11 bin dolarlık Honda N-Box yenilendi: Japonya'nın en çok satan modeli

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Honda, Japonya’nın en çok satan otomobili olan N-Box’un makyajlı versiyonunu resmi olarak tanıttı. Kei car segmentinde yer alan model, küçük boyutlarına rağmen ülke satış listelerinde zirvede yer almayı sürdürüyor.

Japonya’nın satış lideri yenilendi

Tam Boyutta Gör Üçüncü nesil modelin piyasaya çıkışından üç yıl sonra gelen güncelleme, özellikle N-Box Custom versiyonunda tasarım değişiklikleriyle dikkat çekiyor. Standart model mevcut tasarımını korurken, Custom versiyonu daha agresif bir ön yüze kavuştu.

Yeni tampon tasarımı ve inceltilmiş ızgara yapısı, modele yolda daha güçlü bir görünüm kazandırıyor. LED aydınlatma imzası korunurken, detaylarda modernize edilmiş bir tasarım dili tercih edildi.

Black Style ve Joy versiyonları

N-Box Joy versiyonu ise daha maceracı kullanıcıları hedefliyor. Bu pakette Black Style seçeneğiyle birlikte koyu renk detaylar, siyah aydınlatma çerçeveleri ve daha sportif bir görünüm sunuluyor.

Kabinde ise piano black trimler, LED aydınlatmalar ve Night Blue ambiyans ışıkları dikkat çekiyor.

İç mekânda küçük ama önemli dokunuşlar

Tam Boyutta Gör Honda, yeni N-Box ailesinde kapsamlı bir değişim yerine kullanıcı odaklı küçük iyileştirmeler yapmayı tercih etti. USB şarj noktaları, arka koltuk cepleri ve artırılmış pratiklik çözümleri standart hale getirildi.

Daha geniş donanım seviyelerinde ise 9 inç multimedya ekranı ve ETC 2.0 elektronik geçiş sistemi sunuluyor.

Teknik yapı ve motor seçenekleri

Honda, motor tarafında büyük bir değişiklik açıklamadı. Modelde 660 cc’lik üç silindirli motor görev yapmaya devam ediyor. Atmosferik versiyon 58 hp, turbo versiyon ise 63 hp güç üretiyor.

Güç aktarımı CVT şanzıman üzerinden ön tekerleklere veya dört tekerleğe sağlanıyor.

Fiyat ve satış tarihi

Tam Boyutta Gör Makyajlı Honda N-Box’ın Temmuz 2026’da satışa çıkması planlanıyor. Siparişler 22 Haziran’da açılacak. Modelin fiyatının mevcut seviyeye yakın şekilde 1.739.100 - 2.475.000 yen (10.800 - 15.400 dolar) bandında olması bekleniyor.

Honda N-Box'ın rakipleri arasında Suzuki Spacia, Daihatsu Tanto ve Nissan Roox gibi kei car modelleri yer alıyor.

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Japonya’nın en çok satan modeli yenilendi: Honda N-Box

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