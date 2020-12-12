Samsung Galaxy S21 amiral gemileri plastik kasa ile gelebilir

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki ay merakla beklenen yeni Galaxy S21 serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Yaklaşan amiral gemisi cihazların teknik özellikleri aşağı yukarı belli olmuş durumda diyebiliriz. Yeni bilgiler ise akıllı telefonların tasarımları hakkında.

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Samsung Galaxy S21'in ön panel görüntüsü ortaya çıktı

Eski bir Samsung çalışanı olan Koreli bir YouTuber'a göre, Galaxy S21 serisinin tamamı Samsung'un kullanmaktan pek hoşnut olduğu plastik veya bir başka deyişle 3D Glasstic kasa ile gelecek. Yeni serideki üç modelin de dayanıklı polikarbonat bir arka kapakla donatılacağı söyleniyor.

Cama benzer bir malzeme

Söz konusu malzeme, Samsung'un daha uygun fiyatlı cihazlarında kullandığı Glasstic materyalinin geliştirilmiş bir versiyonu olabilir. Ancak kesinlikle cam olmadığı belirtiliyor. Glasstic, görünüm olarak cam hissiyatı veren plastik bir malzeme olarak tanımlanmış.

Galaxy S21 serisinin tasarım detaylarını paylaşan blog yazarı Johyun Lee, eski bir Samsung çalışanı ve daha önce piyasaya sürülmemiş ürünlerin bazı kesin ayrıntılarını açıklamıştı. Ancak bu bilginin henüz resmi olarak onaylanmadığını da belirtmeden geçmeyelim.

https://en.letsgodigital.org/smartphones/samsung-galaxy-s21-line-up/

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