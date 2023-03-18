Yeni Lexus RX, Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Lexus, tamamen yeni RX SUV modelini Türkiye’de satışa sundu. Lexus’un E SUV premium segmentindeki modeli, RX 350h tam hibrit, RX 450h+ şarj edilebilir hibrit ve RX 500h performans hibrit olmak üzere üç farklı hibrit seçeneğiyle birlikte Lexus showroomlarındaki yerini aldı. Lexus RX’in başlangıç fiyatı 3.991.500 TL olarak açıklandı.

Yeni Lexus RX fiyat listesi 💸 Versiyon Fiyat RX 350h AWD Executive 3.991.500 TL RX 350h AWD Exclusive 4.316.500 TL RX 450h+ AWD Executive 4.616.500 TL RX 450h+ AWD Exclusive 4.941.500 TL RX 500h AWD F SPORT 4.789.500 TL

Verimliliğin zirvesinde: Tam hibrit RX 350h

Oldukça kapsamlı bir ürün yelpazesine sahip RX ailesi, yüksek verimlilik sunan tam hibrit RX 350h ile başlıyor. Dördüncü nesil kendi kendini şarj eden hibrit sistemin geliştirilmiş verimliliğine ve akıcı sürüşüne sahip RX 350h, 2.5 litre hibrit motorla donatıldı. 250 HP güç sahip RX 350h, 0-100 km/s hızlanmasını 7.9 saniyede gerçekleştiriyor.

Ortalama tüketimi 6.3-6.6 lt/100 km olan RX 350h modelinin ortalama emisyon değeri ise sadece 142-149 g/km olarak ölçüldü. RX 350h, daha küçük hacme sahip rakiplerine karşı güçlü bir alternatif olarak dikkat çekerken, konfor ve verimliliğe önem veren kullanıcılar için ideal seçenek olarak öne çıkıyor.

Şarj edilebilir hibrit RX 450h+ ‘menzil kaygılarını’ ortadan kaldırıyor

RX ürün gamının ikinci seçeneği modele plug-in özelliğini getiren RX 450h+ oldu. 2.5 litrelik dört silindirli motor, 18.1 kWsa şarj edilebilir bir lityum iyon batarya ile kombine ediliyor. Ek olarak arka elektrikli motor ile birlikte Lexus E-Four dört çeker sürüşe sahip. Günümüzün büyük SUV tercih eden müşterileri için ideal bir kombinasyon olan RX 450h+ plug-in hibrit, etkileyici verimliliği ve yüksek performansıyla da öne çıkıyor.

RX 450h+ plug-in hibrit, 24 g/km CO2 emisyonu ve 69 km’ye kadar ortalama elektrikli menzil ile öne çıkıyor. Hibrit motorun 309 HP’lik gücü, RX’in 0-100 km/s hıza 6.5 saniyede ulaşarak performansın oldukça iddialı olmasını sağlıyor. Ayrıca tam elektrikli sürüş ile 130 km/s hıza kadar çıkabiliyor. RX 450h+, 6.6 kw/h şarj cihazı ile donatıldı ve 230 V/32 A bağlantıyla bataryanın tamamı yaklaşık 2.5 saatte şarj edilebiliyor.

Ayrıca RX 450h+ modelinde sürücü, batarya tasarruf modunu seçerek benzinli motorun bir jeneratör gibi hibrit sistemin bataryasını yüzde 80 oranında şarj etmesini sağlayabiliyor. Böylece sürücü, sıfır emisyonlu sürüş için önceden hazırlık yaparak, egzoz salımının kritik olacağı şehir içi sürüşlerde veya otopark/garaj gibi kapalı alanlarda elektrik gücüyle yol alabiliyor.

Performans odaklı hibrit: Lexus RX 500h

Lexus, RX 500h modeliyle birlikte hibrit teknolojisini daha önce olmadığı farklı bir noktaya taşıyor. Hibrit araçların yüksek verimliliğini öne çıkaran Lexus, RX 500h ile üst düzey performans arayan kullanıcılara özel bir araç geliştirdi.

Yeni bir hibrit mimarisini kullanan araç, turbo beslemeli 2.4 litre benzinli motoru, 6 ileri otomatik şanzıman, ön elektrik motoru, hibrit batarya ve 76 kW’lık arka e-aks ile birleştiriyor. Toplamda 371 HP güç ve 550 Nm tork üreten RX 500h, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 6.2 saniyede tamamlıyor. RX 500h üstün yakıt ekonomisiyle WLTP birleşik ölçümlerinde 8.0-8.3 lt/100 km tüketim değeri elde ediyor.

RX 500h, Lexus’un yeni DIRECT4 akıllı elektronik kontrol sistemini kullanan ilk RX oldu. DIRECT4, optimum yol tutuşu sağlamak ve dengeyi korumak için ön ve arka tahrik torkunu dört tekerleğe anında ve sorunsuz bir şekilde dağıtıyor. Arka tekerleklerin tahriki, ayrı bir elektrik motoru ve invertör ile arka eAks tarafından sağlanıyor. Daha iyi gövde kontrolü ve yol ile direksiyon arasındaki daha fazla his ile ödüllendirici bir sürüş deneyimi sunarken, aynı zamanda yüksek konfora sahip bir sürüş sağlıyor.

Tasarımda yeni bir sayfa açıyor

Yeni Lexus RX’in dış tasarımı, yeni modelin dinamik sürüş deneyimini yansıtacak tarza sahip olarak şekillendirildi. Yeni nesil NX ile başlayan yeni tasarım dilini evrimleştirerek RX modeline adapte eden Lexus, ilk bakışta RX olduğunu belli eden kendine özgü tasarım dilini de kullanarak önceki nesle ait detayları devam ettirdi.

Güçlü tasarımıyla performans potansiyelini yansıtan yeni nesil RX, Lexus’un imzası haline gelen ‘spindle ön panjur’ tasarımını, ‘spindle gövde’ tasarımına dönüştürdü. Gövdeye kesintisiz bir şekilde konumlandırılan ön panjur, daha ince farlarla birlikte aracın güçlü görünümünün altını çiziyor. 15 mm artırılan ön iz açıklığı ile birlikte aracın daha alçak ağırlık merkezi ve yere sağlam basan sürüş dinamikleri vurgulanıyor.

Yandan bakıldığında kaputun önünden başlayan akıcı çizgiler, arka camda alçalarak devam ediyor. A sütunu daha öne taşınan ve aks aralığı 60 mm artırılan yeni RX, eğimli kapı panelleri, arka spoyleri ve 21 inç jantlarıyla daha güçlü bir görünüme sahip oldu. RX modelinin karakteristik bir özelliği olan siyah arka sütun ise, daha güçlü üç boyutlu tasarımla “yüzer tavan” etkisini artırıyor. Daha kısa arka çıkıntılar, 45 mm artan iz açıklığı ve aracın tüm genişliğini kullanan şerit ışıklandırmayla aracın yere sağlam basan görünümünü destekliyor. Arkada LEXUS isminin altında yer alan şerit farlar ise, L şeklindeki ışıklandırmayla dikkat çekiyor.

Tazuna kokpit ile eşsiz bir sürüş deneyimi

RX’in iç tasarımı sade bir lüksü yansıtarak modern ve çağdaş bir görünüm sunuyor. Lexus’un kabini ilk andan itibaren ferahlık, zariflik ve konfor hissini yansıtmaya başlıyor. Kabinde Lexus Takumi Ustaları’nın el işçiliği, kendisini tüm detaylarda göstermeye devam ediyor. Lexus Takumi Ustaları, kapının açılma-kapanma hissine ve sesine kadar tüm detayları yakından inceleyerek kusursuz bir kabine imza attılar.

Sadelik teması, Lexus’un Tazuna konseptini mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Bu konseptle birlikte tüm kontroller ve bilgi kaynakları, sürücünün, tamamen sürüşe odaklanması sağlayacak şekilde konumlandırılıyor. Sürücünün otomobille daha sezgisel bir bağlantı kurulması sağlanıyor.

Yeni RX ileri seviye bağlantı özellikleriyle birlikte daha hızlı ve daha kullanışlı multimedya teknolojisiyle de dikkat çekiyor. Akıllı telefonun kolayca entegre edilebildiği RX modelinde, sınıfının en büyük ekranlarından biri olacak şekilde 14 inç dokunmatik ekran yüksek çözünürlüklü grafikleriyle her şartta en iyi görüşü sağlıyor.

Yeni RX modelinde standart olarak üst düzey ses ve tonlara sahip yüksek kaliteli 12 hoparlörlü Premium ses sistemi yer alıyor. Bununla birlikte RX kullanıcıları, modele özel olarak yapılmış yeni 21 hoparlörlü Mark Levinson Premium Surround Sound ses sistemini de tercih edebiliyorlar. Daha yüksek donanım seviyelerinde yer alan ve özel ses uzmanları tarafından geliştirilen sistem, aracın kabin mimarisine göre optimize edilerek konumlandırıldı. Bagaj bölümüne yerleştirilen 22 santimetrelik subwoofer konser salonu deneyimini daha ileriye taşıyarak orijinal müziğin zenginliğini kabinde yaşatıyor.

Dinamik sürüşe sahip pratik bir SUV

Yeni Lexus RX her koşulda dinamik bir sürüş sunarken pratiklikten ödün vermiyor. GA-K platformu üzerine yapılan RX, bu alt yapının tüm avantajlarından yararlanıyor. Önceki modele göre 15 mm daha alçak ağırlık merkezine sahip RX, 2,850 mm ile 60 mm daha uzun aks aralığı; önde 15, arkada 45 mm ile daha geniş iz açıklığıyla dikkat çekiyor. Pratikliği artırılan RX’in uzunluğu 4,890 mm ile önceki nesille aynı olarak tasarlandı. Ayrıca önceki nesil ile aynı yüksekliği bulunan RX’in 25 mm daha fazla genişliği bulunuyor.

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Akıllı yerleşim ve tasarım sayesinde, arka koltuktaki yolcular için daha fazla diz mesafesi sağlanıyor. Ayrıca daha geniş görüş açısıyla hem aracın yanı hem de önü daha iyi görülebiliyor. Koltuklardaki daha alçak oturma noktasıyla araca binmek ve araçtan inmek kolaylaştırıldı. 612 litrelik bagaj alanına sahip RX, daha ince bagaj kapağı, daha dik arka süspansiyon tasarımı ve daha alçak bagaj eşiğiyle daha fazla pratiklik sağlıyor.

Tercih edilen versiyona göre RX modellerinde yer alan 150 watt’lık arka kabin alanındaki soket ise pratikliği daha da artırıyor. Bu soket ile televizyon, laptop, oyun konsolu, mini buzdolabı, hoparlör gibi elektronik ve çeşitli beyaz eşyaları çalıştırabilmenin yanı sıra elektrikli scooter, drone ve elektrikli kaykay gibi aygıtlar da kolaylıkla şarj edilebiliyor.

Lexus Sürüş İmzası daha ileriye taşındı

Yeni RX, kendine özgü modifikasyonlarla birlikte NX’inkine benzer şekilde GA-K platformu üzerine yapıldı: Arka bölüm, aks aralığını artırmak üzere yeniden tasarlanırken daha fazla rijitlik için ek desteklere yer verildi. Bu ekstra rijitlik, Lexus mühendislerinin süspansiyonu daha performanslı ve daha konforlu yaparak hassasiyetle ayarlamasına izin verdi. Bu sayede eşsiz bir sürüş deneyimi sunmayı amaçlayan Lexus Sürüş İmzası daha da ileriye taşındı.

Performansta önemli bir artış sağlayan RX’in yeni çok bağlantılı arka süspansiyonu, üstün yanal denge ve gövde kontrolü getiriyor. Yeni RX modelinde versiyona göre Adaptif Değişken Süspansiyon (AVS) standart olarak yer alıyor. Adaptif Değişken Süspansiyon, hızlı tepkilerle bağımsız olarak her bir tekerlekteki sönümlemeyi kontrol ederek, bozuk zeminlerde dahi konforlu bir sürüş sağlarken virajlarda da aracın daha dengeli olmasını sağlıyor.

Sürücü adaptif süspansiyon ile iki farklı sönümleme tercih edebiliyor. Normal mod, direksiyon tepkisi ile sürüş konforu arasında bir denge sağlarken “Sport” modu daha sert sönümleme gücüyle daha sportif bir sürüşe öncelik veriyor.

Araç Frenleme Postür Kontrolü ise dünyada ilk kez Lexus’ta yer alıyor. Sürücüye doğrusal bir frenleme hissi veriyor ve dört tekerleğin hepsinin yolla güvenli bir şekilde temas etmesini sağlıyor. RX 450h+ ve RX 350h’de sunulan bu özellik, sürücünün fren pedalına yaptığı baskıya ve dikey süspansiyon hareketlerine göre ön/arka fren kuvveti dağılımını ayarlıyor. Bu da aracın öne yığılmasını engelliyor. RX 500h’de ise, aracın postürünü kontrol etmek için DIRECT4 tahrik gücü kontrol sistemi kullanılıyor.

RX 500h F SPORT Performance modelinde sunulan Dinamik Arka Aks Yönlendirmesi ise aracın hızına ve yönüne bağlı olarak otomatik olarak arka tekerlekler için en iyi açıyı ayarlıyor. Düşük hızlarda arka lastikler, daha çevik manevralar ve daha dar dönüş çapı için ön lastiklerin tersi yönünde açı yapıyor. Daha yüksek hızlarda aracın dengesini korumak adına arka tekerlekler ön aks ile aynı yönde açı yapıyor. Sistem, arka lastiklerin 4 dereceye kadar açı yapmasını sağlıyor.

Lexus RX, zengin donanımlarıyla geliyor

Yeni Lexus RX, Türkiye’de RX 350h ve RX 450h+ modellerinde Executive ve Exclusive olmak üzere iki versiyon sunarken, RX 500h modeli sportifliği daha fazla vurgulayan F Sport versiyonuyla geliyor. Standart donanımlar arasında 21 inç alaşım jantlar, ısıtmalı/havalandırmalı ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar, elektrikli ayarlanabilir direksiyon, 21 inç jantlar, panoramik cam tavan, ısıtmalı direksiyon, ambiyans aydınlatma, eller serbest bagaj kapağı, 14 inç dokunmatik ekran ve dijital iç dikiz aynası gibi özellikler yer alıyor.

Bununla birlikte versiyona göre Adaptif Değişken Süspansiyon (AVS), Ön Cama Yansıyan Renkli Gösterge Ekranı, Mark Levinson 21 Hoparlörlü Ses Sistemi, Adaptif Uzun Huzme Far Sistemi (AHS), Panoramik Görüş Ekranı ve Otomatik Park Asistanı gibi özellikler sunuluyor.

F Sport versiyonunda ise modele özel olarak yapılan F SPORT tasarımı ön ve arka tamponlar, ön panjur ve siyah fren kaliperleri yer alırken aracın kabininde F SPORT tasarımı Süet Koltuklar, direksiyon, vites topuzu gibi iç detaylar dikkat çekiyor.

Tüm RX modellerinde üst düzey seviye güvenlik

Yeni RX, tüm modellerde standart olarak yer alan Lexus Safety System + her zamandakinden daha kapsamlı güvenlik ve sürücü asistanlarıyla donatıldı. Yeni aktif güvenlik ve sürücü asistan sistemlerine sahip RX, kaza riskini azaltarak hem araç içerisindekileri hem de araç dışındakileri koruyor.

RX’in Çarpışma Önleyici Sistemi (PCS) daha geniş bir algılama aralığı elde etmek için bir radar ve kamera kombinasyonunu kullanıyor. Böylece RX bir kavşakta sola veya sağa dönerken, karşıdan gelen araçları veya karşıdan karşıya geçen yayaları algılayarak kazayı önleyebiliyor. Tepki süresi daha hızlı hale getirilen sistem, Aktif Destek ile çalışan Acil Direksiyon Yönlendirme Desteği (ESA) sayesinde aniden bir objeden kaçtığınızda, aracın dengesini korumak ve şeridinde kalmasına yardımcı olmak için yönlendirme/fren desteği sağlıyor.

Çarpışma Önleyici Sistem, düşük hızlarda hareket ederken gaz pedalının ani ve istenmeyen kullanımını algılayabiliyor ve potansiyel olarak tehlikeli hızlanmanın önüne geçebiliyor. Kör Nokta Monitörü (BSM) ve otomatik frenli Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA), güvenli geçişlere ve manevra yapmaya yardımcı oluyor. Genişletilmiş güvenlik paketinin bir parçası olan Ön Çapraz Trafik Uyarı özelliği (FCTA) ise, zayıf görüş açısına sahip kavşaklarda her iki taraftan yaklaşan araçlar konusunda sürücüyü uyarabiliyor. Kör Nokta Monitörü ve Güvenli Çıkış Asistanı (SEA), RX’in e-Latch elektronik kapı açma sistemi için birlikte çalışarak, kapıların yanlışlıkla arkadan gelen araçların/bisikletlerin önüne açılarak yaşanan kazaları önlüyor.

RX tüm yolculuklarda eksiksiz destek sağlıyor

Lexus, özellikle uzun yolculuklarda yaşanan sorunların önüne geçmek adına Sürücü Monitörü’nü geliştirdi. Yeni Sürücü Monitörü, sürücünün durumunu sürekli olarak kontrol etmek için direksiyon üzerine yerleştirilmiş kamera kullanıyor. Böylece sürücünün konsantrasyonunu kaybedip kaybetmediğini tespit ediyor. Dünyada bir ilk olarak monitör, otomobilin aktif güvenlik sistemlerine bağlı olarak çalışıyor. Sürücü uyarılara yanıt vermezse hızlanmayı azaltıyor ve aracı kontrollü olarak durduruyor.

Proaktif Sürüş Asistanı (PDA), şehir içinde daha düşük hızlarda sürerken devreye giriyor. Karşıdan karşıya geçmek üzere olan veya yolun kenarında yürüyen yayaları, dar yerlerden geçerken diğer otomobilleri ve bisiklet kullanıcıları gibi tehlikeleri tespit etmek için RX’in ön kamerasını kullanıyor. Uzun otoyol sürüşlerinde, Dinamik Radarlı Hız Sabitleyici (DRCC) öndeki araçla güvenli takip mesafesini koruyarak gerektiğinde RX’i yavaşlatıyor veya durdurabiliyor. Artık sesli komutlara yanıt verebilen sistem, akıcı bir şekilde virajı dönmek için dönemece yaklaşırken hızını otomatik olarak ayarlıyor.

Sistem aynı zamanda çok şeritli bir yolda, sollama yapılırken karşıdan gelen araçla yaşanacak bir kazayı önlemek için hızı ayarlayabiliyor. Şerit Takip Asistanı (LKA) ve Şeritten Ayrılma Uyarısı (LDA), aracın kendi şeridinin ortasında kalmasına yardımcı olurken, Trafik İşareti Algılama Sistemi (RSA), sürücünün önündeki çoklu bilgi ekranına yolda algıladığı tabelaları yansıtıyor. Dinamik Radarlı Hız Sabitleyici, hız limitinde değişiklik olduğunda aracın hızını otomatik olarak kolayca ayarlayabiliyor. Bununla birlikte RX, versiyona göre sunulan Adaptif Uzun Huzmeli Far Sistemi (AHS) veya Otomatik Uzun Farları (AHB) sayesinde kısa ve uzun huzme arasında otomatik geçiş yaparak gece sürüşlerini daha güvenli hale getiriyor.

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