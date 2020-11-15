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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MB&F Legacy Machine Perpetual Evo modellerini duyurdu

    Yeni modellerde elle kurmalı çift tulumbalı mekanizma tercih edilmekle birlikte kadranın tam ortasında yer alan ve markanın ikonik imzasını oluşturan balansın dikkati üzerine çektiği söylemek mümkün.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    MB&F Legacy Machine Perpetual Evo modellerini duyurdu
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    Dünyaca ünlü MB&F firması, oldukça şık ve pahalı modeller üretmekle birlikte firmanın modelleri genelde spor faaliyetlerinde ve saatin hasar görme riskinin bulunduğu durumlarda kullanılmıyor. Bu durumu iyileştirmek amacıyla firma, zirkonyumdan üretilen kasaya sahip, safir kristal cam içeren, vidalı tepe barındıran 80 metreye kadar su geçirmez ve FlexRing adı verilen darbe emici sistem barındıran yeni 44 mm’lik Legacy Machine Perpetual Evo modelini üretti.

    Birçok komplikasyonu da bünyesinde barındıran yeni model 3 farklı kadran rengi tercih edilmiş.

    Uç koşullara uygun sistem

    MB&F Legacy Machine Perpetual Evo modellerini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Yeni modellerde elle kurmalı çift tulumbalı mekanizma tercih edilmekle birlikte kadranın tam ortasında yer alan ve markanın ikonik imzasını oluşturan 14mm’lik balansın ilk bakışta dikkatleri üzerine çektiğini söylemek mümkün.

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    Çift tulumba sayesinde 72 saatlik güç rezervi sağlayan yeni modellerde modellerin adından da anlaşılacağı üzere sonsuz takvim bulunuyor yani takvimin bir kez ayarlandıktan sonra bir daha ayarlanması gerekmiyor. Ayrıca 4 yılda 1 Şubat aylarının gün değişimi de takvime yansıyor.

    Ayrıca Bkz. "Breguet Classique Double Tourbillon 5345 Quai De L'Horloge modelini duyurdu"

    Yeni modeller 152.000 CHF ile alıcı karşısına çıkacak.



    https://www.mbandf.com/en/machines/legacy-machines/lmp-evo Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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