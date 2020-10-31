Jaquet Droz Grande Seconde Moon Anthracite modelini duyurdu

Tam Boyutta Gör

İlk bilgisayarın ve ‘’automoton’’ adı verilen mekanik otomatik makinelerin mucidinin adını taşıyan büyük usta Jaquet Droz tarafından kurulan dünyaca ünlü saat firması Jaquet Droz, geçtiğmiz aylarda Grande Seconde koleksiyonuna birçok yeni model eklemişti. Şimdi ise firma, Grande Seconde koleksiyonuna ay takvimi içeren mehtaplı yeni bir model ekledi.

İlk bakışta Grande Seconde koleksiyonunun izlerini taşıyan yeni modelde saat 6 hizasında bulunan pencereden ayın fazları yani ay döngüleri takip edilebiliyor. Beyaz altından yapılan ay oldukça hoş görünmekle birlikte ay penceresinin etrafında bulunan göstergelerden sırasıyla tarih ve saniye takip ediliyor.

İlginizi Çekebilir

Breguet Classique Double Tourbillon 5345 Quai De L'Horloge modelini duyurdu

Grande Seconde Moon Anthracite

Tam Boyutta Gör

Saat 12 hizasındaki akrep ve yelkovandan saat takibi yapılabilmekle birlikte mavi ibrelerin saate ayrı bir şıklık kattığını söylemek mümkün. 43 mm’lik geniş bir kasa içerisinde yer alan 2660QL4 otomatik kalibre, içerisinde barındırdığı çift tulumba sayesinde 68 saatlik bir güç rezervi sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Jaquet Droz Grande Seconde Quantième serisini duyurdu"

Ayrıca Jaquet Droz’un yeni geliştirdiği ‘’in-house’’ yani sadece kendi firmasına ait 135 dişli çark sayesinde ay göstergesinin yalnızca 122 yıl 46 günde bir ayarlanması gerekiyor. ( Geleneksel olarak kullanılan ve 59 dişli çark içeren modellerin 2 yıl 7 ay ve 22 günde bir ayarlanmçası gerekiyordu. )

Yeni model 15,700 CHF fiyatla satışa sunuldu.

https://www.jaquet-droz.com/en/watches/grande-seconde

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.