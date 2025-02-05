Şantiyelerde elektrikli iş makinesi devrimi gerçekleşiyor

Elektrikli ağır inşaat ekipmanları, son yıllarda enerji dönüşümünün en gözde konularından biri haline gelirken, Volvo CE’nin elektrikli makineleri, bu dönüşümün en önemli parçası olarak dikkat çekiyor. İsveç’teki şantiyenin elektrifikasyonda yüzde 50 seviyesine ulaşması önemli zira bu oran, iki yıl önce yüzde 10 seviyesindeydi.
Şantiyelerde elektrik devrimi
Proje, 2025 yılının başlarında tamamlanması planlanan ilk fazında, Haziran 2024 itibariyle 2.759 ton CO₂ tasarrufu sağlayarak 'Yılın Sürdürülebilir İnşaat Projesi' ödülünü de kazanmış durumda. İkinci faz için daha iddialı iklim hedefleri belirlenmiş durumda. Bu fazın da yıl içinde tamamlanması planlanıyor.
Stockholm, 2030’a kadar iklim pozitif olmayı ve 2040’a kadar fosil yakıtsız bir şehir olmayı hedefliyor. Bu hedeflere ulaşmada fosilsiz sözleşmeler, önemli bir rol oynuyor. Proje için, karbon hesaplamaları ihale aşamasında yapılmış ve bu, inşaat sektöründe sürdürülebilir hesap verebilirliğin yeni bir standardını oluşturmuş oldu. Projenin yeni aşamasında ise 1 milyon İsveç kronu başına 3,5 ton CO₂ emisyon hedefinin altına inilmek isteniyor. Bağlam açısından bu, benzer projelerde tipik olarak salınan 11 ila 29 tona kıyasla çarpıcı bir düşüş anlamına geliyor.
Elektrikli makinelerin operasyonlarda kullanım oranının yüzde 10’dan yüzde 50’ye çıkarılmasının dışında projede diğer önemli hedefler arasında, iklim dostu beton kullanımı ve karbon hesaplamalarının gerçekleştirilmesi yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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