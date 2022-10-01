İtalya Bolonya'nın ilk 18 metre elektrikli otobüsleri Karsan'dan

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Yüksek teknolojili mobilite çözümleri ile yurt dışındaki atağını sürdüren Karsan, hedefleri doğrultusunda İtalya’daki yapılanmasını daha da kuvvetlendiren bir anlaşmaya daha imza attı.

Şirket, İtalya’nın Bolonya şehrinin toplu taşıma sistemleri için toplam 31 adet 18 metrelik elektrikli otobüs ihalesini e-ATA modeli ile kazandı. Karsan, anlaşma doğrultusunda TPER Bologna firması ile 24 adet kesin 7 adet opsiyonel olmak üzere toplam 31 adetlik 18 m elektrikli e-ATA otobüs alımı için sözleşme imzaladı.

Taraflar arasındaki sözleşme kapsamında araçların teslimatının önümüzdeki yılın son çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. İhale ile otobüs alımının yanı sıra, 18 yıl boyunca araçların bakımının da Karsan tarafından üstlenilmesi planlanıyor.

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İlklerle dolu anlaşma

Karsan’ın yurt dışı çalışmalarına değinen Karsan CEO’su Okan Baş, bu kapsamda özellikle İtalya pazarının önemine dikkat çekti. Kazandıkları son ihalenin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu anlatan Okan Baş,

“İtalya’da elde ettiğimiz başarılara yenilerini eklemenin gururunu yaşıyoruz. Kazandığımız bu ihale pek çok açıdan ilklerle dolu. Bu ihale ile e-JEST ve e-ATAK satışlarımızdan sonra şimdi de e-ATA ile İtalya pazarına giriş yapıyoruz. Yine bu anlaşma; Karsan’ın Romanya’dan sonra İtalya’daki ilk 18 metre elektrikli otobüs satışı olması açısından ayrı bir öneme sahip. Ayrıca kazandığımız bu son ihale ile İtalya’da 18 metre sınıfında ilk pantograf elektrikli otobüs satışını yine biz gerçekleştirdik. Karsan olarak, elektrikli araçlarımızda ilerleyen dönemde İtalya’da ciddi bir büyüme hedefliyoruz” diye konuştu.

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Karsan’ın İtalya’da elde ettiği konumun pazara özel olarak oluşturulan yapılanmaları ile daha da kuvvetleneceğini vurgulayan Okan Baş,

“Elektrikli araçlar konusunda İtalya pazarı özelinde ciddi hedeflerimiz var. Önümüzdeki yıl İtalya’nın dört bir yanında elektrikli araçlarımızla hizmet vereceğiz. Daha önceki imza attığımız diğer ihalelerle 75 adede ulaşan İtalya’daki elektrikli araç filomuzu yeni anlaşmamızın ardından gelecek sene sonunda 106 adede çıkaracağız. İtalya pazarında imza attığımız bu dönüşüm diğer Avrupa ülkeleri ile devam edecek” dedi.

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Emilia-Romagna bölgesinin en büyük yolcu taşıma şirketi

Kazandığı son ihalenin ardından elektrikli otobüs alım sözleşmesi kapsamında 18.2 milyon euroluk sözleşmeye imza atan Karsan’ın, ihale çerçevesince elektrikli otobüslerin yanı sıra, araç bakım hizmetini de sunması öngörülüyor. Karsan’ın sözleşme imzaladığı TPER Bologna firması İtalya’da Emilia-Romagna bölgesinin en büyük yolcu taşıma şirketi olarak biliniyor. Bolonya kentinin toplu ulaşımını yapan kamu şirketi olan TPER Bologna, şehrin toplu taşıma sistemlerinde yaşanan dönüşümde de etkin bir rol üstleniyor.

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İtalya Bolonya'nın ilk 18 metre elektrikli otobüsleri Karsan'dan