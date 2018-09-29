İsviçreli saat üreticis Hublot'tan Bitcoin'in 10. yılına özel saat"

Satoshi Nakamoto'nun Bitcoin'i dünyaya tanıttığı “Bitcoin: Eşten Eşe Elektronik Nakit Ödeme Sistemi” başlıklı makale 31 Ekim 2008 yılında yani bundan yaklaşık 10 yıl önce yayınlanmıştı. Bitcoin'in 10. yıl dönümü yaklaşırken İsviçreli lüks saat üreticisi Hublot, bu özel tarih için özel bir saat tasarladı. Big Bang Blockchain isimli özel saat sadece kripto para birimleri ile alınabilecek.





Ödemeler kripto para ile yapılacak

Üretimi toplamda 210 adetle sınırlı olacak Big Bang Blockchain isimli saat bu sayı ile Bitcoin ulaşabileceği maksimum arz miktarı olan 21 milyona gönderme yapıyor. Hong Kong merkezli finansal teknolojiler şirketi Octagon Strategy ile anlaşan Hublot, ödemelerin bu şirket aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti. Henüz fiyatı açıklanmayan saati satın almak isteyen müşteriler özel bir web sitesine kayıt olacak ve ödemeye ilişkin detaylı veriler(ödemenin yapılacağı kripto para cüzdanı gibi) müşterilerin mail adresine iletilecek. Bitcoin, Litecoin, Ether veya Monero ile ödeme yapacak olan müşteriler 2019'un başında saatlerini teslim alacak.





Blockchain'in ''internetin yeni bir omurgasını oluşturduğunu'' belirten Hublot, Bitcoin'in 10. yıl dönümü için hazırlık yapan tek şirket değil. Örneğin Paris'teki bir sanat galerisi de kripto paraların potansiyelini göstermek için bir sergi açmaya hazırlanıyor. 31 Ekim tarihi yaklaştıkca artması beklenen bu tip etkinlikler aslında Bitcoin başta olmak üzere kripto paralara yönelik olumlu düşüncelerin bir yansıması. Bugüne kadar en az üç yüz defa ''Bitcoin balonunun patladığı'' iddia edilse de bu iddialar Bitcoin'in 10. yılını kutlamaya hazırlanan kripto para topluluklarının Bitcoin'e olan inancını pek de azaltmış değil.

https://cointelegraph.com/news/luxury-watchmaker-hublot-unveils-new-model-available-for-bitcoin-only