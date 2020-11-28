Jaquet Droz SW Steel Ceramic modelini duyurdu

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Dünyaca ünlü saat firması ve horoloji dünyasında birçok ilkin mucidi Jaquet Droz, kendi çizgisinin dışına çıkan Spor Watch yani spor saatleri serisine ait SW koleksiyonunun yeni seramik-çelik modelini duyurdu.

Kadranda ilk bakışta saat 5-6-7 hizasında bulunan kırmızı rakamlar dikkat çekerken, kalan kadran bölümlerinde beyaz roman rakamları tercih edilmiş. Ayrıca kadranın alt tarafında firmanın ikonik imzasını taşıyan alanda, büyük saniye ibresine yer verildiğini söylemek mümkün.

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Jaquet Droz

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Grande Seconde yanü büyük saniye adı verilen koleksiyonun da izlerini taşıyan yeni modelin 45 mm’lik tatmin edici boyuta sahip kasa çapıyla üretildiğini ve tepenin ( kurma kolu ) vidalı kilide sahip olduğunu belirtelim.

Ayrıca Bkz. "MB&F Legacy Machine Perpetual Evo modellerini duyurdu"

Son olarak saatte çift tulumbaya sahip çift zembereğin kullanıldığını, bu sayede otomatik JD2663A-S kalibre mekanizma içeren saatin güç rezervinin 68 saate ulaştığını ekleyelim.

Yeni model 15,900 CHF ile satışa sunulacak.

https://www.jaquet-droz.com/

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