İtalya, küçük modüler reaktörler ile nükleer enerjiye geri dönüyor

İtalya, nükleer enerjiye geri dönüyor
İtalya’nın enerji üretiminin yaklaşık olarak yüzde 90’ı doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanıyor. Kömür ve petrol ise toplamda yüzde 10’luk paya sahip. Nükleer enerji ise 1988 yılından bu yana yüzde 0. Zira İtalya, 1986 Çernobil kazasının ardından yapılan referandumda nükleer enerjiyi aşamalı olarak durdurma kararı almış ve kurulu dört nükleer enerji santralini kapatmıştı. Ülkedeki son iki santral ise 1990 yılında kapatılmıştı. Ancak ülke, yaklaşık 10 yıldır yeniden nükleer enerjiye dönmek için adımlar atıyor.
SMR veya küçük modüler reaktörler İtalya’nın aradığı reçete olabilir. Zira bu yapılar geleneksel nükleer santraller kadar dev yapıda değiller. Sadece 4 hektarlık bir arazide 300 MW’a kadar enerji üretebilecek tasarımlar mevcut. SMR’ler
Halk endişeli
Ek olarak İtalyanlar, 2011 yılında yapılan referandumda nükleer enerji programının yeniden başlatılmasına yüzde 90 oy ile karşı çıkmıştı. Bundan 23 yıl öncesine göre çoğu şeyin değiştiğini düşünen mevcut hükümet, güvenilir nükleer enerjinin İtalya’nın sorununa çözüm olacağına inanıyor. İtalya'nın önde gelen çevre gruplarından Legambiente tarafından yakın zamanda yapılan bir ankete göre ise halkın yüzde 75’i nükleer enerjiden şüphe duyuyor, yüzde 25’i kesinlikle karşı çıkıyor. Çalışmaya katılanların yüzde 37’si ise güvenlik sağlandığı takdirde faydalı olabileceğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.