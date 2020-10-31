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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Jaquet Droz Grande Seconde Moon Anthracite modelini duyurdu

    Jaquet Droz’un yeni geliştirdiği ‘’in-house’’ yani sadece kendi firmasına ait 135 dişli çark sayesinde ay göstergesinin yalnızca 122 yıl 46 günde bir ayarlanması gerekiyor.
    31 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Jaquet Droz Grande Seconde Moon Anthracite modelini duyurdu
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    İlk bilgisayarın ve ‘’automoton’’ adı verilen mekanik otomatik makinelerin mucidinin adını taşıyan büyük usta Jaquet Droz tarafından kurulan dünyaca ünlü saat firması Jaquet Droz, geçtiğmiz aylarda Grande Seconde koleksiyonuna birçok yeni model eklemişti. Şimdi ise firma, Grande Seconde koleksiyonuna ay takvimi içeren mehtaplı yeni bir model ekledi.

    İlk bakışta Grande Seconde koleksiyonunun izlerini taşıyan yeni modelde saat 6 hizasında bulunan pencereden ayın fazları yani ay döngüleri takip edilebiliyor. Beyaz altından yapılan ay oldukça hoş görünmekle birlikte ay penceresinin etrafında bulunan göstergelerden sırasıyla tarih ve saniye takip ediliyor.

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    Grande Seconde Moon Anthracite

    Jaquet Droz Grande Seconde Moon Anthracite modelini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Saat 12 hizasındaki akrep ve yelkovandan saat takibi yapılabilmekle birlikte mavi ibrelerin saate ayrı bir şıklık kattığını söylemek mümkün. 43 mm’lik geniş bir kasa içerisinde yer alan 2660QL4 otomatik kalibre, içerisinde barındırdığı çift tulumba sayesinde 68 saatlik bir güç rezervi sağlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Jaquet Droz Grande Seconde Quantième serisini duyurdu"

    Ayrıca Jaquet Droz’un yeni geliştirdiği ‘’in-house’’ yani sadece kendi firmasına ait 135 dişli çark sayesinde ay göstergesinin yalnızca 122 yıl 46 günde bir ayarlanması gerekiyor. ( Geleneksel olarak kullanılan ve 59 dişli çark içeren modellerin 2 yıl 7 ay ve 22 günde bir ayarlanmçası gerekiyordu. )

    Yeni model 15,700 CHF fiyatla satışa sunuldu.



    https://www.jaquet-droz.com/en/watches/grande-seconde Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    okangs44

    bu gelecek arkadaşlar. Hayvancılık sürdürülebilir değil hem insan sağlığına hem çevreye en çok zarar veren sektör.

    4 saat önce
    agent1453

    Bune şaçmalık

    9 saat önce
    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    23 saat önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    1 gün önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    1 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    6 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    6 gün önce
    guneyk

    xd

    1 hafta önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 hafta önce
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