Jaquet Droz SW Steel Ceramic modelini duyurdu

Dünyaca ünlü saat firması ve horoloji dünyasında birçok ilkin mucidi Jaquet Droz, kendi çizgisinin dışına çıkan Spor Watch yani spor saatleri serisine ait SW koleksiyonunun yeni seramik-çelik modelini duyurdu.
Kadranda ilk bakışta saat 5-6-7 hizasında bulunan kırmızı rakamlar dikkat çekerken, kalan kadran bölümlerinde beyaz roman rakamları tercih edilmiş. Ayrıca kadranın alt tarafında firmanın ikonik imzasını taşıyan alanda, büyük saniye ibresine yer verildiğini söylemek mümkün.İlginizi Çekebilir MB&F LM Split Escapement X Eddy Jaquet modelini duyurdu
Jaquet Droz
Grande Seconde yanü büyük saniye adı verilen koleksiyonun da izlerini taşıyan yeni modelin 45 mm’lik tatmin edici boyuta sahip kasa çapıyla üretildiğini ve tepenin ( kurma kolu ) vidalı kilide sahip olduğunu belirtelim.
Ayrıca Bkz. "MB&F Legacy Machine Perpetual Evo modellerini duyurdu"
Son olarak saatte çift tulumbaya sahip çift zembereğin kullanıldığını, bu sayede otomatik JD2663A-S kalibre mekanizma içeren saatin güç rezervinin 68 saate ulaştığını ekleyelim.
Yeni model 15,900 CHF ile satışa sunulacak.
https://www.jaquet-droz.com/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.