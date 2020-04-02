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    İtalya'da Koronavirüsle mücadelede robotlar kullanılmaya başlandı

    Koronavirüs pandemisinin en çok can aldığı ülkelerden biri olan İtalya'da, COVID-19 hastalarını, hastane personellerinden uzak tutmak için robotlar kullanılmaya başlandı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    İtalya'da Koronavirüsle mücadelede robotlar kullanılmaya başlandı
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    İtalya'da Koronavirüs salgınının merkez üssü Lombardiya'nın özerk bölgesinde bulunan Varez'deki Sircolo hastanesinde, COVID-19 hastalarının, doktor ve hemşirelere mesafeli olması için robotlar devreye sokuldu.

    Ayrıca Bkz. "Redmi, piyasaya süreceği akıllı bileklikle ilgili yeni posterleri paylaştı"

    Sağlık çalışanlarını virüsten koruyacak

    Reuters'ın haberine göre Koronavirüs hastalarının başında duran robotlar, hayati belirtileri izliyor ve raporları hastane personeline iletiyor. Robotlarda bulunan dokunmatik ekranlar sayesinde de, hastalar isteklerini veya acil durumlarını mesaj olarak hastane personeline gönderebiliyorlar. Robotların kullanımıyla birlikte, doktor ve hemşirelerle, hastaların doğrudan temasını sınırlandırması ve böylece enfeksiyon riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

    İtalya'da Koronavirüsle mücadelede robotlar kullanılmaya başlandı
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    Koronavirüs pandemisinin en çok can aldığı ülkelerden biri olan İtalya'da günlük ölüm vakaları binleri aşmış durumda. Ülkede şimdiye kadar 4 binden fazla sağlık çalışanı COVID-19 virüsüne yakalanırken, 66 doktorun ise öldüğü belirtiliyor. Robotların getireceği en büyük avantajlardan biri de, hastane personelinin kullanması gereken koruyucu maske ve önlük sayısının minimumda kalması olacak. Bu örneğin diğer ülkeler tarafından uygulamaya konulup konulmayacağını ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.



    120367https://in.reuters.com/article/health-coronavirus-italy-robots/tommy-the-robot-nurse-helps-keep-italy-doctors-safe-from-coronavirus-idINKBN21J6FT Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 6 gün en beğenilen
    Bu insanımsı görünen garip kafalı elleri parmakları olmayan sobaların hastaya ne gibi bir hemşirelik ve doktorluk yapacağını gerçekten çok merak ediyorum.
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    ayseyilmaz35 4 gün yeni yorumcu
    khorona virüs ile alakalı çok önemli bir gelişme
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    ti7800 (Temjin O.) 5 gün
    Akınsoft için büyük fırsat. Umarım değerlendiriler.
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    khytr89 (Hakan ) 6 gün
    Evet koronavirusun yayilmasindaki ekonomik neden ortaya cikti robotlari hayatimiza sokmak.. baska turlu kabullenmemiz zor olacakti..



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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 6 gün
    Sağlık sektörüne gereğinden fazla bütçe ayrılınca ne yapacaklarını şaşırdılar herhalde. Hastanın yanına bir düğme ve mikrofon koysalar. Oraya basıp konuşsa daha pratik olur. Daha teknolojik olsun isteniyorsa tablet verilebilir hastalara.
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    monacomen 6 gün en beğenilen
    Bu insanımsı görünen garip kafalı elleri parmakları olmayan sobaların hastaya ne gibi bir hemşirelik ve doktorluk yapacağını gerçekten çok merak ediyorum.
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