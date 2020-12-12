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    Samsung Galaxy S21 amiral gemileri plastik kasa ile gelebilir

    Teknoloji üreticisi Samsung'un, önümüzdeki yılın ilk aylarında tanıtacağı Galaxy S21 amiral gemisi akıllı telefonların plastik kasa ile geleceği iddia ediliyor.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy S21 amiral gemileri plastik kasa ile gelebilir
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki ay merakla beklenen yeni Galaxy S21 serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Yaklaşan amiral gemisi cihazların teknik özellikleri aşağı yukarı belli olmuş durumda diyebiliriz. Yeni bilgiler ise akıllı telefonların tasarımları hakkında.

    Ayrıca Bkz. "Google Pixel XE olduğu iddia edilen telefonun görüntüleri sızdı"

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    Eski bir Samsung çalışanı olan Koreli bir YouTuber'a göre, Galaxy S21 serisinin tamamı Samsung'un kullanmaktan pek hoşnut olduğu plastik veya bir başka deyişle 3D Glasstic kasa ile gelecek. Yeni serideki üç modelin de dayanıklı polikarbonat bir arka kapakla donatılacağı söyleniyor.

    Cama benzer bir malzeme

    Söz konusu malzeme, Samsung'un daha uygun fiyatlı cihazlarında kullandığı Glasstic materyalinin geliştirilmiş bir versiyonu olabilir. Ancak kesinlikle cam olmadığı belirtiliyor. Glasstic, görünüm olarak cam hissiyatı veren plastik bir malzeme olarak tanımlanmış.

    Galaxy S21 serisinin tasarım detaylarını paylaşan blog yazarı Johyun Lee, eski bir Samsung çalışanı ve daha önce piyasaya sürülmemiş ürünlerin bazı kesin ayrıntılarını açıklamıştı. Ancak bu bilginin henüz resmi olarak onaylanmadığını da belirtmeden geçmeyelim.



    https://en.letsgodigital.org/smartphones/samsung-galaxy-s21-line-up/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    sis651 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bence hiç cam modasına geçilmeseydi ama, yine plastiğe dönülecekse fiyatların da plastiğe dönüşü gerekli. Yoksa Galaxy S5 gibi plastik telefonla ömür geçer. Aldığımdan beri hala çalışıyor alet. Ceviz, fındık kırardım aletle. Tank gibi aletti. Batarya bitti mi çıkar tak diğerini, rahatına bak. Power bank taşıyacağıma ufak bir kutuda ikinci bataryasını taşırdım. Şimdiki camlar, yere mi düşecek, şu mu olacak bu mu olacak. Kesinlikle rahat kullanılacak bir deneyim vermiyorlar şuan.
    Bence hiç cam modasına geçilmeseydi ama, yine plastiğe dönülecekse fiyatların da plastiğe dönüşü gerekli. Yoksa Galaxy S5 gibi plastik telefonla ömür geçer. Ald...
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    aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    tüm haberler fiyatların s20 serisiyle aynı kalacağı yönünde

    amiral gemisi bir telefon kılıfsız kullanılmadığı için arka kapak malzemesi bana gereksiz geliyor.önceki telfonum metaldi,şimdiki gorilla cam.ilk gün kutudan çıkardığımda ne güzelmiş dedikten sonra kullanıcı deneyimime herhangi bir katkısı olmadı.kamera haznesi görünür olduğu için onun estetiği önemli sadece.
    tüm haberler fiyatların s20 serisiyle aynı kalacağı yönünde amiral gemisi bir telefon kılıfsız kullanılmadığı için arka kapak malzemesi bana gereksiz gel...
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    Yanıtla +9
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    AtiMX4 (Ati ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kalite düşüyor fiyatlar artıyor
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    kuasudba 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    samsung leğen plastiği tabiri geri dönecek gibi duruyor.



    leğen plastiği dönsün dönmesine de, telefonun çerçevesi metal olsun bari. galaxy alpha gibi. ne bileyim s10e gibi.



    s4 teki gibi metal rengi boyalı plastik olmasın. o boya döküldükçe telefon iğrenç duruyor.



    ha, bence leğen plastiği yerine metal olması gerekiyor.

    oyuncaktan bir farkı olmalı telefonların.
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bi insanı zorla kaliteli yapamıcağın gibi bi markayı da yapamazmışsın, ne güzel s6dan beri plastikten kurtulmuşsun işte bırak mazide kalsın
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    the most important thing 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) danlabilic
    oops sorry danla reis gelmiş
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    LEĞENLER VARR, SEPETLER VARRR! Diye bağıran satıcı edasında toplaşır şimdi bazı teknoloji uzmanları.
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    dJ_bLoW (fEhMi ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Videosu sızdı. S20 serisinin makyaj yemişi.



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    Marrusia (Marrusia ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) dJ_bLoW
    çöp gibi tasarım kavissiz telefon mu olur Galaxy S10 ile daha bi 2 sene devam edeyim.Kavissiz telefon alınmaz
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    Katalikitci (Katalikitci ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ya metal olmalı ya plastik.
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    evlbleef 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    O zaman fiyatları 100'er dolar düşürsünler. Benim için hiç sorun yok plastikmiş cammış. Kılıfla kullandıktan sonra isterse elmas olsun.
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    S.T.A.L.K.E.R. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Samsung yıllarca plastik kasa kullandi diye leğen diye dalga geçiyorlardı simdi de plastik olsun diyorlar. İlginç kafalar
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    sis651 1 hf. ( Mesaj Silindi ) S.T.A.L.K.E.R.
    Ben leğenden cama geçişi kesinlikle tasvip etmedim hocam. S8'e kadar leğen S5 kullandım inatla. Ondan, leğene dönüş iyidir. Ama fiyatta da iniş olması lazım.
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    cumur ( cmr) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    piyasa yoklaması tadında uçurulmuş haber kokusu var, samsung böyle bi hata yapmaz, gerxi yapmaz dediğimiz neleri yaptı o da ayrı konu kendi tuketici kitlesini en az dinleyen ve takan firmadır samsung iddia ediyorum.
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    sis651 1 hf. ( Mesaj Silindi ) cumur
    Uzun zamandır söyleniyordu zaten plastik arka kapak ile geleceği. Samsung Note 20'nin arkası da plastik. Üst, pahalı modelin ise cam.
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    noobszle 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    polikarbonat ne abii , Apple nerden nereye geldi Samsung nereye gidiyor umarım celik bir kasa çepeçevre gorilla glass 6 ile gelir 😬
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    nuksws_99 (dasasd ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) noobszle
    applenin çatur çutur telefonları bükülürken s6 - 7 de cam kasa vardı.
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    FatihTSFC 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kılıf kullanınca hiçbir anlamı kalmıyor zaten, arka kapak değişecekse fiyatı da düşsün o zaman.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2862 kez okundu.
    19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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    samsung, galaxy s21 ve
    4 etiket daha polikarbonat plastik kasa 3D Glasstic Mobil Teknolojiler
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