Japonya'nın kalbine Çin darbesi: Yeni BYD Racco satışa çıktı

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Tam Boyutta Gör BYD, Japonya otomotiv pazarının kalbi sayılan mini araç segmentine (Kei-Car) özel olarak geliştirdiği %100 elektrikli Racco modelini resmi olarak satışa sundu. Toyota, Honda ve Nissan gibi devlerin hakimiyetindeki pazara doğrudan giriş yapan Racco, hem fiyatı hem de sunduğu teknik özelliklerle dikkat çekiyor.

Japonya'da sıfır araç satışlarının yaklaşık %40'ını oluşturan K-Car segmenti, dar şehir sokakları ve kırsal yollar için ülkenin vazgeçilmezi konumunda.

Rekabetçi fiyat ve 320 km'ye kadar menzil

BYD Racco, Japonya'da devlet teşvikleri öncesinde 2,145 milyon yen (yaklaşık 13.100 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Hükümetin sağladığı 150.000 yenlik elektrikli araç teşvikiyle birlikte aracın giriş versiyonu 2 milyon yenin altına düşüyor.

BYD Racco (Giriş 200): Teşvikle ~1,99 milyon Yen | 210 km Menzil (WLTC)

Teşvikle ~1,99 milyon Yen | Nissan Sakura: ~2,44 milyon Yen | 180 km Menzil

~2,44 milyon Yen | Honda N-ONE e: ~2,70 milyon Yen | ~200 km Menzil

Üst paketler olan 300 Plus ve 300 Premium versiyonlarında yer alan 35,84 kWsa LFP Blade batarya sayesinde menzil 320 kilometreye ulaşıyor. Bu değer, Racco'yu Japonya'da 300 km sınırını aşan ilk elektrikli Kei-Car unvanına taşıyor.

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İlk kez Ekim 2025'te tanıtılan Racco, Çin iç pazarında satılmayıp doğrudan yurt dışı pazarlar için sıfırdan tasarlanan nadir BYD modellerinden biri. 3.395 mm uzunluk ve 1.475 mm genişlik ile tam olarak Japon K-Car standart sınırlarında yer alıyor. 1.800 mm yüksekliği ise Japon tüketicilerin çok sevdiği "süper yüksek tavan" mimarisini sunuyor.

Tam Boyutta Gör BYD Racco, segmentinde ayak sensörüyle açılabilen elektrikli kayar kapılara sahip ilk model olma özelliğini taşıyor. Arka koltuklar katlandığında 1.372 litreye varan muazzam bir bagaj hacmi elde ediliyor. 47 kW güç ve 160 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip araç, 50 kW DC hızlı şarj desteği sunuyor.

İç mekanda ise 10,1 inçlik multimedya ekranı, Seviye 2 sürüş destek sistemleri, V2L desteği, ısıtmalı koltuklar ve direksiyon ile NFC telefon anahtarı standart donanımlar arasında yer alıyor.

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Japonya'nın kalbine Çin darbesi: Yeni BYD Racco satışa çıktı

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