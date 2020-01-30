ASELSAN, denizaltılarımızı görünmez yapacak

ASELSAN’ın tasarladığı “kompozit radar soğurucu yapı ürünler” Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında üretilecek Tip-214 Reis sınıfı denizaltıların periskoplarında kullanılacak. ASELSAN yüksek teknolojiye sahip bu ürünlerin fabrika kabul testlerinin yapıldığını duyurdu.

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Söz konusu kabul testlerine Alman tersanesi tkMS, Alman periskop üreticisi Hensoldt Optronics ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinden oluşan heyetlerin katıldığı ifade edilirken ASELSAN’ın ürettiği soğurucu yapının performansı onaylandı.

Ülkeler, bu teknolojiyi paylaşmıyor

Özellikle görüntü almak için yüzeye çıktığında tespiti yapılabilen periskopların gizli kalabilmesi bir hayli önemli. Denizaltıların gözü olarak bilinen bu aygıtların görünmez kılınması ise radar soğurucu yapı ürünler sayesinde gerçeğe dönüşüyor. Bu tür düşük görünürlük teknolojileri ise orduların imkân ve kabiliyetlerini üst seviyelere çıkardığından ilgili ülkeler tarafından kontrol altında tutuluyor ve başka ülkelerle de paylaşılmıyor. Dolayısıyla bu tür ürünlerin yurt dışından temini mümkün değil.

Tam Boyutta Gör

ASELSAN’ın milli imkânlarla teknoloji geliştirme anlayışı ve misyonu gereği 2003 yılından beri Ar-Ge faaliyetleri yürüttüğü düşük görünürlük teknolojileri, ordumuz için önemli bir kuvvet çarpanı. Kurumun ortaya koyduğu gayretin bir meyvesi olarak Tip-214 Reis sınıfı denizaltıların periskoplarında kullanılacak söz konusu teknolojiden ileride kara,deniz ve süpersonik hava platformlarında da istifade edilecek.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/denizaltilar-aselsan-ile-gorunmez-oluyor/1716396

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