James Dyson Ödülü’nün Türkiye kazananı açıklandı

Tam Boyutta Gör James Dyson Vakfı tarafından her yıl düzenlenen ve sürdürülebilirlik odaklı mühendislik yarışması olan James Dyson Ödülü'nün ulusal kazananı belli oldu. Bu senenin kazananı; orman yangınlarını büyümeden önce tespit ederek ormanların korunmasını sağlayacak uydu bağlantılı bir sensör sistemi olan “ForestGuard 2.0” projesi oldu. 2023 yılı James Dyson Ödülü’nün Türkiye ayağının ulusal kazananı olarak 5 bin sterlinle ödüllendirildi.

Katılımcı ülkeler, uluslararası ödül için 18 Ekim'e kadar kısa liste açıklayacak. Ardından 15 Kasım'da James Dyson Ödülü'nün uluslararası kazananı duyurulacak.

ForestGuard 2.0 ne işe yarıyor?

ForestGuard 2.0, yangınları gerçek zamanlı olarak ultra erken şekilde tespit eden IoT tabanlı, uydu bağlantılı bir sensör sistemi olarak tanımlanabilir. S-Band RF kanalı ile sensör-uydu iletişimini kullanarak ormanlarda bir ağ olarak çalışıyor. Modüller, gaz seviyelerini, sıcaklığı, nemi ve hava basıncını ölçebilen ve ayrıca farklı senaryolar için havayı analiz edebilen hassas, geniş spektrumlu sensörlere sahip.

Tam Boyutta Gör Özel tasarlanmış kartlar Edge AI özellikli olup, gereksiz çabaları azaltmak için orman yangını dumanını diğer emisyonlardan ayıran ML algoritmaları kullanıyor. Bu sensör modülleri, ağaçların büyümesine izin vermek için esnek kayışlar aracılığıyla ağaç gövdelerine monte edilebiliyor. Herhangi bir acil durum meydana geldiğinde, sensör modülleri toplanan verileri GeoStationary uydularına iletiyor, onlar da bu verileri Dünya'ya ve sunuculara aktarıyor. Sunucuda bir acil durum doğrulanırsa, yetkilileri ve itfaiyeyi harekete geçmeleri için bilgilendiriyor ve tepki süresini 15 dakikanın altına indirme fırsatı yakalanıyor.

ForestGuard 2.0 projesi İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak ders veren Suat Batuhan Esirger tarafından tasarlandı.

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Ödülle ilgili açıklama yapan Suat Batuhan Esirger, şunları söyledi:

“Yarışmayı uluslararası olarak takip ediyorduk ve 2022’de ülkemizde de düzenlenmesine çok sevindik. 2022’de yarışmaya ForestGuard ile katıldık ve Ulusal 2. olduk. Sonrasında değerli jüri üyelerimizin ve de Dyson mühendislerinin yorumları doğrultusunda projemizi geliştirdik ve bu sene birinci olmaya hak kazandık. Bu da James Dyson Ödülü’ne başvurmanın bizi ne kadar geliştirdiğinin bir göstergesi.” dedi. Aynı zamanda Kozalak isimli donanım girişiminin kurucusu olan Esirger sözlerine “James Dyson Ödülü’nden kazandığımız 5 bin sterlinlik ödülü, ürünün ulusal patent başvurusunu almaya, cihazlardaki yapay zeka kullanan algoritmalarının-uydu iletişimlerinin rafine edilmesine ve bu fonu testler ve ArGe faliyetlerine harcamayı planlıyoruz.” şeklinde devam etti.

Tam Boyutta Gör Dyson jüri temsilci grubunda yer alan Dyson Kıdemli Mekanik Mühendisi Muharrem Aris ise,”Daima daha iyisini arayan ve sürekli bir problemi çözmeye çalışan Dyson mühendisleri olarak, genç mühendis ve tasarımcılardan böylesine önemli projeler görmek dünyanın geleceği adına çok umut verici. James Dyson Ödülü de genç mühendislere icatlarıyla dünyayı daha iyi bir hale getirebilmek için fırsat sunuyor. Ülkemizin dahil olduğu bir yarışmada jüri üyesi olmak benim için çok değerli. Gençleri bilim ve teknoloji dünyasına çekebilmek, onlara sonuna kadar destek vermek de bizlerin öncelikli görevlerinden olmalı. Ulusal birincimizi tebrik ediyorum ve ona global yarışmada başarılar diliyorum” dedi.

Türkiye ikincisi: BuddyTalkie

Dünyada yapılan kapsamlı okyanus ve sualtı keşifleri, sualtı kablosuz iletişimi (UWC) ile yapılıyor. Mevcut teknoloji, UWC'yi gerçekleştirmek için ultrasonik akustik dalgaları kullanıyor, ancak sualtı gürültü kirliliğine neden olarak deniz yaşamı üzerinde olumsuz etkiler gösteriyor.

BuddyTalkie, derin deniz canlılarından ilham alan deniz dostu bir biyomimetik cihazdır. Bir dalış fenerini tam çift yönlü optik sesli iletişim ile entegre ederek, su altı keşiflerinde büyük kolaylık yaratıyor.

BuddyTalkie, tam çift yönlü iletişim özelliklerine sahip bir sualtı optik sesli iletişim cihazıdır. Akustik veya Radyo dalgaları kullanmak yerine, iletişimi gerçekleştirmek için ışık kullanıyor. Canlıların biyolüminesans özelliklerini taklit eden BuddyTalkie, iletişim için doğal olarak kullanımı güvenli olan Yeşil Işık kullanıyor. Dalgıcın sesini topluyor ve ışığa modüle ediyor, modüle edilmiş bir ışık sistemi biri tarafından alındığında onu demodüle ediyor ve tekrar sese dönüştürüyor. Ayrıca BuddyTalkie sofistike bir dalış fenerine entegre edilerek dalgıçlara su altı keşifleri sırasında daha iyi görünürlük için güvenilir bir ışık kaynağı sağlıyor. İletişim ve aydınlatmanın bu kombinasyonu dalgıçların ekipmanlarını kolaylaştırıyor ve genel dalış deneyimlerini basitleştiriyor.

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James Dyson Ödülü’nün Türkiye kazananı açıklandı