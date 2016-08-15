İthal ürünler için yeni dönem: enerji verimliliği denetlenecek

Ekonomi Bakanlığı’nın bugün itibariyle uygulamaya koyduğu karara göre artık ithal edilecek elektronik ürünlerde enerji verimliliği denetimi de yapılacak. İlk aşamada uygulamanın 3 ürün grubu için yapılacağını belirten bakanlık, klimalar, elektrik motorları ve elektrikli süpürgeler, enerji verimliliği denetimine de tabi tutulacak.
Denetimlerin amacına uygun biçimde yapılabilmesi adına kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile sektör temsilcilerinden de fikir alınarak bu kararın uygulanacağını aktaran bakanlık, verimsiz ürünlerden dolayı ortaya çıkan elektrik israfının önlenmesini ve bu odakta verimsiz çalışan ürünlerin ülkeye girişinin tamamen durdurulmasını amaçlıyor.
Ayrıca Bkz. "USS Gerald R. Ford: Dünyanın en gelişmiş savaş gemisi"
Ekonomi Bakanlığı’nın resmi rakamlarına göre ilk etapta 561 milyon dolarlık bir ithalat kaleminin enerji verimliliği yönünden denetleneceğini ifade ediyor. AB kriterleri ölçeğinde de önemli bir aşamanın tamamlanması anlamına gelecek olan bu çalışma ilerleyen dönemde daha fazla elektronik cihaz için uygulamaya konulacak.
Özellikle yaz dönemlerinde klima kullanımının artışına paralel olarak elektrik kullanımı yoğun saatlerde ciddi boyutlara ulaşıyor. Anlık olarak değişen talebi karşılamak adına başta doğal gaz santralleri olmak üzere fosil yakıtlarla çalışan tesislerde kapasite artırılarak elektrik üretimi artırılmaya çalışılıyor.
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/bakanimiz/gundemDirectDetail.jspx?content_id=EK-228899&_afrLoop=1825694110067263&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=7hnoz7f1z_321#!%40%40%3F_afrWindowId%3D7hnoz7f1z_321%26_afrLoop%3D1825694110067263%26content_id%3DEK-228899%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D7hnoz7f1z_389 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adamlara kaçak mal istersek haftaya burda diye garanti veriyor. Sınır güvenliği gümrük artık nasılsa.Note7 bile getirecekler sözde.
BKZ. Emisyon skandalı volkswagen bmw bosh mitsubishi nissan (reno volvo felan da var da onların sonuçları basında pek paylaşılmadı iddia olarak kaldı gibi)
Çamaşır makinası ve buzdolabı gibi ürünler yapısı itibariyle zaten çok fazla enerji çekmiyorlar. Bunlar zaten çoğu avrupa standartlarında etiketler ile giriş yapıyor. Çektiği güç belli. Klima ise tam bir elektrik canavarıdır. Bazı üreticilerin E sınıfı ürünleri getirip burada A++ etiketleri yapıştırdığı biliniyor. Daha sonra ise elektrikli süpürgeler de yine çok fazla enerji çeken ürünler. Küçücük şeyde 1500-2500W elektrik motoru kullanılıyor. Bunların enerji sınıfıda genelde E den başlıyor.
Bunlara cevap hayır ise umrumda değil, hatta benim cebime dokunur ise tepki de gösteririm.
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