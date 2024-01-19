Japonya, Ay’a iniş yapan beşinci ülke oldu!

Tam Boyutta Gör Geride bıraktığımız eylül ayında Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı ya da JAXA tarafından fırlatılan SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) adlı uzay aracı Ay yüzeyine yumuşak iniş yaptı. JAXA tarafından yapılan telemetri ölçümlerine göre SLIM, başarılı bir şekilde TSİ 18:20 sularında yüzeye iniş gerçekleştirdi. Ancak JAXA, aracın mevcut akıbeti hakkında bilgi vermedi ve basın toplantısına işaret etti.

Japonya’dan tarihi başarı

JAXA tarafından yapılan açıklamaya göre SLIM, Ay yüzeyine iniş gerçekleştirdi. Bu başarı Japonya'yı Rusya (o zamanlar Sovyetler Birliği), ABD, Çin ve Hindistan'ın ardından Ay'a inen beşinci ülke yapıyor. Geçtiğimiz yıl Hindistan da Chandrayaan-3 göreviyle Ay'a iniş yapanlar listesine katılmıştı.

JAXA, aracın akıbeti hakkında bir canlı yayın düzenleyecekti ancak bu haberin yazıldığı sırada bu yayının iptal edildiğini ve basın toplantısını beklememiz gerektiğini bildirdi.

SLIM, geçtiğimiz Eylül ayında XRISM adlı bir X-ışını uzay teleskobuyla birlikte fırlatılmıştı. SLIM aracı geçtiğimiz saatlerde Ay yüzeyinin yaklaşık 15 km yukarısında iniş aşamasına geçiş yaptı. TSİ 18:00’da SLIM iniş yolculuğuna başladı ve 20 dakika sonra inişi tamamladı.

SLIM ne yapacak?

Tam Boyutta Gör SLIM, Shioli Krateri'nin kenarındaki hedef bölgesinin 100 metre yakınına inmeyi hedefliyordu. SLIM esasında bir kargo araştırma görevi konumunda. Bir analiz kamerası ve bir çift ay gezgini de dahil olmak üzere çeşitli bilimsel yükler taşıyordu. Bununla birlikte SLIM aynı zamanda Ay'a iniş görevlerinin standartlarını, kolay olan yere inmekten tam olarak istenen yere inmeye doğru değiştirmeyi umuyor.

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SLIM öncelikle bir iniş teknolojisi gösterisi olsa da, bir Ay günü veya yaklaşık iki Dünya haftası sürecek olan yüzey görevi sırasında bazı bilim çalışmaları yapmak üzere tasarlandı. Eğer sonda iniş denemesinden sağ çıkarsa, SLIM yerleşik spektrometresini kullanarak Ay ekvatorunun yaklaşık 15 derece güneyinde yer alan Mare Nectaris ("Nektar Denizi") bölgesini inceleyecek. Araçtan elde edilecek veriler bölgenin bileşimi hakkında bilgi verecek ve bu da Ay'ın oluşumuna ve evrimine ışık tutabilecek.

Her şey plana uygun giderse, SLIM ayrıca LEV-1 ve LEV-2 adı verilen iki küçük gezgini de göreve çıkaracak. LEV-1 Ay yüzeyinde zıplayacak şekilde tasarlanırken, top şeklindeki LEV-2 ikiye ayrılacak ve iniş alanının etrafında gezinecek. Bu iki küçük robot kendi verilerini toplayacak ve SLIM ana gemisinin resimleri de dahil olmak üzere bir dizi fotoğraflar çekecek

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