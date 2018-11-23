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Araştırmacılar iyon gücü ile havalanan uçak geliştirdi

MIT araştırmacılarının yeni hedefi hiçbir hareketli parçası bulunmayan uçak geliştirmek. İyon gücü yardımıyla havalanacak uçağın detaylarına gelin haberimizde bakalım.
5 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Araştırmacılar iyon gücü ile havalanan uçak geliştirdi
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MIT bu sefer hiçbir hareketli parçası olmayan uçak/drone geliştirme peşinde. Bu uçak sıfır ses ile çalışacak. Günümüz elektrikli uçaklarından en önemli farkını burada ortaya koyuyor, çünkü uçağın ses çıkarabilecek parçası bulunmuyor.

İyonik kanatlar yardım ediyor

Uçak kanatlarının ön kısmında bulunan ince teller 20,000 volt gerilim ile yükleniyor, bu kablolar ayrıca nitrojen iyonları depoluyorlar. Aynı telin biraz daha gerisinde bulunan kanatlara ise -20,000 voltluk gerilim yükleniyor. Böylelikle tel ve kanatlar arasında bir elektrik alanı oluşuyor. Ön tel kısmı pozitif, kanat kısmı ise negatif olduğu için iyonlar telden, kanat kısmına doğru hareket ediyorlar. Böylece uçağı havalandırmak için gerekli olan kaldırma kuvveti sağlanmış oluyor.

Araştırmacılar iyon gücü ile havalanan uçak geliştirdi
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MIT araştırmacıları denemelerinde şu an için 10 saniye havada kalmayı ve 60 metre ileri gidebilmeyi başardılar. Yakın gelecekte teknolojinin, küçük hava taşıtları (drone) için kullanımının daha uygun olacağını belirten ekip üyeleri, teknolojilerinin hızla geniş kitlelerin kullanabileceği hale gelmesini umuyor.

Ayrıca Bkz. "RFID etiketleri ile yiyeceklerin bozulup bozulmadığı kontrol edilebilecek"

Teorik olarak 1920’lerden bu yana yapılması mümkün olan iyonik kanatlar, ilk defa gerçek dünya şartları içerisinde, büyük ölçekte çalışmayı başarmış oldu. Henüz emekleme aşamasında olan bu teknolojiyi günlük yaşamımızda görebilmemiz ise uzun zaman mümkün olmayacak. Uçağın nasıl havalandığını ve arkasındaki teknoloji hakkındaki detayları aşağıdaki video üzerinden izleyebilirsiniz.


https://www.engadget.com/2018/11/21/mit-ionic-wind-aircraft-flies/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 ay
harika bir çalışma olmuş. ileri ki aşamada nasıl bir gelişme olur merak edilen bir konu...
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bluedevil866 5 ay

bunu daha once Turk bir profesor almanyada gelistiriyordu. ama ne sonuclar aldi bilemiyorum. sen bu adami elinden tutup memlekete getirip onune milyonlarca euro kaynak saglamalisin ki gelistirip uretsin. ama sen betona gom. yaninda artanlari ise yanmayan kefen, terlik hemide ahirette ... bunlara gom.
sonra kardesim dij gudjler...
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01myavuz 5 ay
Uçan bir çözüm göremedik, hala test aşamasındalar.
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Mesudum 5 ay
Göçmen kuşlar, böcekler, doğal yaşam...
Evet arkadaşlar, doğayla %100 barışık çözüm olmadıkça karşıydık böyle şeylere, değil mi?
Yoksa ülkemizde üretilen şeylere mi karşıydık. Karıştırdım şimdi
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lecagot 5 ay
Belki düşük yerçekimli ortamlarda çalışacak süper bir drone geliştirebilirler bunun üstünde çalışırken
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