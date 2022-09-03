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    NASA, Artemis 1 görevini bir kez daha erteledi

    NASA'nın Ay görevleri için kritik öneme sahip olan Artemis 1 test uçuşu bir kez daha ertelendi. Birkaç gün önce fırlatılması beklenen Artemis 1'de ortaya çıkan sorun ne yazık ki giderilememiş durumda.
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    NASA, Artemis 1 görevini bir kez daha erteledi
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    NASA'nın Artemis 1 görevi esasında 29 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Fakat Uzay Fırlatma Sistemi'nde (Space Launch System - SLS) yaşanan yakıt sızıntısı nedeniyle fırlatma ileri bir tarihe ertelenmişti. Ertelenen Artemis 1 görevi için ilk deneme bugün gerçekleştirildi fakat sızıntının tamir edilemediği ortaya çıktı. Dolayısıyla Artemis 1, ikinci kez ertelenmiş oldu.

    Yaşanan hidrojen sızıntısı roketin sıvı hidrojen yakıtıyla doldurulmaya başlanmasından kısa bir süre sonra fark edildi. Bu sızıntı, önceki sızıntı ile benzer olsa da aynı yerde yaşanmıyor. 29 Ağustos'ta yaşanan sızıntı SLS roketinin motorlarında meydana gelmişti. Fakat buradaki sızıntı ise motor boşluğunda, yakıt dolum bağlantı noktasında ortaya çıkmış durumda. NASA mühendisleri sorunu çözebilmek için üç deneme gerçekleştirdi fakar hepsi başarısız oldu. Mühendislerden gelen bilgiler ışığında fırlatma direktörü Charlie Blackwell-Thompson, görevi iptal etmeye karar verdi.

    Bir sonraki fırlatma penceresi 5 Eylül

    NASA'nın daha büyük bir ertelemeden kaçınmak için son şansı 5 Eylül. Bu fırlatma penceresinde de bir şeyler ters giderse roketin tehlikeli bir füzeye dönüşmesini engellemek için uçuş sonlandırma sisteminin nispeten sık sık yeniden test edilmesi gerekiyor. Öte yandan bu testin fırlatma rampasında yapılması ise mümkün değil. Eğer 5 Eylül'de fırlatma gerçekleştirilemezse NASA, SLS'yi Araç Montaj Binasına geri götürmek zorunda kalacak. Dolayısıyla 5 Eylül'de ki deneme de ıska geçerse sonraki fırlatma denemesi için Ekim ayı sonlarını beklememiz gerekecek.

    NASA, Artemis 1 görevini bir kez daha erteledi
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    Artemis 1 kritik öneme sahip

    NASA'nın Artemis görevlerinin ilk ayağı olan Artemis 1, son derece önemli. Esasında NASA, bu görevde Orion kapsülünü taşıyacak SLS sistemini test etmeyi hedefliyor. Eğer uçuş gerçekleşirse uzay aracı Ay'ın yörüngesinde dönecek ve tekrar dünyaya geri gelecek. Bu sayede 2024 yılında planlanan insanlı Artemis 2 görevinin önü açılacak. Artemis 2, neredeyse Artemis 1 ile aynı olacak, tek fark tüm sistem astoronotlar dahil şekilde test edilecek. Sonrasında en erken 2025 ya da 2026'da ise Artemis 3 ile birlikte astronotlar Ay'a indirilecek. 

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