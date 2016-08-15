İthal ürünler için yeni dönem: enerji verimliliği denetlenecek

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Bugüne kadar ülkemize ithalat yoluyla giren ve satışa sunulan ürünlerin denetimi esnasında ilgili teknik mevzuata uygunluk yönünden denetimler yapılıyordu. Mevzuattaki kapsama uymayan ürünlerin ise ithalatına izin verilmiyordu. Burada belgeler üzerinden yürüyen işlemlerde şimdi yeni bir döneme geçilmeye hazırlanıyor.

Ekonomi Bakanlığı’nın bugün itibariyle uygulamaya koyduğu karara göre artık ithal edilecek elektronik ürünlerde enerji verimliliği denetimi de yapılacak. İlk aşamada uygulamanın 3 ürün grubu için yapılacağını belirten bakanlık, klimalar, elektrik motorları ve elektrikli süpürgeler, enerji verimliliği denetimine de tabi tutulacak.

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Denetimlerin amacına uygun biçimde yapılabilmesi adına kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile sektör temsilcilerinden de fikir alınarak bu kararın uygulanacağını aktaran bakanlık, verimsiz ürünlerden dolayı ortaya çıkan elektrik israfının önlenmesini ve bu odakta verimsiz çalışan ürünlerin ülkeye girişinin tamamen durdurulmasını amaçlıyor.





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Ekonomi Bakanlığı’nın resmi rakamlarına göre ilk etapta 561 milyon dolarlık bir ithalat kaleminin enerji verimliliği yönünden denetleneceğini ifade ediyor. AB kriterleri ölçeğinde de önemli bir aşamanın tamamlanması anlamına gelecek olan bu çalışma ilerleyen dönemde daha fazla elektronik cihaz için uygulamaya konulacak.

Özellikle yaz dönemlerinde klima kullanımının artışına paralel olarak elektrik kullanımı yoğun saatlerde ciddi boyutlara ulaşıyor. Anlık olarak değişen talebi karşılamak adına başta doğal gaz santralleri olmak üzere fosil yakıtlarla çalışan tesislerde kapasite artırılarak elektrik üretimi artırılmaya çalışılıyor.

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/bakanimiz/gundemDirectDetail.jspx?content_id=EK-228899&_afrLoop=1825694110067263&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=7hnoz7f1z_321#!%40%40%3F_afrWindowId%3D7hnoz7f1z_321%26_afrLoop%3D1825694110067263%26content_id%3DEK-228899%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D7hnoz7f1z_389