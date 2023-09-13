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    Anlık Bildirim

    Ticaret Bakanlığı, ChatGPT ile oluşturulan reklamlara ceza kesti

    Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, bu ayki toplantısında ChatGPT tarafından oluşturulan reklamları inceledi. Üç reklam çalışmasına ceza kesildi.               
    Ticaret Bakanlığı, ChatGPT ile oluşturulan reklamlara ceza kesti Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, yapay zeka tarafından oluşturulan reklamları ilk kez mercek altına aldı. Kurulun Eylül ayı toplantısında yapay zeka reklamları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

    ChatGPT tarafından oluşturulan üç farklı reklam çalışmasına idari para cezası uygulandığını duyuran Reklam Kurulu, “Bu kapsamda Kurul toplantısında 'ChatGPT' isimli yapay zeka uygulaması tarafından oluşturulan, rakip ürün veya firmalara göre üstünlük algısı içeren ifadelere yer verilen ve nesnel araştırma sonuçlarına dayanmayan tanıtımlarla ilgili 3 dosya hakkında idari yaptırım uygulanmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

    Reklamlara 12 milyon TL para cezası kesildi

    Ticaret Bakanlığı, Eylü ayı toplantısında 138 reklam çalışmasını inceledi ve bunlardan 120’sinin mevzuata aykırı olduğuna karar verdi. Bu reklamlar hakkında durdurma cezası uygulandı ve toplam 12.231.507 TL idari para cezası uygulandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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