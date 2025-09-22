İsveçli girişimden Avrupa’da bir ilk: Otonom kamyon yola çıktı

650 km menzil sunuyor
Belçika’daki yeni yasal çerçeve kapsamında izin verilen denemede kullanılan araç, kabinsiz tasarımı, yaklaşık 37 ton azami yüklü ağırlığı ve 320 kWh kapasiteli bataryasıyla öne çıkıyor. Bu güçlü batarya sayesinde kamyon, 650 kilometreyi aşan menzile ulaşabiliyor. Aerodinamik gövde yapısı da bu uzun menzile katkı sağlıyor.
Anvers-Bruges Limanı, dünyanın en karmaşık lojistik merkezlerinden biri olarak biliniyor. Einride, bu sahada yaptığı testle otonom sistemlerin yük akışını daha verimli yönetebileceğini, emisyonları azaltabileceğini ve dizel kamyonlara kıyasla çok daha sürdürülebilir çözümler sunabileceğini ortaya koydu.
Einride CTO’su Henrik Green, “Antwerp-Bruges gibi Avrupa limanları, lojistiğin karbonsuzlaştırılması ve tedarik zincirlerimizin güvenliği için çok önemli. Avrupa Komisyonu, otonom araçları AB'nin rekabet gücü için kilit öneme sahip olarak kabul ettiğinden daha güvenli, daha verimli ve sürdürülebilir lojistik için inovasyon ve düzenlemelerin nasıl dengelenebileceğine dair net bir örnek sunmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.Kaynakça https://interestingengineering.com/transportation/einride-electric-autonomous-truck https://www.einride.tech/press/einride-operates-first-ever-fully-autonomous-heavy-duty-truck-on-a-public-road-in-belgium-at-the-port-of-antwerp-bruges Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: