Şantiyelerde elektrikli iş makinesi devrimi gerçekleşiyor

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Tam Boyutta Gör Elektrikli ağır iş makineleri giderek yaygınlaşırken hızlı bir şekilde şantiyelerdeki paylarını da artırıyorlar. Fosil yakıtlardan kurtulmaya odaklanmış İsveç’teki bir şantiye ise bu süreçte dikkat çekmeyi başarıyor. Zira şantiye, halihazırda yüzde 50 elektrifikasyona ulaşmış durumda. Bu gelişmenin arkasında ise Volvo CE elektrikli iş makineleri yatıyor.

Elektrikli ağır inşaat ekipmanları, son yıllarda enerji dönüşümünün en gözde konularından biri haline gelirken, Volvo CE’nin elektrikli makineleri, bu dönüşümün en önemli parçası olarak dikkat çekiyor. İsveç’teki şantiyenin elektrifikasyonda yüzde 50 seviyesine ulaşması önemli zira bu oran, iki yıl önce yüzde 10 seviyesindeydi.

Şantiyelerde elektrik devrimi

Tam Boyutta Gör Volvo CE tarafından yapılan açıklamaya göre, projenin birinci fazı 2025’te tamamlanacak. Şu anda, Volvo CE'nin elektrikli üç makinesi (iki adet EC230 ve bir L120H), yaklaşık 68.000 metreküplük toprak ve kaya kazısı, bir iş tünelinin doldurulması ve alanın altyapı sistemlerine hazırlanması için görev yapıyor. Bu makineler çalışanlar arasında Electra, Ellen ve Elton isimleriyle tanınıyor. İlerleyen süreçte, daha çeşitli elektrikli araçlar ve ekipmanlar da bu projeye katılacak. Bu arada proje, Stockholm'ün merkezindeki et işleme bölgesinin yenilenen sahasında gerçekleşiyor. Bu saha, bir nevi yeni nesil şantiye ortamları için de bir test görevi görüyor.

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Proje, 2025 yılının başlarında tamamlanması planlanan ilk fazında, Haziran 2024 itibariyle 2.759 ton CO₂ tasarrufu sağlayarak 'Yılın Sürdürülebilir İnşaat Projesi' ödülünü de kazanmış durumda. İkinci faz için daha iddialı iklim hedefleri belirlenmiş durumda. Bu fazın da yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Stockholm, 2030’a kadar iklim pozitif olmayı ve 2040’a kadar fosil yakıtsız bir şehir olmayı hedefliyor. Bu hedeflere ulaşmada fosilsiz sözleşmeler, önemli bir rol oynuyor. Proje için, karbon hesaplamaları ihale aşamasında yapılmış ve bu, inşaat sektöründe sürdürülebilir hesap verebilirliğin yeni bir standardını oluşturmuş oldu. Projenin yeni aşamasında ise 1 milyon İsveç kronu başına 3,5 ton CO₂ emisyon hedefinin altına inilmek isteniyor. Bağlam açısından bu, benzer projelerde tipik olarak salınan 11 ila 29 tona kıyasla çarpıcı bir düşüş anlamına geliyor.

Elektrikli makinelerin operasyonlarda kullanım oranının yüzde 10’dan yüzde 50’ye çıkarılmasının dışında projede diğer önemli hedefler arasında, iklim dostu beton kullanımı ve karbon hesaplamalarının gerçekleştirilmesi yer alıyor.

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Şantiyelerde elektrikli iş makinesi devrimi gerçekleşiyor