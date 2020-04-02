İtalya'da Koronavirüsle mücadelede robotlar kullanılmaya başlandı

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İtalya'da Koronavirüs salgınının merkez üssü Lombardiya'nın özerk bölgesinde bulunan Varez'deki Sircolo hastanesinde, COVID-19 hastalarının, doktor ve hemşirelere mesafeli olması için robotlar devreye sokuldu.

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Sağlık çalışanlarını virüsten koruyacak

Reuters'ın haberine göre Koronavirüs hastalarının başında duran robotlar, hayati belirtileri izliyor ve raporları hastane personeline iletiyor. Robotlarda bulunan dokunmatik ekranlar sayesinde de, hastalar isteklerini veya acil durumlarını mesaj olarak hastane personeline gönderebiliyorlar. Robotların kullanımıyla birlikte, doktor ve hemşirelerle, hastaların doğrudan temasını sınırlandırması ve böylece enfeksiyon riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

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Koronavirüs pandemisinin en çok can aldığı ülkelerden biri olan İtalya'da günlük ölüm vakaları binleri aşmış durumda. Ülkede şimdiye kadar 4 binden fazla sağlık çalışanı COVID-19 virüsüne yakalanırken, 66 doktorun ise öldüğü belirtiliyor. Robotların getireceği en büyük avantajlardan biri de, hastane personelinin kullanması gereken koruyucu maske ve önlük sayısının minimumda kalması olacak. Bu örneğin diğer ülkeler tarafından uygulamaya konulup konulmayacağını ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.

120367https://in.reuters.com/article/health-coronavirus-italy-robots/tommy-the-robot-nurse-helps-keep-italy-doctors-safe-from-coronavirus-idINKBN21J6FT

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