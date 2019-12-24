Mars'ta 'buzla kaplı' dev bir krater görüntülendi

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Avrupa Uzay Ajansı (ESA), kızıl gezegen Mars'ta buzla kaplı büyük bir krater görüntüledi. Uzay ajansının resmi internet sitesi üzerinden paylaştığı fotoğrafta, Kızıl Gezegen'den etkileyici bir manzarayı görme fırsatı yakalıyoruz.

ESA'nın kullandığı ifadelere göre krater yaklaşık yedi kilometrelik bir genişliğe sahip. Buzulların kraterin önemli bir kısmını kapladığını görüyoruz. Ayrıca krater dışındaki yüzeyde de yine epey bir buzul var. ESA, güneş ışığı yansımaları nedeniyle buzla kaplı bölümlerin, fotoğrafın geri kalan kısımlarından çok daha parlak göründüğünü söylüyor.

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Mars'ın özellikle de kutup bölgelerinde çok büyük miktarlarda buzullara rastlamak mümkün. Bilim insanları, bu buzulların Kızıl Gezegen'de bir koloni kurulduğunda çok büyük önemi olabileceğini düşünüyor. Kolonistler hayatta kalmak için buralardaki sudan faydalanabilecek. Ayrıca su; oksijen ve hidrojenlerine ayırılıp roket yakıtı olarak da kullanılabilecek.

Geçen yıl yine Avrupa Uzay Ajansı, içinde tam 2200 kilometreküplük bir buz gölünün yer aldığı 82 kilometre genişliğinde devasa bir krater görüntülemişti. Korolev isimli kraterin fotoğrafına buradan ulaşabilirsiniz. Geleceğin Mars kolonistlerinin, Korolev kraterinden epey bir faydalanacağını tahmin edebiliriz.

ESA yukarıdaki fotoğrafı ExoMars Trace Gas Orbiter isimli uydusuyla 26 Ekim 2019'da görüntülemiş. Fotoğrafın orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2019/12/Ice-filled_crater