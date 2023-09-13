Ticaret Bakanlığı, ChatGPT ile oluşturulan reklamlara ceza kesti

ChatGPT tarafından oluşturulan üç farklı reklam çalışmasına idari para cezası uygulandığını duyuran Reklam Kurulu, “Bu kapsamda Kurul toplantısında 'ChatGPT' isimli yapay zeka uygulaması tarafından oluşturulan, rakip ürün veya firmalara göre üstünlük algısı içeren ifadelere yer verilen ve nesnel araştırma sonuçlarına dayanmayan tanıtımlarla ilgili 3 dosya hakkında idari yaptırım uygulanmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Reklamlara 12 milyon TL para cezası kesildi
Ticaret Bakanlığı, Eylü ayı toplantısında 138 reklam çalışmasını inceledi ve bunlardan 120’sinin mevzuata aykırı olduğuna karar verdi. Bu reklamlar hakkında durdurma cezası uygulandı ve toplam 12.231.507 TL idari para cezası uygulandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.