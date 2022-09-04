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James Webb Uzay Teleskobu, ilk kez bir ötegezegeni doğrudan görüntüledi. Son derece önemli bir olay olarak nitelendirilen çalışma, James Webb’in yeteneklerini bir kez daha ortaya koyuyor. Öte yandan ötegezegenlerin doğrudan görüntülenmesinin son derece zor ve nadir gerçekleşmesi, Webb’in gelecekte bu yolda daha çok kullanılmasını sağlayabilir.

Güneş Sistemi dışında, başka bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegenler için söylenen ötegezegenlerden şimdiye kadar yaklaşık 5000 tane keşfedilmiş ve doğrulanmış durumda. Bu keşiflerin neredeyse tamamı, kendi yıldızlarının önünden geçerken bize gelen ışıklarının analiz edilmesiyle bulunmuş durumda.

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Webb, gerçekleştirdiği gözlemde dört farklı filtre kullandı ve HIP 65426 b olarak adlandırılan gezegeni fotoğrafladı. Jüpiter’den yaklaşık altı ila sekiz kat daha büyük olan bu gaz devi, sadece 15 ila 20 milyon yaşında. Dünya'nın yaklaşık 5 milyar yıl yaşında olduğunu düşündüğümüzde bu gezegen daha ömrünün çok başlarında diyebiliriz.

Ötegezegenleri görüntülemek zor

Bir yıldızın etrafında dönen gezegeni görüntülemek için, yıldızdan gelen ışığın bir şekilde engellenmesi gerekiyor. Zira yıldızın gezegenden çok daha parlak olması görüntülemeyi son derece zorlaştırıyor. James Webb ise bu sorunu çözmek için koronograf adı verilen bir araca sahip. Bu sayede yıldızın ışığı bastırılıyor ve elde edilen görüntünün işlenmesiyle birlikte daha detaylı bir gezegen fotoğrafı elde ediliyor.

Yapılan araştırmada yer alanlardan birisi olan Aarynn Carter, “Bence en heyecan verici şey daha yeni başlamış olmamız. Fizik, kimya ve genel oluşumları hakkındaki anlayışımızı baştan şekillendirecek daha birçok ötegezegen görüntüsü var. Hatta daha önce bilinmeyen gezegenleri de keşfedebiliriz.” dedi.

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James Webb, ilk kez sistemimiz dışındaki bir gezegeni görüntüledi