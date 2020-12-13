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    İsviçre'de dünyanın ilk artırılmış gerçeklik omurga ameliyatı yapıldı

    İsviçre'nin Zürih kentinde faaliyet gösteren Balgrist Üniversite Hastanesi'nde, dünyanın ilk artırılmış gerçeklik destekli omurga ameliyatının başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    İsviçre'de dünyanın ilk artırılmış gerçeklik omurga ameliyatı yapıldı
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    Zürih'te yer alan Balgrist Üniversite Hastanesi'nde, dünyanın ilk holografik navigasyonlu omurga ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Zürih Teknoloji Okulu araştırmacılarının (ETH Zürih) katılımıyla bir projenin parçası olarak gerçekleştirilen operasyon sonrasında hastanın kendini iyi hissettiği açıklandı.

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    Balgrist Üniversite Hastanesi'nin kas ve iskelet sistemi sorunlarıyla ilgilendiği belirtilirken, bu operasyonların zor ve riskli bir bölge olan omurga üzerinde sık sık çalışmayı gerektirdiğine dikkat çekiliyor. Dolayısı ile hastane, geçtiğimiz birkaç yıl boyunca ETH Zürih uzmanlarıyla birlikte ameliyatlarda cerraha yardımcı olacak bir artırılmış gerçeklik sistemi geliştirdi.

    Aşağıdaki videoda operasyonun görüntüleri yer alıyor. HASSAS GÖRÜNTÜLER içerdiğini belirtelim.

    Cerrahın duyu ve algısını geliştiriyor

    Bu teknoloji ile birlikte artırılmış gerçeklik gözlükleri takan cerrah, aynı zamanda hastanın canlı organlarını ve birleşik tomografik görüntüsünü de görebiliyor. Bu da omurga ameliyatlarında, vidaların sabitlenmesi, kemiğe uzaklığı, tam ve hangi açıyla yerleştirileceğinin tahminini kolaylaştırıyor.

    Artırılmış gerçeklik gözlüklerinin kullanıldığı bu ilk ameliyatın ise bu ayın başlarında gerçekleştirildiği duyuruldu. Operasyonu gerçekleştiren, kliniğin baş cerrahı Mazda Farshad konuyla ilgili olarak: "Artırılmış gerçeklik (AR) cerrahın duyularını ve algılarını geliştiriyor." ifadelerini kullanırken, AR teknolojisinin özellikle sağlık sektöründe daha geniş bir alana yayılacağı ise ortak görüş.



    https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2020/12/augmented-reality-im-operationssaal.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Serkan Murat Yıldırım (Murat Yıldırım) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yok böyle bir sey hocam.

    Pasa isvicre.

    Deli isvicre

    Ajmıj kendini.



    Aman uzaylilar bile ona tedavi olurmuş
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    Morichannn (Akın Özer) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben de diyorum bu adam neden Farsça gibi konuşuyor Almancayı. Meğersem adam Farslı.
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    the most important thing 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Morichannn
    bence persli ya da medli de olabilir
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