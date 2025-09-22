İsveçli girişimden Avrupa’da bir ilk: Otonom kamyon yola çıktı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör İsveç merkezli Einride, uzun süredir üzerinde çalıştığı Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine sahip elektrikli kamyonunu ilk kez Avrupa’da kamuya açık yollarda faaliyete geçirdi. Anvers-Bruges Limanı’nda gerçekleştirilen operasyon, firmanın sessizce geliştirdiği teknolojinin artık gerçek dünyada hizmet verebilecek noktaya ulaştığını kanıtlıyor.

650 km menzil sunuyor

Belçika’daki yeni yasal çerçeve kapsamında izin verilen denemede kullanılan araç, kabinsiz tasarımı, yaklaşık 37 ton azami yüklü ağırlığı ve 320 kWh kapasiteli bataryasıyla öne çıkıyor. Bu güçlü batarya sayesinde kamyon, 650 kilometreyi aşan menzile ulaşabiliyor. Aerodinamik gövde yapısı da bu uzun menzile katkı sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Einride’ın geliştirdiği sistem, tıpkı Waymo’nun yaklaşımı gibi uç durumlarda uzaktan operatör desteği ile çalışıyor. Araç, saniyede 5 milyonun üzerinde veri noktası işleyerek radar ve LiDAR sensörlerinden gelen bilgileri yapay zekaya aktarıyor ve böylece gerçek zamanlı sürüş kararları alıyor. Bu yöntem, birden fazla aracın tek bir operatörle yönetilebilmesine olanak tanıyor ve lojistik sektöründe maliyetleri önemli ölçüde düşürme potansiyeli taşıyor.

Anvers-Bruges Limanı, dünyanın en karmaşık lojistik merkezlerinden biri olarak biliniyor. Einride, bu sahada yaptığı testle otonom sistemlerin yük akışını daha verimli yönetebileceğini, emisyonları azaltabileceğini ve dizel kamyonlara kıyasla çok daha sürdürülebilir çözümler sunabileceğini ortaya koydu.

Einride CTO’su Henrik Green, “Antwerp-Bruges gibi Avrupa limanları, lojistiğin karbonsuzlaştırılması ve tedarik zincirlerimizin güvenliği için çok önemli. Avrupa Komisyonu, otonom araçları AB'nin rekabet gücü için kilit öneme sahip olarak kabul ettiğinden daha güvenli, daha verimli ve sürdürülebilir lojistik için inovasyon ve düzenlemelerin nasıl dengelenebileceğine dair net bir örnek sunmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

