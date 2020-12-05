Japonlar yine yaptı: 'Kozmik Elmas' Ryugu'nun örnekleri Dünya'da (VİDEO)

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Japonya'nın tarihi Hayabusa2 görevinde nihayet mutlu sona ulaşıldı. Hayabusa2'nin Ryugu asteroitinden topladığı örnek maddeler bugün Avustralya'ya iniş yaptı. Japonya böylece tarihte ikinci kez olmak üzere (2010'da tamamlanan Hayabusa tarihte ilkti) kusursuz bir şekilde asteroit toprağını Dünya'ya getirmeyi başardı.

Numune kapsülünün atmosfere giriş yaptığı anlar:

Hayabusa2'nin Dünya'ya ulaştırdığı örnekler uluslararası bilim dünyasında büyük bir heyecanla bekleniyordu. Yaklaşık 6 milyar yaşında olan Ryugu'nun Güneş Sistemi'ndeki yaşamın yapı taşları olan organik materyaller içerdiği düşünülüyor. Japon bilim insanları, Ryugu'dan getirilen örneklerin Güneş Sistemi'nin oluşumuna ve evrimine dair çok önemli bilgiler verebileceğini ifade etti. Özellikle de yüzeyin altından toplanan örneklerin çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.

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Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Japonya Uzay Araştırma Dairesi (JAXA),"Yeryüzü'nü, okyanusları ve yaşamı ortaya çıkaran materyaller milyarlarca yıl önce güneş sistemini oluşturan ilkel toz bulutunda yer alıyordu. Bu materyaller ilişki halindeydi ve aynı üst objeler içerisinde birbirleriyle kimyasal etkileşime girebiliyorlardı. Bu etkileşimler, bugün bile bazı ilkel objelerin (C-tipi asteroitler) içerisinde aynen korunmuş durumda, dolayısıyla Ryugu gibi objelerden getirilen örnek maddeler güneş sisteminin evrimine ve yaşamı oluşturan yapı taşlarına ışık tutacak." ifadelerini kullandı.

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Avustralya'ya iniş yapan kapsül şimdi Japonya'ya götürülecek ve burada öncelikle Japon araştırmacılar ilk analizlerini gerçekleştirecekler. Ancak JAXA örneklerin yakında tüm dünyadan araştırmacılara açılacağını belirtiyor. Yani sadece Japon bilim insanları değil uluslararası tüm araştırmacılar asteroit örneklerini inceleme fırsatı yakalayacak. Örneğin daha önce Japonya'nın ilk Hayabusa göreviyle Dünya'ya getirdiği nuımunelerin bir kısmı Türkiye'ye dahi gönderilmişti.

5 milyar kilometre yol kat etti; yalnız macerası devam ediyor

JAXA, Hayabusa2'yi 3 Aralık 2014 tarihinde uzaya fırlatmıştı. Yaklaşık üç buçuk yıllık uzun yolculuğun ardından uzay aracı Haziran 2018'de Ryugu'nun yörüngesine başarıyla yerleşti. Sonrasında ise Hayabusa yaklaşık bir buçuk yıl boyunca Ryugu'yu tüm detaylarıyla inceledi, en iyi iniş bölgelerini belirledi ve birden fazla örnek madde topladı. Bilimsel anlamda inanılmaz verimli bir misyona imza atan Hayabusa'nın, altı yıl içerisinde uzayda tam 5,24 milyar kilometre yol kat ettiği belirtildi.

Hayabusa2, numune kapsülünü Yeryüzü'ne bıraktı ancak kendisi yüzeye iniş yapmayacak. Altı yıldır uzayda olan dev sonda, görevini tamamlamış olmasına rağmen uzaydaki yalnız macerasına kaldığı yerden devam edecek. Japon araştırmacılar, Hayabusa için şimdiden yeni rotalar belirlediklerini açıkladı.

JAXA tarafından yapılan açıklamaya göre Hayabusa2 2026 ve 2031 yıllarında iki farklı asteroite yakın geçiş gerçekleştirecek. Bu görevler elbette daha küçük çaplı olacak zira bunlar Hayabusa'nın tasarım amaçları arasında yer almıyor. Hayabusa asıl görevini zaten tamamladığı için bu ekstra görevler pasta üzerindeki çilek olarak değerlendirilebilir.

https://www.space.com/japan-hayabusa2-asteroid-samples-land-australia

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