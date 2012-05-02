Ivy Bridge'li Inspiron 15R, Dell'in Singapur sitesinde ortaya çıktı

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Intel'in Ivy Bridge işlemci trendine en son katılan firma Dell oldu. Firmanın Singapur resmi sayfasında satışa sunulan Inspiron 15R özel versiyonu Ivy Bridge güncellemesi ile birlikte geliyor.
Firmanın geçmiş yıllarda satışını yaptığı Inspiron 15R, önemli yeniliklerle yeniden tüketici karşısına çıktı. Dell firmasının 15.6 inçlik ekrana sahip modelinde 1366 x 768 piksel çözünürlük, slot DVD yazıcı, 2.1GHz hızında çalışan Intel Core i7-3612QM işlemci, 2GB AMD Radeon HD 7730M grafik birimi, 5400 devir/dakika 1TB HDD, 6GB DDR3 1600MHz RAM ve 6 hücreli batarya şeklinde özellikler bulunuyor. Bu modelin fiyatı 1599$.
Bu özelliklerden farklı olarak 8GB DDR3 1600MHz RAM, 1920 x 1080 piksel çözünürlük, kombo slot DVD yazıcı / Blu-ray okuyucu şeklinde konfigürasyona sahip olan versiyon ise 1749$ fiyat etiketine sahip.
Singapur içi sevkiyat başladı ancak global olarak satış konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.
http://www.dell.com/sg/p/inspiron-15r-se-7520/fs Yorum Yaz Paylaş Tweetle
3612QM'in saat hızı 200Mhz daha düşük, 2.1Ghz. 3610QM'in güç tüketimi 45 watt iken, 3612QM'inki 35 watt.
1080p çözünürlük olsun da kasarsa 720p de oyna oyununu, 720p monitörde 180FPS de alsan olmuyor ama 1080p. Fiyat/performans oranı rezalet ama gerçekten...
Ya bir de Inspiron serisinin fiyatları böyleyse kim bilir XPS L503 ne kadara satılır.
Son olarak 1366x768 çözünürlük arada sırada oyun oynayanlar için bence daha iyi olur. Full HD oyunlar iç güveysinden hallice bir ekran kartını kastırmaz mı zaten?
Onu geçtim Full HD çözünürlük seçeneği de ayrıca sunulmuş zaten.
Leptoplara konulan dandik ekran kartlariyla 1080p de nasil kasmadan oyun oynayacaksin? Yil olmus 2012 hala gt520m ekran karti olan leptoplar 1800 e satiliyor msi bile extra gt560m ve bluray ekledigi icin 2000tl uste fiyat koyuyor