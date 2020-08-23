Jaquet Droz Grande Seconde Quantième serisini duyurdu

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Dünyaca ünlü saat firması Jaquet Droz, bu yıl Grande Seconde modelini güncellemiş ve 1785 yılından bu yana firmanın ikonik modeli olan seriye yeniden canlılık kazandırmıştı. Bu sene ise tasarım yönünden değişikliğe giden firma Grande Seconde Quantième serisini tanıttı.

Roze altın veya çelik kasa seçenekleriyle alıcı karşına çıkacak yeni seride JD2660Q2 çift tulumbalı, 68 saat güç rezervine sahip otomatik kalibre tercih edilmiş.

Jaquet Droz Grande Seconde

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Mavi, bordo veya fildişi kadran renkleriyle üretilen klasik modellerde yine Grande Seconde tarzına uygun olarak saat 6 hizasında bulunan büyük saniye ibresi kullanılmış. Saniyenin altında bulunan ucu kırmızı ibre ise ayın günlerini gösteriyor.

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Yeni serinin klasik Grande Seconde koleksiyonuna modernlik kazandığını söylemek mümkün olmakla birlikte yeni modeller ile Grande Seconde serisi de bir hayli genişlemiş durumda bulunuyor.

Yeni modeller 9,750 CHF ( çelik kasa ) ile 20,500 CHF ( roze altın kasa ) fiyatla satışa sunuldu.

https://www.jaquet-droz.com/en/watches/grande-seconde/grande-seconde-quantieme-ivory-enamel-j007023200

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