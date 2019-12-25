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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Japon Dünya gözlem uydusu, Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi

    JAXA'ya ait TSUBAME isimli Dünya gözlem uydusu, süper alçak yörünge olarak telaffuz edilen yükseklik aralığında yedi gün süreyle görev yaptığı için Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi.
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    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
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    Japon Dünya gözlem uydusu, Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi
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    Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) geçtiğimiz günlerde Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı. Kurum, bu başarısını 23 Aralık 2017 ila 1 Ekim 2019 tarihleri arasında görev yapan bir Dünya gözlem uydusuna borçlu.

    Süper Alçak İrtifa Test Uydusu (Super Low Altitude Test Satellite- SLATS) TSUBAME’ye ait olan bu rekor, uzay aracının 167.4 km yükseklikte yürüttüğü görev neticesinde kırılmış.

    Gezegenimiz hakkında son derece değerli bilgiler sunan Dünya gözlem uyduları alçak Dünya yörüngesinde bulunuyor. Yaklaşık 2.000 km yükseklik anlamına gelen bu bölge, uyduların oldukça geniş bir alanı gözlemlemesine olanak sağlıyor. Ancak bu yüksekliklerde görev yapan söz konusu uyduların karşı karşıya kaldığı önemli bir sorun var. O da uydular tarafından yakalanan görüntülerin çok yüksek çözünürlüklere ulaşamaması olarak karşımıza çıkıyor.

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    JAXA ise TSUBAME göreviyle bu soruna bir çözüm üretmek istemiş. Dünya gözlem uydularının süper alçak yörünge olarak telaffuz edilen 200 ila 300 km yükseklikteki bölgelere yerleştirilmesi hususunun uygulanabilirliğini görmek isteyen kurum SLATS’i geliştirmiş. Gezegenimizin çok daha yüksek çözünürlüklü görüntülerini elde etmek maksadıyla hayata geçirilen bu görevin bir takım zorluklara ev sahipliği yaptığı da ayrıca belirtilmiş.

    Rekor getiren irtifada yedi gün görev

    Bahsi geçen yüksekliklerdeki oksijen tabakasının çok ince olduğunu ifade araştırmacılar, bu bölgenin çok daha yüksek irtifalara kıyasla binlerce kat daha kuvvetli atmosfer direnci oluşturduğunu ve atomik seviyede bulunan oksijenin ise uzay araçlarına daha fazla zarar verdiğini söylüyor.

    Japon Dünya gözlem uydusu, Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi
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    Bilim insanları bu olumsuzlukların önüne geçmek adına, TSUBAME’yi oksijene dirençli bir takım malzemeyle kaplamış, ayrıca uzay aracını iyon motoru ve gaz-jet iticileriyle donatmış. Bu sayede uydu, yörüngedeki yerini sahip tutarken, kurumun istediği görüntüleri de yakalama fırsatı elde etmiş. Tüm bu gelişmeler neticesinde 271.5 km yükseklikte başlayan görev, rekor olarak kabul edilen 167.4 km yükseklikte tamamlanmış. TSUBAME’nin bu mesafede yedi gün süresince görev yaptığı ifade ediliyor.

    SLATS Projesi Lideri Sasaki Masanori elde edilen başarı kapsamında yaptığı değerlendirmede, “ Süper alçak irtifada kalmayı başarabilen böyle bir uyduyu yapabilmeyi sanırım, ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki gelişmişliğine borçluyuz. Bu sayede TSUBAME gibi uyduları üretip, bunları iyon motoru ile takip ve kontrol teknolojileri alanlarında kazındığımız deneyimlerle harmanlayabiliyoruz. İleride bu teknolojiyi birçok alanda kullanmayı umuyoruz.” ifadelerini kullanmış.



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