Unisoc gözünü yukarı dikti: Unisoc T765 5G tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Çinli çip üreticisi Unisoc, Qualcomm ve Mediatek kadar popüler olmasa da ucuz telefonlarda hatırı sayılır bir pazar payına sahip. Şirket, T765 5G isimli yeni bir çipset duyurarak orta seviyede de kendine yer edinmeye çalıştığını gösteriyor.

Unisoc T765 5G'nin özellikleri

Unisoc T765 5G, TSMC'nin 6nm EUV süreciyle üretiliyor. Bu açıdan firmanın önceki işlemcilerine göre daha güncel bir teknolojiyi kullanıyor. İşlemcide 2 adet 2.3 GHz'de çalışan Cortex-A76 çekirdeği ve 6 adet 2.1 GHz'de çalışan Cortex-A55 çekirdeği yer alıyor. Çipset 2133 MHz'e kadar LPDDR4x bellek ve eMMC5.1 / UFS 3.1 / UFS 2.2 depolama standartlarına destek sunuyor.

Grafik tarafında ise 850 MHz'da çalışan ARM'ın Mali-G57 MC2 GPU'su bulunuyor. Çipset, Full HD+ çözünürlükte 120 Hz ekranlara destek sunuyor. Bunun yanında HDR 10+ ve Değişken Yenileme Hızı (VRR) teknolojileri de destekleniyor.

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İşlemci, Unisoc'un 4 çekirdekli Vivimagic 6.0 görüntü motoruna sahip. Bu sayede 108 MP'e kadar ana kameraya veya 64MP, 20MP ve 13MP sensörlü üçlü kameraya destek sunabiliyor. Video tarafında ise 4K HDR video kaydına izin veriyor. Bunun dışında çoklu kare gürültü azalma, HDR, yapay zeka destekli sahne tanıma ve portre modu gibi özellikler de destekleniyor.

5G desteğine sahip çipset, çift taşıyıcılı birleştirme teknolojsiyle 130 MHz bant genişliği sunarak yüksek veri hızlarına ulaşabiliyor. Çipsetin sunduklarına baktığımızda MediaTek Dimensity 6000 serisine karşı konumlandığını görüyoruz. Giriş-orta seviyede kendine yer bulmaya çalışak işlemcinin başarılı olup olamayacağını zaman gösterecek.

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