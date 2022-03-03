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Oyun dünyasının gelişimi ile birlikte birçok oyundan uyarlama dizi ve film gördüğümüz gibi geçmiş dönemlerin anlatıldığı birçok belgesel de gördük. Geçtiğimiz saatlerde de BluTV'den yeni bir duyuru geldi.

Oyun Belgeseli Geliyor

Geçtiğimiz saatlerde BluTV'nin yaptığı açıklamaya göre BluTV, Oyun isimli bir belgesel hazırlıyor. Belgesel isminden de anlayabileceğiniz gibi video oyunlarıyla ilgili ve 17 Mart'ta yayınlanacak. Paylaşılan görsel ve kısa tanıtım yazısına göre oyunların ilk döneminden günümüze olan değişimi anlatılacak gibi duruyor.

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BluTV'nin paylaştığı tanıtım şu şekilde: Bir zamanlar oyun kasetlerini üfleyerek takmak bir ritüeldi. Adaptör ısınmış ya da kol bozuk bahanelerine sığınmak ise işin içinden kolayca kurtulmaktı. Oyun dünyasının o eski günlerden bu zamana kadar gelişimi, Oyun belgeseliyle 17 Mart Perşembe BluTV'de!

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Yerli video akış platformu BluTV'den oyun belgeseli geliyor