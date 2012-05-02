Ivy Bridge'li Inspiron 15R, Dell'in Singapur sitesinde ortaya çıktı

Intel'in Ivy Bridge işlemci trendine en son katılan firma Dell oldu. Firmanın Singapur resmi sayfasında satışa sunulan Inspiron 15R özel versiyonu Ivy Bridge güncellemesi ile birlikte geliyor.





Firmanın geçmiş yıllarda satışını yaptığı Inspiron 15R, önemli yeniliklerle yeniden tüketici karşısına çıktı. Dell firmasının 15.6 inçlik ekrana sahip modelinde 1366 x 768 piksel çözünürlük, slot DVD yazıcı, 2.1GHz hızında çalışan Intel Core i7-3612QM işlemci, 2GB AMD Radeon HD 7730M grafik birimi, 5400 devir/dakika 1TB HDD, 6GB DDR3 1600MHz RAM ve 6 hücreli batarya şeklinde özellikler bulunuyor. Bu modelin fiyatı 1599$.





Bu özelliklerden farklı olarak 8GB DDR3 1600MHz RAM, 1920 x 1080 piksel çözünürlük, kombo slot DVD yazıcı / Blu-ray okuyucu şeklinde konfigürasyona sahip olan versiyon ise 1749$ fiyat etiketine sahip.





Singapur içi sevkiyat başladı ancak global olarak satış konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.