Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İtalya, küçük modüler reaktörler ile nükleer enerjiye geri dönüyor

    İtalya başbakanı Giorgia Meloni, ülkenin karbon emisyonlarını düşürmek amacıyla İtalya'nın son atom santralini kapatmasından 35 yıl sonra nükleer enerjiyi yeniden devreye sokmayı planlıyor.
    İtalya, küçük modüler reaktörler ile nükleer enerjiye dönüyor Tam Boyutta Gör
    Yenilenebilir enerjinin yükselişi ve iklim krizini hafifletme çabaları neredeyse tüm ülkelerde yeniden nükleer enerjinin değerlendirilmesine neden oluyor. Bu değerlendirmeyi yapan ülkelerden birisi de İtalya. İtalya başbakanı Giorgia Meloni ve onun hükümeti İtalya’da yeniden nükleer enerjiyi devreye sokmayı planlıyor.

    İtalya, nükleer enerjiye geri dönüyor

    İtalya’nın enerji üretiminin yaklaşık olarak yüzde 90’ı doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanıyor. Kömür ve petrol ise toplamda yüzde 10’luk paya sahip. Nükleer enerji ise 1988 yılından bu yana yüzde 0. Zira İtalya, 1986 Çernobil kazasının ardından yapılan referandumda nükleer enerjiyi aşamalı olarak durdurma kararı almış ve kurulu dört nükleer enerji santralini kapatmıştı. Ülkedeki son iki santral ise 1990 yılında kapatılmıştı. Ancak ülke, yaklaşık 10 yıldır yeniden nükleer enerjiye dönmek için adımlar atıyor.

    İtalya, küçük modüler reaktörler ile nükleer enerjiye dönüyor Tam Boyutta Gör
    İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin, yaptığı açıklamada 10 yıl içinde faaliyete geçebilecek küçük modüler nükleer reaktörlere (SMR) yatırım yapılmasını mümkün kılacak bir mevzuat üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bakan, 2034’e kadar SMR tipi reaktörlerin faaliyete geçmesini hedefliyor. Gelecek planlarına göre İtalya, ithal fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmaya çalışırken, 2050 yılına kadar nükleer enerjinin üretimdeki payını en az yüzde 11 seviyesine çıkarmak istiyor.
    İtalya, küçük modüler reaktörler ile nükleer enerjiye dönüyor Tam Boyutta Gör
    Güneş ve rüzgar enerjisi kesintili üretim kaynakları olduğu için çoğu ülke hem enerji depolama tesisleri hem de karbon salınımı olmayan nükleer santrallere yöneliyor. İtalya ise yenilenebilir enerjide de ekstra zorluklar çekiyor. Ülkenin coğrafi yapısı geniş güneş paneli çiftlikleri için pek uygun değil. Uygun olan araziler ise tarım için kullanılıyor. Ayrıca İtalya, ağırlıklı olarak Çin’den ithal edilen panellere bağımlı kalmak da istemiyor.

    SMR veya küçük modüler reaktörler İtalya’nın aradığı reçete olabilir. Zira bu yapılar geleneksel nükleer santraller kadar dev yapıda değiller. Sadece 4 hektarlık bir arazide 300 MW’a kadar enerji üretebilecek tasarımlar mevcut. SMR’ler

    Halk endişeli

    Ek olarak İtalyanlar, 2011 yılında yapılan referandumda nükleer enerji programının yeniden başlatılmasına yüzde 90 oy ile karşı çıkmıştı. Bundan 23 yıl öncesine göre çoğu şeyin değiştiğini düşünen mevcut hükümet, güvenilir nükleer enerjinin İtalya’nın sorununa çözüm olacağına inanıyor. İtalya'nın önde gelen çevre gruplarından Legambiente tarafından yakın zamanda yapılan bir ankete göre ise halkın yüzde 75’i nükleer enerjiden şüphe duyuyor, yüzde 25’i kesinlikle karşı çıkıyor. Çalışmaya katılanların yüzde 37’si ise güvenlik sağlandığı takdirde faydalı olabileceğini söylüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 5 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    POCO M6 Pro
    POCO M6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI SWORD 17 HX B14VFKG-052XTR
    MSI SWORD 17 HX B14VFKG-052XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız