Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ivy Bridge'li Inspiron 15R, Dell'in Singapur sitesinde ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,8b
1
13
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel'in Ivy Bridge işlemci trendine en son katılan firma Dell oldu. Firmanın Singapur resmi sayfasında satışa sunulan Inspiron 15R özel versiyonu Ivy Bridge güncellemesi ile birlikte geliyor.

Firmanın geçmiş yıllarda satışını yaptığı Inspiron 15R, önemli yeniliklerle yeniden tüketici karşısına çıktı. Dell firmasının 15.6 inçlik ekrana sahip modelinde 1366 x 768 piksel çözünürlük, slot DVD yazıcı, 2.1GHz hızında çalışan Intel Core i7-3612QM işlemci, 2GB AMD Radeon HD 7730M grafik birimi, 5400 devir/dakika 1TB HDD, 6GB DDR3 1600MHz RAM ve 6 hücreli batarya şeklinde özellikler bulunuyor. Bu modelin fiyatı 1599$.

Bu özelliklerden farklı olarak 8GB DDR3 1600MHz RAM, 1920 x 1080 piksel çözünürlük, kombo slot DVD yazıcı / Blu-ray okuyucu şeklinde konfigürasyona sahip olan versiyon ise 1749$ fiyat etiketine sahip.

Singapur içi sevkiyat başladı ancak global olarak satış konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.

http://www.dell.com/sg/p/inspiron-15r-se-7520/fs Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
chilalilin 7 yıl
modellerin fiyatı oldukça yüksek kalsa da i5'li modeller geldiğinde çok iyi iş yapar diye düşünüyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Genelde hep laptoplarda 3610QM modelini görürdük Dell 3612QM'mi tercih etmiş özellikleri farkları nelerdir ne gibi avantaj ve dezavantajları var bu iki işlemcinin ve daha fazlası olan Ivy Bridge platformlarının bir test videosu gelse iyi olur laptoplar üzerinde ayrıca Ivy Bridge için..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dijital Binali 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Genelde hep laptoplarda 3610QM modelini görürdük Dell 3612QM'mi tercih etmiş özellikleri farkları nelerdir ne gibi avantaj ve dezavantajları var bu iki işlemcinin ve daha fazlası olan Ivy Bridge platformlarının bir test videosu gelse iyi olur laptoplar üzerinde ayrıca Ivy Bridge için..

3612QM'in saat hızı 200Mhz daha düşük, 2.1Ghz. 3610QM'in güç tüketimi 45 watt iken, 3612QM'inki 35 watt.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JiggySaw 7 yıl
pere
erci501notebooklarda full hd den az olan çözünürlükler yasaklansın.
Leptoplara konulan dandik ekran kartlariyla 1080p de nasil kasmadan oyun oynayacaksin? Yil olmus 2012 hala gt520m ekran karti olan leptoplar 1800 e satiliyor msi bile extra gt560m ve bluray ekledigi icin 2000tl uste fiyat koyuyor

1080p çözünürlük olsun da kasarsa 720p de oyna oyununu, 720p monitörde 180FPS de alsan olmuyor ama 1080p. Fiyat/performans oranı rezalet ama gerçekten...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1963bursa 7 yıl
1599$'lık modele DVD-Rom takmış adam, 1749$ olanda bile 67$'lık BD-Yazıcı yok, bu cihazın içindeki kablolar bile takılacağı fişe zor uzanıyordur, sıkıyosa alın der gibi bir cihaza benziyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 7 yıl
Dell in bu gpu konusundaki cimriliğini anlamıyorum.XPS serisindeki cihazlar gayet güzel ama gt525 var bu aletler 3000 liraya satılıyor..Yarı paraya satılan dizüstülerde gt540 var. ve bu cihaz da aynı geleneğin devam ettiğinin kanıtı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cfs_ 7 yıl
ivy bridge testleri yapıldı mıydı ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ferhat.kadak 7 yıl
bu modele bu fiyatı biçenlerin akıl sağlığından hiç şüphe etmem zira nasıl bir beyin taşıdıkları belli .levono y580 de 1920*1080 ekran i7 gtx660 abd fiyatı 900 dolar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dijital Binali 7 yıl
Notebookcheck'e göre 7730M, DDR3 GT640'ın üzerinde konumlandırılmış. Üstelik güç tüketimi de 32 watt. i7'li modellerin fiyatı oldukça yüksek kalsa da i5'li modeller geldiğinde çok iyi iş yapar diye düşünüyorum.
Ya bir de Inspiron serisinin fiyatları böyleyse kim bilir XPS L503 ne kadara satılır.
Son olarak 1366x768 çözünürlük arada sırada oyun oynayanlar için bence daha iyi olur. Full HD oyunlar iç güveysinden hallice bir ekran kartını kastırmaz mı zaten?
Onu geçtim Full HD çözünürlük seçeneği de ayrıca sunulmuş zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 7 yıl
notebooklarda full hd den az olan çözünürlükler yasaklansın.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pere 7 yıl erci501
erci501
notebooklarda full hd den az olan çözünürlükler yasaklansın.

Leptoplara konulan dandik ekran kartlariyla 1080p de nasil kasmadan oyun oynayacaksin? Yil olmus 2012 hala gt520m ekran karti olan leptoplar 1800 e satiliyor msi bile extra gt560m ve bluray ekledigi icin 2000tl uste fiyat koyuyor
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2780 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, dell
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Mobilite Yeni Bölüm: Samsung Galaxy S III'ün işlemcisi, Apple'ın şaşırtan sonuçları ve fazlası... 7 yıl Casper Nirvana Tablet video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim