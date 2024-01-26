Japonya'nın ay aracı baş aşağı iniş yaptı: İşte görüntüsü

Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı tarafından fırlatılan SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) adlı uzay aracının Ay yüzeyine iniş yapmasıyla Japonya, Ay'a inen beşinci ülke olmuştu. Ancak Japon bilim insanları aracın baş aşağı iniş yaptığını keşfetti.

JAXA, SLIM'in 20 Ocak'ta Ay yüzeyine indiğini ancak elektrik üretimiyle ilgili bir sorun nedeniyle daha büyük sorunlarla karşılaşabileceğini söyledi. JAXA, karaya vardıktan sadece birkaç saat sonra elektriğin bitmesini bekliyordu. Ajans, SLIM'in orijinal hedef iniş alanının yaklaşık 55 metre doğusunda Ay yüzeyiyle buluştuğunu söyledi. JAXA, şu anda Ayı araştıran otonom robotu The Lunar Excursion Vehicle 2'den SLIM'in fotoğraflarını çekmeyi başardı.

Japonya, Ay’a iniş yapan beşinci ülke oldu! 6 gün önce eklendi

Ana motorun arızalanmasının nedeni uzay ajansı tarafından araştırılıyor. Uzay aracına güç sağlayan güneş pilleri batıya baktığı için yenilenme şansı düşük, yine de zaman geçtikçe güneşten yeterli ışığın hücrelere ulaşması durumunda SLIM'in iyileşme şansı var. SLIM JAXA ekibi bu hafta başında X'de, "İyileşmeye hazırlanıyoruz." paylaşımında bulundu. Ajans, uzay aracından daha fazla teknik ve bilimsel veri toplamak için gerekli hazırlıkları yapacağını söyledi.

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