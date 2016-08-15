Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İthal ürünler için yeni dönem: enerji verimliliği denetlenecek

İthal ürünler için yeni bir döneme kapı aralanıyor. Ekonomi Bakanlığı bundan böyle ülkeye girecek ürünlerin enerji verimliliği yönünden denetlenmesi adına bazı ürünlerde denetimleri sıkılaştıracak.
2 yıl
5,4b
1
19
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İthal ürünler için yeni dönem: enerji verimliliği denetlenecek
Tam Boyutta Gör

Bugüne kadar ülkemize ithalat yoluyla giren ve satışa sunulan ürünlerin denetimi esnasında ilgili teknik mevzuata uygunluk yönünden denetimler yapılıyordu. Mevzuattaki kapsama uymayan ürünlerin ise ithalatına izin verilmiyordu. Burada belgeler üzerinden yürüyen işlemlerde şimdi yeni bir döneme geçilmeye hazırlanıyor.

Ekonomi Bakanlığı’nın bugün itibariyle uygulamaya koyduğu karara göre artık ithal edilecek elektronik ürünlerde enerji verimliliği denetimi de yapılacak. İlk aşamada uygulamanın 3 ürün grubu için yapılacağını belirten bakanlık, klimalar, elektrik motorları ve elektrikli süpürgeler, enerji verimliliği denetimine de tabi tutulacak.

İthal ürünler için yeni dönem: enerji verimliliği denetlenecek
Tam Boyutta Gör

Denetimlerin amacına uygun biçimde yapılabilmesi adına kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile sektör temsilcilerinden de fikir alınarak bu kararın uygulanacağını aktaran bakanlık, verimsiz ürünlerden dolayı ortaya çıkan elektrik israfının önlenmesini ve bu odakta verimsiz çalışan ürünlerin ülkeye girişinin tamamen durdurulmasını amaçlıyor.


Ayrıca Bkz. "USS Gerald R. Ford: Dünyanın en gelişmiş savaş gemisi"

Ekonomi Bakanlığı’nın resmi rakamlarına göre ilk etapta 561 milyon dolarlık bir ithalat kaleminin enerji verimliliği yönünden denetleneceğini ifade ediyor. AB kriterleri ölçeğinde de önemli bir aşamanın tamamlanması anlamına gelecek olan bu çalışma ilerleyen dönemde daha fazla elektronik cihaz için uygulamaya konulacak.

Özellikle yaz dönemlerinde klima kullanımının artışına paralel olarak elektrik kullanımı yoğun saatlerde ciddi boyutlara ulaşıyor. Anlık olarak değişen talebi karşılamak adına başta doğal gaz santralleri olmak üzere fosil yakıtlarla çalışan tesislerde kapasite artırılarak elektrik üretimi artırılmaya çalışılıyor.


http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/bakanimiz/gundemDirectDetail.jspx?content_id=EK-228899&_afrLoop=1825694110067263&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=7hnoz7f1z_321#!%40%40%3F_afrWindowId%3D7hnoz7f1z_321%26_afrLoop%3D1825694110067263%26content_id%3DEK-228899%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D7hnoz7f1z_389 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
crazy585858 2 yıl en beğenilen
Habere girerken burdanda bir vergi itelerlermi acaba diye endişelendim..
Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strong mind strong body 2 yıl
Mesela İthal ürünlerden Sporcu Besinleri Türkiye'ye bireysel getirtilmesi yasak ancak kurumsal yasal izinlerini almış şirketler getirip Yurtdışındaki fiyatın 2 katına satıyor vatandaşa.Bu Sporcu besinleri mevzuattaki hangi kapsama uymuyor ? Neden Tekelleşiyor ?
Mesela İthal ürünlerden Sporcu Besinleri Türkiye'ye bireysel getirtilmesi yasak ancak kurumsal yasal izinlerini almış şirketler getirip Yurtdışındaki fiyatın 2...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kreat 2 yıl
ithal vergiler diye okudum

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
idombayci 2 yıl
Zehirli ayakkabıları denetlediği gibi sözde kalacak. Tüccarlara ayrı vatandaşa ayrı konuşmak.
Adamlara kaçak mal istersek haftaya burda diye garanti veriyor. Sınır güvenliği gümrük artık nasılsa.Note7 bile getirecekler sözde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mhmtfrt. 2 yıl
Eğer devlet her cihazı kendi koşullarında test etmeyecekse pek bi anlamı yok.
BKZ. Emisyon skandalı volkswagen bmw bosh mitsubishi nissan (reno volvo felan da var da onların sonuçları basında pek paylaşılmadı iddia olarak kaldı gibi)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Zahmet olurdu bir zahmet...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turkforce 2 yıl
Hemen hemen her evde bulunan temel beyaz eşyalar olan Buzdolabı ve Çamaşır Makinesi için denetim yapmak varken klima ve süpürge ile başlamak ilginç.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asiruhh1903 2 yıl
Bizde daha çok tasarruf eden ürünlere vergi indirimi uygulanacağına ekstra vergi getirirler reserved.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezimuse 2 yıl Turkforce
Turkforce

Hemen hemen her evde bulunan temel beyaz eşyalar olan Buzdolabı ve Çamaşır Makinesi için denetim yapmak varken klima ve süpürge ile başlamak ilginç.

Çamaşır makinası ve buzdolabı gibi ürünler yapısı itibariyle zaten çok fazla enerji çekmiyorlar. Bunlar zaten çoğu avrupa standartlarında etiketler ile giriş yapıyor. Çektiği güç belli. Klima ise tam bir elektrik canavarıdır. Bazı üreticilerin E sınıfı ürünleri getirip burada A++ etiketleri yapıştırdığı biliniyor. Daha sonra ise elektrikli süpürgeler de yine çok fazla enerji çeken ürünler. Küçücük şeyde 1500-2500W elektrik motoru kullanılıyor. Bunların enerji sınıfıda genelde E den başlıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl
Enerji verimliliği önemlidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HeavyClocker 2 yıl
Ekstra verginin habercisi sanırım bu haber.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 2 yıl
Mantıklı. Yıllar önce koyulan kurala göre de A sınıfından aşağı enerji verimliliğine sahip beyaz eşya satışı yasaklanmıştı. Destekliyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crazy585858 2 yıl en beğenilen
Habere girerken burdanda bir vergi itelerlermi acaba diye endişelendim..
Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 2 yıl
Mevzuat bize fayda sağlayacak mı? Önemli olan bu. Mesela çevrecilik oranına göre vergi indirimi olacak mı? Maddi olarak bize daha uygun fiyatlarla yansıyacak mı? Daha çevreci arabalara vergi indirimi uygulanacak mı? 2litre en çevreci motorlu araç ile en çok kirleten araç arasında vergi oranı farkı olacak mı? %145 yerine çevreci olandan %20 vergi alınacak mı mesela? Elektrikli araçlarda verime bakılacak mı? Teşvik olacak mı?
Bunlara cevap hayır ise umrumda değil, hatta benim cebime dokunur ise tepki de gösteririm.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Delikli Nane 2 yıl
1000w %10 vergi
2000w+ %25 vergi

Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5398 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
elektrik, enerji ve
9 etiket daha ekonomi bakanlığı klima elektrik motoru elektrikli süpürge enerji verimliliği Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 için aylık 3 milyon üretim hedefleniyor 2 yıl Ford ve Baidu'dan otonom araçlara ortak yatırım 2 yıl iPhone 7′nin 4K çözünürlüğünde prototip videosu yayınlandı 2 yıl Zyxel'dan kesintisiz internet için WAH7706 4G router 2 yıl MSI, dizüstü ailesini Pascal mobil grafik kartları ile yeniliyor 2 yıl Logitech G'den eSpor oyuncularına özel ekipman: Pro Gaming Mouse 2 yıl Note 7 kutusundan çıkıyor "Samsung Galaxy Note 7 kutu açılışı" video 2 yıl Google Duo görüntülü görüşme uygulaması, indirmeye sunuldu 2 yıl En güçlü Meizu, gelecek ay karşımızda 2 yıl Snapchat, satın aldığı Vurb ile kullanıcı etkileşimini arttırmak istiyor 2 yıl 5$'a Nesnelerin İnterneti bilgisayarı 2 yıl Efsaneler Nokia projesine geri dönüyor 2 yıl Intel’den ayrılan Ayşegül İldeniz bir başka dünya devinde işe başladı 2 yıl AMD Vega’nın lansman mekanı göründü 2 yıl Yeni Nvidia Mobil GTX 1060, 1070, 1080 inceleme 2 yıl SpaceX'in inanılmaz Mars planları ve yeni nesil Raptor roket motoru 2 yıl Razer Blackwidow X Chroma mekanik klavye test masamızda! 2 yıl Dikkat: Kickass’in popüler kopya sitesinde kredi kartı tuzağı 2 yıl Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) resmen kapatıldı 2 yıl Huawei’nin süper hızlı şarj teknolojisi hayata geçiyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN İthal ürünler için yeni dönem: enerji verimliliği denetlenecek Sonraki Daha hızlı Snapdragon 652 yonga seti geliyor 2 yıl Instagram'da videolar artık kategoriler altında görüntülenecek 2 yıl LeEco’dan 8GB RAM’li akıllı telefon hamlesi 2 yıl Nintendo, hayran yapımı Pokemon Uranium oyununu yayından kaldırttı 2 yıl Infiniti'den değişken sıkıştırmalı geleceğin turbo motoru: VC-T 2 yıl USS Gerald R. Ford: Dünyanın en gelişmiş savaş gemisi 2 yıl Google Fuşya: Yeni işletim sistemi ile tanışın 2 yıl Mobilite: Telefonda kredi kartına taksit yeniden, LG V20, Sony Xperia XR ve dahası... 2 yıl Championship Manager 17 ile efsane olun 2 yıl Uzay madenciliği sadece 4 yıl içerisinde başlıyor 2 yıl Samsung Exynos 8895, 4GHz hızlarına çıkabiliyor 2 yıl Battlefield 1'in savaşa yön verecek araçları tanıtıldı 2 yıl Pokemon GO'da hile yapanlar artık kalıcı olarak banlanacak 2 yıl SpaceX'de normal bir gün: 6. roket de başarıyla iniş yaptı 2 yıl iPhone 7'nin teknik çizimleri sızdırıldı 2 yıl Windows Phone için Skype dönemi sona eriyor 2 yıl HTC Desire 10 Lifestyle ve Pro sızdırıldı 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1080 mobil sızdırıldı, dizüstünde GDDR5X dönemi başlıyor 2 yıl Özel video: Yeni Xbox One S kutusundan çıkıyor 2 yıl Makyajlı BMW M4 testler esnasında kamuflajlı olarak görüntülendi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim