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Tam Boyutta Gör Sürdürülebilir mobilite çözümleriyle dikkat çeken ve otonom ulaşım teknolojilerinde öncü olan Karsan, kısa bir süre önce İspanya’ya adım attığını duyurdu. Karsan ve ve teknoloji partneri ADASTEC iş birliğinden ortaya çıkan dünyanın ilk Seviye 4 otonom elektrikli otobüsü olan Karsan Otonom e-ATAK, trafiğe açık alanda, Madrid’te faaliyetlerine başlayacak ve yolcu taşıyacak.

Karsan'ın otonom otobüslerü İspanya’da

ADASTEC’in teknolojileriyle donatılmış olan Karsan e-ATAK, böylece Madrid’in ilk Seviye 4 otonom elektrikli otobüsü oldu. 52 yolcu kapasiteli bu yenilikçi otonom araç, kamu-özel sektör iş birliği sonucunda şehirde faaliyet gösteriyor. Yapılan açıklamaya göre araç, 2,3 kilometrelik bir güzergahta dört durak boyunca mesafe kat edecek ve bu süreçte bir sürücü her an kontrolü ele alacak şekilde araçta olacak. Karsan e-ATAK, tek şarj ile 300 km menzil sunabiliyor.

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Çok sayıda yetkilinin ve iş ortaklarının katıldığı bir etkinlikte tanıtılan proje kapsamında Karsan İspanya Genel Müdürü Ángel Luis Estrella, yaptığı açıklamada “Karsan’ın otonom otobüsü, otonom sürüşe olanak sağlayan gelişmiş bir dizi sensör, kamera ve yapay zeka sistemini bünyesinde barındırıyor ve yoldaki yolcular, yayalar ve diğer araçlar için maksimum güvenliği garantiliyor. Ayrıca, %100 elektrikli olması şehirlerdeki karbon ayak izinin azaltılmasına da katkı sağlıyor" dedi.

Karsan’ın otonom otobüsleri İspanya dışında ABD, Finlandiya ve İsveç gibi ülkelerde faaliyet gösterirken firmanın elektrikli otobüsleri de çok sayıda ülkede hizmette. Tüm bunlar yurt dışında yaşanırken Türkiye’de henüz hiçbir şehir ve belediye, otonom şehiriçi ulaşım hizmeti başlatmış değil.

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Türkiye’nin otonom otobüsü artık Madrid yollarında