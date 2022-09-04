Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    James Webb, ilk kez sistemimiz dışındaki bir gezegeni görüntüledi

    James Webb Uzay Teleskobu, ilk defa Güneş Sistemimiz dışındaki bir gezegeni görüntüledi. Bu heyecan verici çünkü ötegezegenlerin doğrudan görüntülenmesi oldukça zordur.
    2

    James Webb, ilk kez sistemimiz dışındaki bir gezegeni görüntüledi
    Tam Boyutta Gör

    James Webb Uzay Teleskobu, ilk kez bir ötegezegeni doğrudan görüntüledi. Son derece önemli bir olay olarak nitelendirilen çalışma, James Webb’in yeteneklerini bir kez daha ortaya koyuyor. Öte yandan ötegezegenlerin doğrudan görüntülenmesinin son derece zor ve nadir gerçekleşmesi, Webb’in gelecekte bu yolda daha çok kullanılmasını sağlayabilir.

    Güneş Sistemi dışında, başka bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegenler için söylenen ötegezegenlerden şimdiye kadar yaklaşık 5000 tane keşfedilmiş ve doğrulanmış durumda. Bu keşiflerin neredeyse tamamı, kendi yıldızlarının önünden geçerken bize gelen ışıklarının analiz edilmesiyle bulunmuş durumda.

    James Webb, ilk kez sistemimiz dışındaki bir gezegeni görüntüledi: HIP 65426 b
    Tam Boyutta Gör

    Webb, gerçekleştirdiği gözlemde dört farklı filtre kullandı ve HIP 65426 b olarak adlandırılan gezegeni fotoğrafladı. Jüpiter’den yaklaşık altı ila sekiz kat daha büyük olan bu gaz devi, sadece 15 ila 20 milyon yaşında. Dünya'nın yaklaşık 5 milyar yıl yaşında olduğunu düşündüğümüzde bu gezegen daha ömrünün çok başlarında diyebiliriz.

    Ötegezegenleri görüntülemek zor

    Bir yıldızın etrafında dönen gezegeni görüntülemek için, yıldızdan gelen ışığın bir şekilde engellenmesi gerekiyor. Zira yıldızın gezegenden çok daha parlak olması görüntülemeyi son derece zorlaştırıyor. James Webb ise bu sorunu çözmek için koronograf adı verilen bir araca sahip. Bu sayede yıldızın ışığı bastırılıyor ve elde edilen görüntünün işlenmesiyle birlikte daha detaylı bir gezegen fotoğrafı elde ediliyor.

    Yapılan araştırmada yer alanlardan birisi olan Aarynn Carter, “Bence en heyecan verici şey daha yeni başlamış olmamız. Fizik, kimya ve genel oluşumları hakkındaki anlayışımızı baştan şekillendirecek daha birçok ötegezegen görüntüsü var. Hatta daha önce bilinmeyen gezegenleri de keşfedebiliriz.” dedi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 4 saat önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A5 V17.2.3
    Monster Abra A5 V17.2.3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız