Japonya, Ay’a iniş yapan beşinci ülke oldu!

Japonya’dan tarihi başarı
JAXA tarafından yapılan açıklamaya göre SLIM, Ay yüzeyine iniş gerçekleştirdi. Bu başarı Japonya'yı Rusya (o zamanlar Sovyetler Birliği), ABD, Çin ve Hindistan'ın ardından Ay'a inen beşinci ülke yapıyor. Geçtiğimiz yıl Hindistan da Chandrayaan-3 göreviyle Ay'a iniş yapanlar listesine katılmıştı.
JAXA, aracın akıbeti hakkında bir canlı yayın düzenleyecekti ancak bu haberin yazıldığı sırada bu yayının iptal edildiğini ve basın toplantısını beklememiz gerektiğini bildirdi.
SLIM, geçtiğimiz Eylül ayında XRISM adlı bir X-ışını uzay teleskobuyla birlikte fırlatılmıştı. SLIM aracı geçtiğimiz saatlerde Ay yüzeyinin yaklaşık 15 km yukarısında iniş aşamasına geçiş yaptı. TSİ 18:00’da SLIM iniş yolculuğuna başladı ve 20 dakika sonra inişi tamamladı.
SLIM ne yapacak?
SLIM öncelikle bir iniş teknolojisi gösterisi olsa da, bir Ay günü veya yaklaşık iki Dünya haftası sürecek olan yüzey görevi sırasında bazı bilim çalışmaları yapmak üzere tasarlandı. Eğer sonda iniş denemesinden sağ çıkarsa, SLIM yerleşik spektrometresini kullanarak Ay ekvatorunun yaklaşık 15 derece güneyinde yer alan Mare Nectaris ("Nektar Denizi") bölgesini inceleyecek. Araçtan elde edilecek veriler bölgenin bileşimi hakkında bilgi verecek ve bu da Ay'ın oluşumuna ve evrimine ışık tutabilecek.
Her şey plana uygun giderse, SLIM ayrıca LEV-1 ve LEV-2 adı verilen iki küçük gezgini de göreve çıkaracak. LEV-1 Ay yüzeyinde zıplayacak şekilde tasarlanırken, top şeklindeki LEV-2 ikiye ayrılacak ve iniş alanının etrafında gezinecek. Bu iki küçük robot kendi verilerini toplayacak ve SLIM ana gemisinin resimleri de dahil olmak üzere bir dizi fotoğraflar çekecekBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.