Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, yapay zeka tarafından oluşturulan reklamları ilk kez mercek altına aldı. Kurulun Eylül ayı toplantısında yapay zeka reklamları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

ChatGPT tarafından oluşturulan üç farklı reklam çalışmasına idari para cezası uygulandığını duyuran Reklam Kurulu, “Bu kapsamda Kurul toplantısında 'ChatGPT' isimli yapay zeka uygulaması tarafından oluşturulan, rakip ürün veya firmalara göre üstünlük algısı içeren ifadelere yer verilen ve nesnel araştırma sonuçlarına dayanmayan tanıtımlarla ilgili 3 dosya hakkında idari yaptırım uygulanmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Reklamlara 12 milyon TL para cezası kesildi

Ticaret Bakanlığı, Eylü ayı toplantısında 138 reklam çalışmasını inceledi ve bunlardan 120’sinin mevzuata aykırı olduğuna karar verdi. Bu reklamlar hakkında durdurma cezası uygulandı ve toplam 12.231.507 TL idari para cezası uygulandı.

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Ticaret Bakanlığı, ChatGPT ile oluşturulan reklamlara ceza kesti