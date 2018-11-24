Samsung kar beyazı Galaxy Note 9 modelini tanıttı

Teknoloji Editörü
Teknoloji devlerinden Samsung, geçtiğimiz Ağustos ayında tanıttığı Galaxy Note 9 amiral gemisi modelini yeni bir renkle daha piyasaya sürdü. First Snow White (İlk kar beyazı) olarak adlandırılan model Tayvan'da tanıtıldı.
Şimdilik sadece Tayvan'da satışa sunuldu
Beyaz bir S Pen ile gelen bu yeni Galaxy Note 9 modelinin şu an sadece Tayvan'da satışa sunulacağı açıklandı. 128 GB depolama alanına sahip akıllı telefonun başta Türkiye olmak üzere diğer pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı konusunda ise Samsung bir bilgi vermiş değil.İlk olarak Chunghwa Telecom'un 999 dolardan satışa sunacağı kar beyazı Galaxy Note 9'un yanında kablosuz şarj standının da ücretsiz olarak verileceği belirtildi. Sızan haberler, Samsung'un satış rakamlarına göre cihazı diğer ülkelerde de satışa sunup sunmayacağına karar vereceği yönünde.
https://news.samsung.com/tw/galaxy-note-9%E8%8F%AF%E9%BA%97%E6%96%B0%E8%A3%B3%E3%80%8C%E5%88%9D%E9%9B%AA%E7%99%BD%E3%80%8D-%E9%96%83%E8%80%80%E5%86%AC%E6%97%A5%E6%B5%AA%E6%BC%AB%E9%89%85%E7%8D%BB Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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