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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASELSAN, denizaltılarımızı görünmez yapacak

    Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında üretilecek Tip-214 Reis sınıfı denizaltıların periskoplarını görünmez kılmak üzere kullanılacak ASELSAN üretimi kompozit radar soğurucu yapı ürünler onaylandı.
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    ASELSAN, denizaltılarımızı görünmez yapacak

    ASELSAN’ın tasarladığı “kompozit radar soğurucu yapı ürünler” Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında üretilecek Tip-214 Reis sınıfı denizaltıların periskoplarında kullanılacak. ASELSAN yüksek teknolojiye sahip bu ürünlerin fabrika kabul testlerinin yapıldığını duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "ASELSAN; "Pardus temelli milli sunucu göreve hazır!" "

    İlginizi Çekebilir Avatar ASELSAN; "Pardus temelli milli sunucu göreve hazır!"

    Söz konusu kabul testlerine Alman tersanesi tkMS, Alman periskop üreticisi Hensoldt Optronics ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinden oluşan heyetlerin katıldığı ifade edilirken ASELSAN’ın ürettiği soğurucu yapının performansı onaylandı.

    Ülkeler, bu teknolojiyi paylaşmıyor

    Özellikle görüntü almak için yüzeye çıktığında tespiti yapılabilen periskopların gizli kalabilmesi bir hayli önemli. Denizaltıların gözü olarak bilinen bu aygıtların görünmez kılınması ise radar soğurucu yapı ürünler sayesinde gerçeğe dönüşüyor. Bu tür düşük görünürlük teknolojileri ise orduların imkân ve kabiliyetlerini üst seviyelere çıkardığından ilgili ülkeler tarafından kontrol altında tutuluyor ve başka ülkelerle de paylaşılmıyor. Dolayısıyla bu tür ürünlerin yurt dışından temini mümkün değil.

    ASELSAN, denizaltılarımızı görünmez yapacak
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    ASELSAN’ın milli imkânlarla teknoloji geliştirme anlayışı ve misyonu gereği 2003 yılından beri Ar-Ge faaliyetleri yürüttüğü düşük görünürlük teknolojileri, ordumuz için önemli bir kuvvet çarpanı. Kurumun ortaya koyduğu gayretin bir meyvesi olarak Tip-214 Reis sınıfı denizaltıların periskoplarında kullanılacak söz konusu teknolojiden ileride kara,deniz ve süpersonik hava platformlarında da istifade edilecek.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/denizaltilar-aselsan-ile-gorunmez-oluyor/1716396 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    dr20mouse 6 dk.
    Maşallah
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    gun 37 dk.
    Reis sınıfı denizaltı Akdeniz’de Rus donanması dahil herkesin korkacağı bir güç olacak diyorlardı olacak inşallah.
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    faniseyler 58 dk.
    İçimizdeki hainler ve düşmanlarımız çok üzülüyor yapmayın böyle haberler.
    Şimdi de gelir motoru yerli değil ama derler.
    Yanıtla +3
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    por favor 1 sa.
    Güzel hareketler.
    Yanıtla +3
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