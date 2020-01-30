Japon üreticiden "robot traktör" konsepti: Kubota X Tractor

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Elektrikli ve otonom sürüş teknolojilerinin çiftçiliğin geleceğine yön vereceğine inanan Japon traktör üreticisi Kubota, sektördeki 130. yıl dönümünü X Tractor adını verdiği yeni bir konseptle kutladı.

Kubota X Tractor, Japonya’nın Kyoto kentinde düzenlenen bir fuarda görücüye çıkarıldı. Şirketin “robot traktör” olarak da adlandırdığı makine, yapay zeka destekli ve tamamen otonom olarak karşımıza çıkıyor. Zira oldukça ilginç bir tasarıma sahip olan traktörün üzerinde sürücü kabini bile bulunmuyor.

Tekerlek yerine paletlerle donatılan Kubota X Tractor’de her bir palete bağımsız olarak güç verebilen dört elektrik motoru kullanılmış. Bu motorları beslemek için de lityum iyon batarya paketi ve güneş pillerinden oluşan bir kombinasyona yer verilmiş. Söz konusu motorların teknik verileri ve traktörün tek şarjla kaç saat çalışabileceği ise açıklanmamış.

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Japon şirketin iddiasına göre, Kubota X Tractor tüm zemin koşullarında sürücüsüz olarak ilerleyebiliyor. Araç, üzerindeki kamera ve sensörler sayesinde zemine ve yaptığı işe göre yüksekliğini otomatik olarak ayarlayabiliyor. Birbirinden bağımsız olarak çalışan elektrik motorları, paletlere iletilen gücün anlık olarak değiştirilebilmesini sağlıyor. Bu da robot traktörün dönüş çapını azaltıyor ve farklı zemin koşullarında daha kolay manevra yapabilmesine yardımcı oluyor.

Kubota X Tractor'e "robot" denmesinin tek sebebi sürücüsüz olarak ilerleyebiliyor olması değil. Şirket, makinenin seri üretim halini aldığında hava durumu, tarlaların durumu, ilaç veya su gerekip gerekmediği ve mahsüllerin toplanma zamanı gibi bilgileri analiz edip tüm bunlara kendi kendine karar verebileceği de gelen bilgiler arasında. Görünen o ki X Tractor, insanlara uzaktan izleme ve kontrol etme dışında bir iş bırakmayacak.

Kubota, elektrikli ve otonom traktörlerin 2030’lu yıllarda sektöre hakim olmaya başlayacağını düşünüyor. Japon şirkete göre bu makineler, işgücü kıtlığı ve maliyetlerin azaltılması gibi modern çiftçiliğin temel sorunlarına çözüm olacak.

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