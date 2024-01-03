Unisoc gözünü yukarı dikti: Unisoc T765 5G tanıtıldı

Unisoc T765 5G'nin özellikleri
Unisoc T765 5G, TSMC'nin 6nm EUV süreciyle üretiliyor. Bu açıdan firmanın önceki işlemcilerine göre daha güncel bir teknolojiyi kullanıyor. İşlemcide 2 adet 2.3 GHz'de çalışan Cortex-A76 çekirdeği ve 6 adet 2.1 GHz'de çalışan Cortex-A55 çekirdeği yer alıyor. Çipset 2133 MHz'e kadar LPDDR4x bellek ve eMMC5.1 / UFS 3.1 / UFS 2.2 depolama standartlarına destek sunuyor.
Grafik tarafında ise 850 MHz'da çalışan ARM'ın Mali-G57 MC2 GPU'su bulunuyor. Çipset, Full HD+ çözünürlükte 120 Hz ekranlara destek sunuyor. Bunun yanında HDR 10+ ve Değişken Yenileme Hızı (VRR) teknolojileri de destekleniyor.
İşlemci, Unisoc'un 4 çekirdekli Vivimagic 6.0 görüntü motoruna sahip. Bu sayede 108 MP'e kadar ana kameraya veya 64MP, 20MP ve 13MP sensörlü üçlü kameraya destek sunabiliyor. Video tarafında ise 4K HDR video kaydına izin veriyor. Bunun dışında çoklu kare gürültü azalma, HDR, yapay zeka destekli sahne tanıma ve portre modu gibi özellikler de destekleniyor.
5G desteğine sahip çipset, çift taşıyıcılı birleştirme teknolojsiyle 130 MHz bant genişliği sunarak yüksek veri hızlarına ulaşabiliyor. Çipsetin sunduklarına baktığımızda MediaTek Dimensity 6000 serisine karşı konumlandığını görüyoruz. Giriş-orta seviyede kendine yer bulmaya çalışak işlemcinin başarılı olup olamayacağını zaman gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.