 GB depolama alanına sahip akıllı telefonun başta Türkiye olmak üzere diğer pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı konusunda ise Samsung bir bilgi vermiş değil.
İlk olarak Chunghwa Telecom'un 999 dolardan satışa sunacağı kar beyazı Galaxy Note 9'un yanında kablosuz şarj standının da ücretsiz olarak verileceği belirtildi. Sızan haberler, Samsung'un satış rakamlarına göre cihazı diğer ülkelerde de satışa sunup sunmayacağına karar vereceği yönünde.

https://news.samsung.com/tw/galaxy-note-9%E8%8F%AF%E9%BA%97%E6%96%B0%E8%A3%B3%E3%80%8C%E5%88%9D%E9%9B%AA%E7%99%BD%E3%80%8D-%E9%96%83%E8%80%80%E5%86%AC%E6%97%A5%E6%B5%AA%E6%BC%AB%E9%89%85%E7%8D%BB Yorum Yaz
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MrKattchup 5 ay en beğenilen
Zamanında note3 ün beyaz rengine hayranlık duyardım, telefona çok yakıştırırdım da bu sanki bi çiğ durmuş, arka yüzeyin cam olmasından dolayı sanırsam.
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javaprof 5 ay
Telefonun 999 dolar olmadığı yerlerden biri Türkiye. Türkiyede Samsung ucuz satıyor. Hep böyle gitmesi dileğiyle.
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Cute Hentai 5 ay
Samsung'un yaptığı akıl alır gibi değil. Beyaz renk beğenilmemiş uzmanlar tarafından. Derhal piyasadan beyaz renk Samsung Note 9'lar toplatılmalı ve uzmanların görüşlerine göre renk seçeneği sunulmalı (uzmanların sevdiği renkler: kırmızı, turuncu, yeşil, pembe, mor, sarı, turkuaz, mavi vb.)
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tugares 5 ay
Kerim Tekin"in şarkısı geldi aklıma. Note serisini çok beğeniyorum lakin işin zor o fiyatlara Samsung 😒
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esmerbuyucu 5 ay
Koyu renklerle telefonun kabalığını gölgeliyorlardı da bu beyaz renk gitmemiş. Hele o çoklu siyah kamera dizilimi leke leke duruyor. Leğen plastikli Samsung telefonlarında daha oval bir tasarım vardı, beyaz renk daha hoş duruyordu.
Bakın iPhone XS, XR'ın kar beyaz renginin yanında nasıl da güzel duruyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Mr. Jingles 5 ay
Olmamış. Siyah, lacivert gibi koyu tonlar ebatları büyük cihazlarda kaba görüntüyü engelliyorlar. Beyaz renk cihazın tüm karizmasını çizmiş. Çok kaba görünüyor.
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MrKattchup 5 ay en beğenilen
Zamanında note3 ün beyaz rengine hayranlık duyardım, telefona çok yakıştırırdım da bu sanki bi çiğ durmuş, arka yüzeyin cam olmasından dolayı sanırsam.
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