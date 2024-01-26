Japonya'nın ay aracı baş aşağı iniş yaptı: İşte görüntüsü

JAXA, SLIM'in 20 Ocak'ta Ay yüzeyine indiğini ancak elektrik üretimiyle ilgili bir sorun nedeniyle daha büyük sorunlarla karşılaşabileceğini söyledi. JAXA, karaya vardıktan sadece birkaç saat sonra elektriğin bitmesini bekliyordu. Ajans, SLIM'in orijinal hedef iniş alanının yaklaşık 55 metre doğusunda Ay yüzeyiyle buluştuğunu söyledi. JAXA, şu anda Ayı araştıran otonom robotu The Lunar Excursion Vehicle 2'den SLIM'in fotoğraflarını çekmeyi başardı.
Ana motorun arızalanmasının nedeni uzay ajansı tarafından araştırılıyor. Uzay aracına güç sağlayan güneş pilleri batıya baktığı için yenilenme şansı düşük, yine de zaman geçtikçe güneşten yeterli ışığın hücrelere ulaşması durumunda SLIM'in iyileşme şansı var. SLIM JAXA ekibi bu hafta başında X'de, "İyileşmeye hazırlanıyoruz." paylaşımında bulundu. Ajans, uzay aracından daha fazla teknik ve bilimsel veri toplamak için gerekli hazırlıkları yapacağını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.