Benzinli araçlar için yolun sonu yaklaşıyor: New York, 2035’e kadar elektrikli araçlara geçiyor

New York eyaleti de Kaliforniya’yı takip edeceğini açıkladı. Eyalet valisi Kathy Hochul, satılan tüm yeni binek otomobillerin, kamyonetlerin ve SUV’lerin 2035 yılına kadar sıfır emisyonlu, elektrikli otomobil ya da hibrit olması için Kaliforniya’nın öncülük ettiği harekete katıldıklarını duyurdu.
New York, 2035’e kadar sıfır emisyonlu otomobillere geçecek
New York’un gerçekleştirdiği düzenlemeye göre 2026’ya kadar yeni arabaların yüzde 35’i, 2030’a kadar yüzde 60’ı sıfır emisyonlu olmak zorunda. 2035 yılında ise bu oran yüzde 100’e çıkarılacak ve sıfır emisyona geçiş yapılacak. Yapılan düzenlemeden halihazırda kullanılan içten yanmalı, benzinli veya dizel otomobiller etkilenmeyecek.
Öte yandan Hochul, bu düzenleme için Kaliforniya’yı mecburen beklemek zorunda kaldıklarını da ifade etti. Bunun nedeni ise Kaliforniya eyaletinin yasa gereği kendi kirlilik kurallarını belirleyebiliyor olması. Bu hak diğer eyaletlere tanınmamış durumda. Dolayısıyla diğer eyaletler Kaliforniya’nın kararını emsal göstererek ilgili çevre ve kirlilik düzenlemelerini yapabiliyorlar.
ABD ve ülkede bulunan eyaletler iklim değişikliği ve çevre kirliliği konusunda son yıllarda önemli adımlar atarken teşviklerle vatandaşlarını da cesaretlendiriyor. Bu bağlamda eyalet tarafından elektrikli veya hibrit otomobil alanlara 2000 dolar ila 7500 dolar vergi indirimi sağlanıyor. Ayrıca bugüne kadar program için 92 milyon dolar harcandığı da açıklandı. Son olarak, New York’un 2050 yılına kadar sera gazlarını yüzde 85 azaltma hedefi için de bu adımların atılması kritik öneme sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum