Yerli video akış platformu BluTV'den oyun belgeseli geliyor

Oyun dünyasının gelişimi ile birlikte birçok oyundan uyarlama dizi ve film gördüğümüz gibi geçmiş dönemlerin anlatıldığı birçok belgesel de gördük. Geçtiğimiz saatlerde de BluTV'den yeni bir duyuru geldi.
Oyun Belgeseli Geliyor
Geçtiğimiz saatlerde BluTV'nin yaptığı açıklamaya göre BluTV, Oyun isimli bir belgesel hazırlıyor. Belgesel isminden de anlayabileceğiniz gibi video oyunlarıyla ilgili ve 17 Mart'ta yayınlanacak. Paylaşılan görsel ve kısa tanıtım yazısına göre oyunların ilk döneminden günümüze olan değişimi anlatılacak gibi duruyor.
BluTV'nin paylaştığı tanıtım şu şekilde: Bir zamanlar oyun kasetlerini üfleyerek takmak bir ritüeldi. Adaptör ısınmış ya da kol bozuk bahanelerine sığınmak ise işin içinden kolayca kurtulmaktı. Oyun dünyasının o eski günlerden bu zamana kadar gelişimi, Oyun belgeseliyle 17 Mart Perşembe BluTV'de!Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..