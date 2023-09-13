James Dyson Ödülü’nün Türkiye kazananı açıklandı

Katılımcı ülkeler, uluslararası ödül için 18 Ekim'e kadar kısa liste açıklayacak. Ardından 15 Kasım'da James Dyson Ödülü'nün uluslararası kazananı duyurulacak.
ForestGuard 2.0 ne işe yarıyor?
ForestGuard 2.0, yangınları gerçek zamanlı olarak ultra erken şekilde tespit eden IoT tabanlı, uydu bağlantılı bir sensör sistemi olarak tanımlanabilir. S-Band RF kanalı ile sensör-uydu iletişimini kullanarak ormanlarda bir ağ olarak çalışıyor. Modüller, gaz seviyelerini, sıcaklığı, nemi ve hava basıncını ölçebilen ve ayrıca farklı senaryolar için havayı analiz edebilen hassas, geniş spektrumlu sensörlere sahip.
ForestGuard 2.0 projesi İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak ders veren Suat Batuhan Esirger tarafından tasarlandı.
Ödülle ilgili açıklama yapan Suat Batuhan Esirger, şunları söyledi:
“Yarışmayı uluslararası olarak takip ediyorduk ve 2022’de ülkemizde de düzenlenmesine çok sevindik. 2022’de yarışmaya ForestGuard ile katıldık ve Ulusal 2. olduk. Sonrasında değerli jüri üyelerimizin ve de Dyson mühendislerinin yorumları doğrultusunda projemizi geliştirdik ve bu sene birinci olmaya hak kazandık. Bu da James Dyson Ödülü’ne başvurmanın bizi ne kadar geliştirdiğinin bir göstergesi.” dedi. Aynı zamanda Kozalak isimli donanım girişiminin kurucusu olan Esirger sözlerine “James Dyson Ödülü’nden kazandığımız 5 bin sterlinlik ödülü, ürünün ulusal patent başvurusunu almaya, cihazlardaki yapay zeka kullanan algoritmalarının-uydu iletişimlerinin rafine edilmesine ve bu fonu testler ve ArGe faliyetlerine harcamayı planlıyoruz.” şeklinde devam etti.
Türkiye ikincisi: BuddyTalkie
Dünyada yapılan kapsamlı okyanus ve sualtı keşifleri, sualtı kablosuz iletişimi (UWC) ile yapılıyor. Mevcut teknoloji, UWC'yi gerçekleştirmek için ultrasonik akustik dalgaları kullanıyor, ancak sualtı gürültü kirliliğine neden olarak deniz yaşamı üzerinde olumsuz etkiler gösteriyor.
BuddyTalkie, derin deniz canlılarından ilham alan deniz dostu bir biyomimetik cihazdır. Bir dalış fenerini tam çift yönlü optik sesli iletişim ile entegre ederek, su altı keşiflerinde büyük kolaylık yaratıyor.
BuddyTalkie, tam çift yönlü iletişim özelliklerine sahip bir sualtı optik sesli iletişim cihazıdır. Akustik veya Radyo dalgaları kullanmak yerine, iletişimi gerçekleştirmek için ışık kullanıyor. Canlıların biyolüminesans özelliklerini taklit eden BuddyTalkie, iletişim için doğal olarak kullanımı güvenli olan Yeşil Işık kullanıyor. Dalgıcın sesini topluyor ve ışığa modüle ediyor, modüle edilmiş bir ışık sistemi biri tarafından alındığında onu demodüle ediyor ve tekrar sese dönüştürüyor. Ayrıca BuddyTalkie sofistike bir dalış fenerine entegre edilerek dalgıçlara su altı keşifleri sırasında daha iyi görünürlük için güvenilir bir ışık kaynağı sağlıyor. İletişim ve aydınlatmanın bu kombinasyonu dalgıçların ekipmanlarını kolaylaştırıyor ve genel dalış deneyimlerini basitleştiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.